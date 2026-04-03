कनाडा की सड़कों पर 'बिहार' का जलवा, कार की नंबर प्लेट पर लिखवाया- 'BIHAR' और 'PATNA'
कनाडा की सड़कों पर 'बिहार' और 'पटना' फर्राटा भरती नजर आ जाएगी. कैसे इस कार के मालिक को खास नंबर लिखवाने की परमीशन मिली? जानें-
Published : April 3, 2026 at 3:49 PM IST
पटना : सात समुंदर पार जाकर भी लोग बिहार और बिहारी अस्मिता को नहीं भूल पाते हैं. बिहारियत को अपनी पहचान बताने वाले बशार हबीबुल्लाह ने विदेशों में भी बिहारियत को जिंदा रखा है. बशार के पासपोर्ट में पटना अंकित है और अपनी गाड़ी में भी बशार 'PATNA' नाम से ही नंबर लिया.
कनाडा में बिहारी अस्मिता : बिहार की मिट्टी से जुड़ाव सिर्फ राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भावना सात समंदर पार भी उतनी ही मजबूत है. इसका एक अनोखा उदाहरण कनाडा में रहने वाले पटना के एक युवक बशार हबीबुल्लाह ने पेश किया है. युवक ने अपनी कार के लिए ऐसा नंबर प्लेट चुना है, जिसमें BIHAR और PATNA
अंकित है.
2019 में बस्सार गए थे कनाडा : बशार हबीबुल्लाह आज से 7 साल पहले यानी कि 2019 में रोजगार के लिए बिहार से कनाडा गए थे. बशार कडाना के विन्निपेग मैनिटोबा शहर में रहते हैं. कनाडा पहुंचने के साथ ही बस्सार ने एक गाड़ी खरीदी और गाड़ी में जो नंबर अंकित कराया वह चौंका देने वाला था. अपनी पहली गाड़ी में बशार ने BIHAR नंबर कस्टमाइज करवाया. इसके लिए बशार को $100 अतिरिक्त खर्च करने पड़े.
पंजाब नंबर देखने के बाद बस्सार को मिली प्रेरणा : ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बशार हबीबुल्लाह ने कहा कि जब मैं कनाडा गया तो मैंने कई ऐसी गाड़ियों को देखा जिस पर पंजाब लिखा हुआ था. बाद में मैंने पता किया तो मालूम चला कि तमाम लोग पंजाब के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी गाड़ियों पर पंजाब नंबर अलॉट करा रखा है. नंबर के जरिए लोग एक दूसरे को चिन्हित भी कर रहे थे और कनेक्ट भी हो रहे थे.
बिहारी को इकट्ठा करने की तरकीब : बशार बताते हैं कि कनाडा में नंबर बिहार की तरह नहीं मिलता है वहां 'आप नंबर को अतिरिक्त खर्च देकर कस्टमाइज करवा सकते हैं. जब मैं मैनिटोबा शहर पहुंचा तो वहां मुझे जानने वाला कोई नहीं था. मैंने सोचा कि बिहारी को ढूंढने का लिए एक अच्छा तरीका है और मैंने बिहारी अस्मिता को जिंदा रखने और बिहारी मूल के लोगों को इकट्ठा करने के लिए गाड़ी का नंबर बिहार नाम का लिया.
खास नंबर के लिए $100 करने पड़े खर्च : बशार ने कहा कि पहली बार जब हमने बिहार नंबर लिया तो मुझे 100 डालर खर्च करने पड़े. मैं जब नंबर कस्टमाइज्ड करने के लिए अप्लाई किया तो मुझे तीन विकल्प मांगे थे. इत्तेफाक से मुझे बिहार नंबर मिल गया क्योंकि किसी ने पहले बिहार नंबर के लिए अप्लाई नहीं किया था और इस वजह से मुझे आसानी से मिल गया एक आदमी को ही एक शब्द का नंबर मिल सकता है.
नंबर प्लेट पर लिखा BIHAR और PATNA : विदेश में रहने के बावजूद अपनी जड़ों से गहरा लगाव रखने वाले युवक बशार हबीबुल्लाह ने गाड़ी के कस्टम नंबर प्लेट पर ‘PATNA’ और ‘BIHAR’ से जुड़ा नंबर लिया है. बशार ने जब दूसरी गाड़ी ली तो दूसरी गाड़ी के लिए पटना का नंबर लिया. कनाडा में लोग VANITY LICENCE PLATES के जरिए नाम, शहर या संदेश कस्टमाइज़ कर सकते हैं.
''बिहार के लोगों को कनेक्ट करने के लिए हमने PATNA और BIHAR नंबर कस्टमाइज करवाया. कनाडा की सड़कों पर जब यह गाड़ी दौड़ती है तो न सिर्फ भारतीय, बल्कि स्थानीय लोग भी उत्सुकता से इस नंबर प्लेट को देखते हैं.''- बशार हबीबुल्लाह
कनाडा में भी बिहारी प्रेम है जिंदा : युवक का कहना है कि ''भले ही मैं कनाडा में रहता हूं, लेकिन मेरी पहचान हमेशा पटना और बिहार से ही रहेगी. मुझे अपनी मिट्टी और अपने राज्य से प्रेम है. मेरे पासपोर्ट में भी पटना अंकित है और मेरे गाड़ी में भी पटना अंकित है. पटना शहर से मुझे बेइंतहा लगाव है, इस वजह से मैंने पटना नंबर की गाड़ी भी लिया. BIHAR और PATNA नंबर प्लेट मेरे शहर और मेरी मिट्टी के प्रति सम्मान का प्रतीक है.''
नंबर के जरिए पल्लवी सिंह से हुई मुलाकात : बशार कहते हैं कि नंबर प्लेट के जरिए मैंने बिनीपेक शहर में मुझे आधे दर्जन बिहारी मूल के लोगों से कनेक्ट करने में सहायता मिली. कनाडा और मैनिटोबा शहर में 90% लोग मुझे कनेक्ट हो चुके हैं. पटना की रहने वाली पल्लवी सिंह ने मुझे नंबर के जरिए कनेक्ट किया और फिर उसके बाद सिवान के रहने वाले इम्तियाज से हमारी मुलाकात हुई.
पटना नंबर की गाड़ी से चलते हैं बशार : बशार हबीबुल्लाह कहते हैं बिहार और पटना मेरी पहचान है. मैं पटना में ही पल बड़ा और इस शहर से मैं बेइंतहा प्यार करता हूं. मेरे पासपोर्ट में पटना अंकित है, इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी का नंबर भी पटना नाम से लूं. बस्सार ने कहा कि मैं कनाडा में पटना नंबर की गाड़ी से चलता हूं और आगे भी पटना नंबर की गाड़ी का उपयोग करूंगा.
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