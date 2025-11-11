ETV Bharat / bharat

'विकास के नाम पर देंगे वोट', खनेटा गांव के वोटर बोले, 'पहले मतदान,फिर काम.. बाद में जलपान'

बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का खनेटा गांव, 'विकास के नाम पर वोट दिया': बेलागंज के एक मतदाता कैलाश प्रसाद का कहना है कि वे इस बार विकास और मोदी के नाम पर वोट देने आए हैं. वहीं, युवाओं का कहना था कि रोजगार और पलायन के मुद्दे पर वह लोग यहां वोट देने के लिए आए हैं. कैलाश प्रसाद आज सुबह ही अपनी पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने. उन्होंने कहा कि, पहले मतदान किया उसके बाद दोनों खेत में काम करने पहुंचे. दंपती का कहना है कि, मतदान के बाद काम और फिर जलपान.

क्या कहते हैं खनेटा गांव के मतदाता: बिहार के दूसरे चरण में बिहार विधानसभा के 122 सीटों पर मतदान आज हो रहा है. इसी क्रम में ईटीवी भारत की टीम आज गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के खनेटा गांव के मतदाताओं से बात की. इस दौरान अधिकांश मतदाताओं ने विकास के नाम पर वोट देने की बात की तो कुछ लोगों ने बदलाव की भी बात कही. यहां के लोगों का कहना है कि महंगाई के कारण परेशानी बढ़ गई है.

बेलागंज: पहले मतदान फिर काम, ऐसा ही कुछ नजारा गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से देखने को मिला है. दूसरे चरण के मतदान के लिए लोग सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लाइन लगाकर वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं.

शांतिपूर्ण मतदान: बूथ के मास्टर ट्रेनर दीपक कुमार का कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है. लोग कतार में लग कर सुबह से ही यह लोग वोटिंग कर रहे हैं. किसी को परेशानी ना हो इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है.

बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का खनेटा गांव (ETV Bharat)

पोलिंग बूथ पर महिलाओं के लंबी कतार देखने को मिली. महिलाएं इस बार और अधिक उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर वोटिंग कर रही. खनेटा की रहने वाली सुशीला देवी का कहना है कि हमलोग वोट देने जा रहे हैं. नागमणि देवी का कहना है कि वो लोग विकास के नाम पर वोट दे रहें हैं. कुछ महिलाओं का कहना था कि यहां पर विकास भी हुआ है और सरकार के तरफ से उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ₹10000 भी भेजे गए हैं. यही कारण है कि इस बार हम लोग केवल विकास के नाम पर ही वोट देने जा रहै है.

बिहार में दूसरे चरण के लिए मतदान: बिहार चुनाव 2025 के सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है. दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 सीटों के लिए मतदान हो रहा है. पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग करने के लिए मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है. पहले चरण में बिहार में 121 सीटों पर 64.46 प्रतिशत तक मतदान हुआ.

एनडीए और महागठबंधन में कड़ी टक्कर

इस बार बिहार में एनडीए और महागठबंधन में मुख्य मुकाबला है, एनडीए में बीजेपी, जदयू, हम पार्टी, लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल हैं. महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीआई (M) और सीपीआई (ML) शामिल है. वहीं कई सीटों पर जन सुराज और AIMIM मुकाबला को त्रिकोणीय बना रहा है. दूसरे चरण में कुल 1302 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है. इसमें पुरुष 1165 और 136 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं. 14 नवंबर को सभी 243 सीटों के लिए वोटों की गिनती की जाएगी.

