बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री का हुआ सम्मान, पीएम मोदी ने दिए मंत्र

एनडीए के दो घटक दलों जनता दल (यू) के नेता संजय झा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माला पहनाकर सम्मान किया. इससे पहले सोमवार को बिहार के एनडीए के नेताओं के एक डेलीगेशन ने पीएम मोदी से मुलाकात की और राज्य चुनावों में गठबंधन की बड़ी जीत के लिए उन्हें बधाई भी दी. वहीं, पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश बिहार जीत के शिल्पकार हैं.

जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड बहुमत मिलने पर सत्ताधारी भारतीय राजतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सभी सांसदों की हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई और उनका सम्मान भी किया गया. बता दें, यहां संसद भवन परिसर में हुई एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा भी मौजूद रहे.

वहीं, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए के घटक दलों की जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में एक बैठक हुई. इस बैठक में पीएम मोदी समेत सभी दलों के नेता शामिल हुए. जानकारी मिली है पीएम मोदी 11 दिसंबर को सभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) सांसदों के लिए एक स्पेशल डिनर होस्ट कर सकते हैं. यह पार्लियामेंट के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने, सहभागिता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर रणनीति को आसान बनाने की कोशिशों का हिस्सा है.

नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र 2025 जारी है. आज मंगलवार को सत्र का 7वां दिन है. आज लोकसभा में SIR और राज्यसभा में वंदेमातरम पर चर्चा हो रही है. लोकसभा में विपक्ष की तरफ से मनीष तिवारी ने चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत की. वहीं, संसद के उच्च सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने वंदेमातरम पर चर्चा की.

11 दिसंबर को होने वाले डिनर के दौरान सभी पार्टियों के सीनियर मंत्रियों, फ्लोर लीडर्स और सांसदों के शामिल होने की उम्मीद है. चर्चा में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी की स्ट्रैटेजी भी शामिल होगी, जिसमें गठबंधन के साथी जरूरी राज्य चुनावों से पहले अपने तरीकों को बेहतर बना सकते हैं.

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने सहयोगी दलों के सांसदों से कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सत्ताधारी दल शानदार जीत के बाद लोगों की भलाई के लिए और ज्यादा जोश के साथ काम करें. उन्होंने कहा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है. पीएम मोदी ने सभी सांसदों को अपने-अपने चुनाव क्षेत्र के लिए काम करने के लिए भी कहा. प्रधानमंत्री ने सभी क्षेंत्रों में सुधार करने पर भी जोर दिया ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके और उन्हें कोई दिक्कत न हो. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कानूनों से लोगों को मदद मिलनी चाहिए. उन्होंने सांसदों से युवाओं से जुड़ने की भी अपील की.

उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने बैठक में आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के लिए हर सेक्टर में सुधार लागू करने की बात कही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में जो काम किया है, उसे जनता ने देखा है, और उन्होंने सभी NDA सहयोगियों से देश को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और तेजी और एकता के साथ काम करने को कहा है.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, साथ ही यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उनके 'शानदार परफॉर्मेंस' के लिए सभी NDA सहयोगियों का शुक्रिया भी अदा किया. इसके साथ-साथ अगले साल पेश होने वाले आम बजट को लेकर भी पीएम मोदी ने फीडबैक देने को कहा है. उन्होंने बैंकों में जनता के 78000 करोड़ के करीब अनक्लेम्ड रुपयों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बैंकों और इंश्योरेंस सेक्टर में करीब कुल 1 लाख करोड़ अनक्लेम्ड रुपए है. जनता को पता भी नही कि उनके पैसे है. उसको वापिस दिलाने में मदद करें.

पिछले महीने अक्टूबर में हुए 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के चुनाव में NDA को 202 सीटें मिलीं. वहीं, JD(U) सुप्रीमो नीतीश कुमार राज्य के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने. गठबंधन के सहयोगी दलों में से, BJP ने 89 सीटें, JD(U) ने 85, LJP (रामविलास) ने 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने चार सीटें जीतीं.

