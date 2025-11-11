ETV Bharat / bharat

'गयाजी में हम समर्थकों पर हमला' अतरी प्रत्याशी का आरोप- 'जाति पूछकर मारी गोली'

बिहार के गयाजी में बड़ी घटना सामने आई है. मतदान से ठीक पूर्व हम पार्टी के दो समर्थको पर हमला हुआ है.

Etv Bharat
फोटो में हम समर्थकों पर हमला, बीच में जीतनराम मांझी की फाइल फोटो (ETV Bharat ANI)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 11, 2025 at 9:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गयाजी: बिहार के गयाजी में अतरी विधानसभा से हम समर्थकों का आरोप है उन पर गोली चलाई गई है. साथ ही वोट देने से रोकने का भी आरोप लगाया है. घायल समर्थकों से मिलने हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना.

'गयाजी में हम समर्थकों पर हमला' : आरोप अतरी विधानसभा के राजद विधायक रणजीत यादव उर्फ अजय यादव पर लगा है. घायल हम समर्थकों में श्रवण कुमार मांझी और धीरज कुमार शामिल है. दोनों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. वहीं, घटना को लेकर राजद विधायक समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

HAM समर्थकों पर हमला, पीडि़तों का बयान (ETV Bharat)

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घायलों का इलाज : बताया जाता है कि हम के प्रत्याशी रोमित कुमार के यह दोनों समर्थक बताए जाते हैं, जिन्हें राजद नेता ने समर्थकों के साथ मिलकर निशाना बनाया. घायलों का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है. बता दें कि, राजद विधायक रणजीत यादव बाहुबली राजेंद्र यादव के बेटे हैं. यह परिवार बाहुबली से जुड़ाव रखता है. इसी को लेकर क्षेत्र में इस घटना के बाद दहशत का माहौल कायम हो गया है.

घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आई पुलिस : वहीं, इस तरह की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है. इस संबंध में राजद नेता रंजीत यादव उर्फ अजय यादव और उनके समर्थक के खिलाफ नीमचक बथानी थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई है. नीमचक बथानी थाना के सिंघौल पंचायत के ढकनी मैदान के समीप इस घटना को अंजाम दिया गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. हालांकि मामले को लेकर इलाके में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी गई है.

अतरी प्रत्याशी का आरोप- 'जाति पूछकर मारी गोली' : वोटर लिस्ट बांटने के क्रम में हम समर्थकों पर हमला हुआ. इस संबंध में हम पार्टी के अतरी विधानसभा के प्रत्याशी रोमित कुमार ने बताया कि ''हमारे कार्यकर्ता वोटर लिस्ट वितरण करने के लिए सोमवार को निकले थे. इस क्रम में नशे में धुत रणजीत यादव के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी एवं डंडे, राॅड से बेरहमी से पीटा गया है. हाथ में वह अपने समर्थकों के साथ हथियार भी लिए हुए थे. जाति पूछकर मारी गोली मारी गई. इस दौरान रंजीत यादव ने धमकी भी दी है.''

वोटर लिस्ट बांटने के क्रम में हम समर्थकों पर हमला: जानकारी के मुताबिक, वोटर लिस्ट बांटने के क्रम में हम समर्थकों पर हमला हुआ. इस संबंध में हम पार्टी के अतरी विधानसभा के प्रत्याशी रोमित कुमार ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता वोटर लिस्ट वितरण करने के लिए सोमवार को निकले थे. इस क्रम में नशे में धुत रणजीत यादव के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को लाठी एवं डंडे, राॅड से बेरहमी से पीटा गया है. हाथ में वह अपने समर्थकों के साथ हथियार भी लिए हुए थे. इस दौरान रंजीत यादव ने धमकी भी दी है.

रोमित कुमार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई : वहीं, हम प्रत्याशी रोमित कुमार ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि, मतदान से ऐन वक्त पूर्व इस तरह की घटना से दहशत को माहौल है. उन्होंने हर बूथ पर पुलिस फोर्स की पर्याप्त संख्या में तैनाती कर सुरक्षा को मजबूत किए जाने की बात कही.

11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हो रहा हौ. दूसरे चरण के मतदान के लिए कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 562 करोड़पति, 415 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले और 201 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की बात करें तो इसमें गया जिले में सबसे अधिक 125 उम्मीदवार हैं. यह चरण सीमांचल, मगध और तिरहुत क्षेत्रों में निर्णायक साबित होगा, जहां जातीय समीकरण, धनबल और वंशवाद भी देखने को मिल रहा है.

ये भी पढ़ें: बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार, जानिए हर एक डिटेल

TAGGED:

GAYA
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
BIHAR ELECTION 2025
RANJEET YADAV
BIHAR 2ND PHASE OF VOTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.