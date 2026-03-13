ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता जांच में जुटा

पटना : बिहार की राजधानी पटना से एक बार फिर सनसनीखेज खबर सामने आई है. बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा को ई-मेल के माध्यम से उड़ाने की धमकी दी गई है.

बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी : धमकी भरा मेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और तुरंत जांच शुरू कर दी गई. विधानसभा के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे, उन्हें खाली करने का भी आदेश दे दिया गया है. मामले की सूचना मिलते ही सचिवालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे विधानसभा परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई.

जांच करने पहुंचा दस्ता : इसके साथ ही डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचकर सघन जांच अभियान चला रहा है. सुरक्षा एजेंसियां विधानसभा परिसर के अंदर और आसपास के इलाके की बारीकी से तलाशी ले रही हैं ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु का पता लगाया जा सके.

''बिहार विधानसभा को ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम सक्रिय हो गई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है. डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता भी पूरे परिसर की जांच कर रहा है. फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.''- डॉ. अन्नू, सचिवालय डीएसपी

सुरक्षा की गई चुस्त दुरुस्त (ETV Bharat)

साइबर टीम भी हुई एक्टिव : धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है. पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात कर दी गई हैं और आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है. साथ ही ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने के लिए साइबर टीम भी जांच में जुट गई है.