बिहार चुनाव: BJP की पहली लिस्ट में जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश, 40 फीसदी नए चेहरे शामिल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक बैठक में पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ( ANI )

वहीं, भाजपा ने पहली सूची में ज्यादातर मौजूदा विधायकों को बरकरार रखा है, लेकिन कुछ चौंकाने वाले बदलाव भी किए हैं. सूची में 48 मौजूदा विधायक, 12 मंत्री और 9 महिलाएं शामिल हैं.

भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची न केवल पार्टी के दिग्गज नेताओं पर भरोसे को दर्शा रही है, बल्कि जातिगत समीकरणों को साधने की रणनीति को भी दर्शाती है. बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से निर्णायक रही है, और भाजपा ने इस बार भी सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर दिया है, मगर भाजपा की तरफ से पहली लिस्ट में 11 भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर विपक्ष इसे सवर्ण फोकस्ड सूची बता रहा है.

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी, जिसमें कुल 71 नाम शामिल हैं. यह सूची एनडीए के बीच सीट बंटवारे के दो दिन बाद आई है. एनडीए में सीट बंटवारे के मुताबिक, भाजपा और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली हैं.

लोकसभा हारने वाले कुछ नेताओं को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है, जैसे मिथिलेश तिवारी (बक्सर के बैकुंठपुर से टिकट मिला है). पार्टी ने लगभग 40% नए चेहरों को शामिल किया है, जो युवा और स्थानीय स्तर पर मजबूत माने जा रहे हैं.

यदि देखा जाए तो हमेशा से बिहार में जाति-आधारित वोट बैंक (जैसे यादव-मुस्लिम राजद के, कुर्मी-कोइरी जेडीयू के, और भूमिहार-राजपूत भाजपा के) चुनाव तय करते हैं. भाजपा ने इस सूची में सामाजिक समीकरण का दावा किया है, लेकिन उच्च जातियों जिनमें भूमिहार, ब्राह्मण, और राजपूत का वर्चस्व बना हुआ है.

जाति/वर्ग संख्या (71 में से) प्रतिशत प्रमुख उदाहरण ओबीसी (यादव, कुशवाहा आदि) 20 28% सम्राट चौधरी (कुशवाहा), रत्नेश कुशवाहा अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) 11 15% अनिल कुमार (हिसुआ), अन्य स्थानीय नेता अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) 6+ 9% रेणु देवी (महादलित), अन्य दलित भूमिहार 11 15% रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद ब्राह्मण 5-6 8% मंगल पांडेय राजपूत 4-5 6% श्रेयसी सिंह महिलाएं 9 13% रेणु देवी, गायत्री देवी, स्वीटी सिंह (किशनगंज) अन्य (कायस्थ, मुस्लिम आदि) 1 नितिन नवीन (कायस्थ)

भाजपा ने ईबीसी (अति पिछड़ा) और ओबीसी पर भी फोकस बढ़ाया है, जो बिहार की 63% आबादी है. एससी/एसटी को सामान्य सीटों पर भी मौका दिया गया, जैसे हरनौत निर्वाचन क्षेत्र से एससी उम्मीदवार. महिलाओं को 13% प्रतिनिधित्व देकर लैंगिक समीकरण साधा गया है.

भाजपा की ओर से पहली लिस्ट में भूमिहारों को 11 सीटें दिया जाना उच्च जातियों के वर्चस्व का भी संकेत दिख रहा है जो विपक्षी पार्टियों का निशाना बना हुआ है और वे इसे "सवर्ण-केंद्रित" लिस्ट बता रहे हैं. इस लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों की भी कमी है जो अल्पसंख्यक वोट को प्रभावित कर सकती है.

हालांकि ये एनडीए की रणनीति का हिस्सा है, जहां जेडीयू कुर्मी-ईबीसी वोट को संभालेगी, लोजपा (रामविलास) दलितों को, और हम पार्टी महादलितों को. कुल मिलाकर, भाजपा का लक्ष्य "सबका साथ, सबका विकास" के जरिये गैर-यादव ओबीसी और उच्च जातियों को एकजुट करना होगा.

भजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि यह सूची "विनेबिलिटी" (Winnability) पर आधारित है, जहां जातिगत संतुलन के साथ अनुभव और नई ऊर्जा का मिश्रण है. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार में इतना काम किया है, राज्य के युवाओं और महिलाओं के विकास में इतना योगदान दिया है कि वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को ही और शक्ति प्रदान करेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहती है इसलिए वो एनडीए का ही साथ देगी.

