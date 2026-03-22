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बिहान योजना से बदल रही आदिवासी महिलाओं की तस्वीर, मालती बनीं आदिवासी अचंल के लिए मिसाल

मालती पहले आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं. आज बिहान की बदौलत खुशहाल जिंदगी जी रही हैं. सरगुजा से देश दीपक की रिपोर्ट.

BIHAN TRANSFORMING LIVES OF WOMEN
बिहान योजना से बदल रही आदिवासी महिलाओं की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 9:19 AM IST

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सरगुजा: आदिवासी अंचल सरगुजा की आदिवासी महिलाएं तेजी से महिला ससक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं. इसके कई उदाहरण सरगुजा संभाग से सामने आते रहते हैं. सरगुजा संभाग की सफल आदिवासी महिलाएं खेती, मसाला उद्योग, जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं. इन्ही सफल महिलाओं में एक नाम मालती का भी शामिल है.

सरकार की बिहान योजना से बदल रही आदिवासी जिले की तस्वीर

बिहान योजना से मदद लेकर मालती ने बुटीक का काम शुरू किया. आज मालती अपनी बुटीक के जरिए कई लोगों को सिलाई कढ़ाई का काम भी दे रही हैं. मालती के बच्चे अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं. मालती कहती हैं कि पहले उनके घर पर पहले कोई भी गाड़ी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से जीवन की गाड़ी चल रही थी. आज बिहान योजना से मिली मदद और उनकी मेहनत की बदौलत उनके घर पर टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर तक खड़े हैं. मालती कहती हैं कि उनके जीवन में आज जो कुछ भी बदलाव है, उसका श्रेय सरकार की बिहान योजना को जाता है. मालती आज अपना कारोबार तो कर ही रही हैं, साथ ही 11 महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं.

बिहान योजना से बदल रही आदिवासी महिलाओं की तस्वीर (ETV Bharat)

पहले हमारा परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हुआ करता था. इसी बीच मेरी मुलाकात दीदियों से हुई. सभी ने मुझे बिहान योजना के बारे में विस्तार से बताया. इसके बाद मैंने बिहान योजना से आर्थिक मदद लेकर कटनी-गुमला नेशनल हाइवे पर बुटीक खोला. सिलाई कढ़ाई में मेरी रुचि रही है. इस वजह से मेरा काम चल पड़ा. मैं यहां सिलाई कढ़ाई के साथ कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी बेचती हूं. अब मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है. पहले हमने एक स्कूटी ली, बाद में कार भी खरीदी. मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं. मेरी जिंदगी को बदलने में बिहान योजना का बहुत बड़ा हाथ है: मालती सिंह, बिहान योजना की हितग्राही

स्व सहायता समूह से जुड़ी 11 महिलाएं

मालती अब महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष बन गई हैं. मालती कहती हैं कि जिस तरह से उनकी जिंदगी बिहान ने बदली है, उसी तरह से जरूरतमंद महिलाओं की जिंदगी भी बदलना चाहती हैं. मालती के स्व सहायता समूह से अभी कुल 11 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. ये सभी महिलाएं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन योजना से जुड़कर छोटे लोन लेकर स्वरोजगार करती हैं. मालती के पास साड़ी में फाल-पीको और ब्लाउज सिलने का काम बहुत ज्यादा आता है. जिसके चलते वो अपने समूह की 11 महिलाओ को इस काम में भी लगाए रखती हैं. इससे उनकी भी आमदनी बढ़ती है.

मालती बनी मिसाल

अक्सर जब हम आदिवासी बहुल जिले या क्षेत्र की कल्पना करते हैं, तो हमारे मन में एक पिछड़े क्षेत्र की तस्वीर उभर जाती है. लेकिन मालती जैसी बहनों ने जो तरक्की की राह पकड़ी है, उससे हमारे मन में बैठी तस्वीर अब बदल रही है. मालती आज उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गईं हैं, जो अपने बल बूते पर कुछ करना चाहती हैं.

क्या है शासन की बिहान योजना

बिहान योजना छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त करने और उनको आर्मनिर्भर बनाने वाली योजना है. यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज और 'लखपति दीदी' बनने के लिए आर्थिक रूप से मदद देती है.

योजना से जुड़ी बड़ी बातें

  • ग्रामीण महिलाओं के समूहों (दीदियों) को बैंक से जोड़कर कम ब्याज पर लोन और आर्थिक सहायता (जैसे VRF फंड से ₹1,20,000 तक) उपलब्ध कराना इस योजना का काम है.
  • 'रेडी-टू-ईट', कृषि आधारित कार्य, और अन्य लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर मुहैया कराई जाती है.
  • स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बनाया जाता है.
  • महिलाओं की आय बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना इसका मकसद है.
  • महिला समूहों की सफलता की कहानियों को साझा करने वाला रेडियो कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं.

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