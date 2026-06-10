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चमकते सोने के बिस्कुट..गैर-कानूनी संपत्ति के ढेर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकारी इंजीनियर गिरफ्तार

एसीबी ने भ्रष्टाचार मामले में सरकारी इंजीनियर मोहन नाइक को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

हैदराबाद, निजामाबाद: तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स (R&B) विभाग के इंजीनियर- इन चीफ मोहन नाइक के कई ठिकानों पर छापेमारी की. नाइक पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है. देखा जाए तो, तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के इतिहास की सबसे 'महंगी' व्हेल पकड़ी गई है. तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने मंगलवार को 16 ठिकानों में एक साथ तलाशी ली. इस दौरान एसीबी ने मोहन नायक के भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा किया. एंटी करप्शन ब्यूरो ने 17.94 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की पहचान के बाद मोहन नायक को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, अनुमान है कि खुले बाजार में इसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी. जब्त की गई संपत्ति

जब्त की गई संपत्तियों में 19 एकड़ 38 गुल्टा खेती की जमीन जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं मुल्लांगी, निज़ामाबाद जिले में 82.89 लाख रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है. गाचीबोवली, हैदराबाद में 4 फ़्लैट, कोमपल्ली में 3 फ्लैट रजिस्ट्रेशन वैल्यू के हिसाब से, इनकी कीमत 7.34 करोड़ रुपये आंकी गई है. एसीबी की छापेमारी में पता चला है कि, मोहन नायक के पास मियापुर में 2.5 करोड़ रुपये का ट्रिपलेक्स विला भी है. इतना ही नहीं कुकटपल्ली में हाल ही में बना घर, जिसकी कीमत 62.14 लाख रुपये है. जांच में पता चला है कि, मोहन नायक ने निजामाबाद में बन रहे विला के लिए करोड़ रुपये एडवांस में दिए थे. छापेमारी के दौरान एसीबी टीम को लगभग 60 विदेशी और देसी शराब की बोतलें बरामद हुई. इसके बारे में आबकारी अधिकारियों को सूचित किया गया है.