'गयाजी में हम समर्थकों पर हमला' अतरी प्रत्याशी का आरोप- 'जाति पूछकर मारी गोली'

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों का इलाज : बताया जाता है कि हम के प्रत्याशी रोमित कुमार के यह दोनों समर्थक बताए जाते हैं, जिन्हें राजद नेता ने समर्थकों के साथ मिलकर निशाना बनाया. घायलों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. बता दें कि, राजद विधायक रणजीत यादव बाहुबली राजेंद्र यादव के बेटे हैं. यह परिवार बाहुबली से जुड़ाव रखता है. इसी को लेकर क्षेत्र में इस घटना के बाद दहशत का माहौल कायम हो गया है.

'गयाजी में हम समर्थकों पर हमला' : आरोप अतरी विधानसभा के राजद विधायक रणजीत यादव उर्फ अजय यादव पर लगा है. घायल हम समर्थकों में श्रवण कुमार मांझी और धीरज कुमार शामिल है. दोनों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. वहीं, घटना को लेकर राजद विधायक समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

गयाजी: बिहार के गयाजी में अतरी विधानसभा से हम समर्थकों का आरोप है उन पर गोली चलाई गई है. साथ ही वोट देने से रोकने का भी आरोप लगाया है. घायल समर्थकों से मिलने हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना.

घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस : वहीं, इस तरह की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है. इस संबंध में राजद नेता रंजीत यादव उर्फ अजय यादव और उनके समर्थक के खिलाफ नीमचक बथानी थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई है. नीमचक बथानी थाना के सिंघौल पंचायत के ढकनी मैदान के समीप इस घटना को अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. हालांकि मामले को लेकर इलाके में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है.

अतरी प्रत्याशी का आरोप- 'जाति पूछकर मारी गोली' : वोटर लिस्ट बांटने के क्रम में हम समर्थकों पर हमला हुआ. इस संबंध में हम पार्टी के अतरी विधानसभा के प्रत्याशी रोमित कुमार ने बताया कि ''हमारे कार्यकर्ता वोटर लिस्ट वितरण करने के लिए सोमवार को निकले थे. इस क्रम में नशे में धुत रणजीत यादव के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी एवं डंडे, राॅड से बेरहमी से पीटा गया है. हाथ में वह अपने समर्थकों के साथ हथियार भी लिए हुए थे. जाति पूछकर मारी गोली मारी गई. इस दौरान रंजीत यादव ने धमकी भी दी है.''

रोमित कुमार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई : वहीं, हम प्रत्याशी रोमित कुमार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि, मतदान से ऐन वक्त पूर्व इस तरह की घटना से दहशत को माहौल है. उन्होंने हर बूथ पर पुलिस फोर्स की पर्याप्त संख्या में तैनाती कर सुरक्षा को मजबूत किए जाने की बात कही.

11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा हौ. दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 562 करोड़पति, 415 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और 201 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की बात करें तो इसमें गया जिले में सबसे अधिक 125 उम्मीदवार हैं. यह चरण सीमांचल, मगध और तिरहुत क्षेत्रों में निर्णायक साबित होगा, जहां जातीय समीकरण, धनबल और वंशवाद भी देखने को मिल रहा है.



