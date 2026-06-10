चमकते सोने के बिस्कुट..गैर-कानूनी संपत्ति के ढेर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकारी इंजीनियर गिरफ्तार
एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में एक सरकारी इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है.
Published : June 10, 2026 at 2:35 PM IST
हैदराबाद, निजामाबाद: तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स (R&B) विभाग के इंजीनियर- इन चीफ मोहन नाइक के कई ठिकानों पर छापेमारी की. नाइक पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है.
देखा जाए तो, तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के इतिहास की सबसे 'महंगी' व्हेल पकड़ी गई है. तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम ने मंगलवार को 16 ठिकानों में एक साथ तलाशी ली. इस दौरान एसीबी ने मोहन नायक के भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा किया.
एंटी करप्शन ब्यूरो ने 17.94 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति की पहचान के बाद मोहन नायक को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, अनुमान है कि खुले बाजार में इसकी कीमत 150 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी.
जब्त की गई संपत्ति
जब्त की गई संपत्तियों में 19 एकड़ 38 गुल्टा खेती की जमीन जिसकी कीमत 150 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं मुल्लांगी, निज़ामाबाद जिले में 82.89 लाख रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है. गाचीबोवली, हैदराबाद में 4 फ़्लैट, कोमपल्ली में 3 फ्लैट रजिस्ट्रेशन वैल्यू के हिसाब से, इनकी कीमत 7.34 करोड़ रुपये आंकी गई है.
एसीबी की छापेमारी में पता चला है कि, मोहन नायक के पास मियापुर में 2.5 करोड़ रुपये का ट्रिपलेक्स विला भी है. इतना ही नहीं कुकटपल्ली में हाल ही में बना घर, जिसकी कीमत 62.14 लाख रुपये है.
जांच में पता चला है कि, मोहन नायक ने निजामाबाद में बन रहे विला के लिए करोड़ रुपये एडवांस में दिए थे. छापेमारी के दौरान एसीबी टीम को लगभग 60 विदेशी और देसी शराब की बोतलें बरामद हुई. इसके बारे में आबकारी अधिकारियों को सूचित किया गया है.
एसीबी के जॉइंट डायरेक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि, एंटी-करप्शन डिपार्टमेंट की टीमों ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर मोहन नाइक के घर और ऑफिस में तलाशी ली. टीम ने हैदराबाद के साथ-साथ निज़ामाबाद में भी जांच की. इस दौरान कैश, सोना और सोने के बिस्किट जब्त किए. जांच के दौरान एसीबी की टीम ने प्रॉपर्टी के कागजात की भी पहचान की. उन्होंने कहा कि, मोहन नाइक को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा.
एसीबी अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी मोहन नाइक को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उसे 14 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है. आरोपी फिलहाल चेरलापल्ली जेल में है.
निजामाबाद ज़िले के डिचपल्ली मंडल में मुलंगी पंचायत कुलसपुर थांडा के रहने वाले मोहन नायक 29 साल पहले सरकारी नौकरी शुरू की थी. इस दौरान वे रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में अहम पदों पर रहे. नलगोंडा और निजामाबाद में सीनियर इंजीनियर के तौर पर काम करने के अलावा, उन्होंने हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और TGMSIDC में भी पद संभाले.
पिछले साल अगस्त में CEO बनने के बाद, उन्हें तेलंगाना रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एमडी बनाया गया. एक महीने बाद, वह इंजीनियर- इन चीफ के तौर पर सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए. इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स में शेयर लेने में उनके शामिल होने की बात कही जा रही है. दूसरी ओर, आरोप हैं कि मोहन नायक ने बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स से कमीशन के रूप में गबन के पैसे बांटने में अहम भूमिका निभाई.
ये भी पढे़ं: तेलंगाना: ACB को IAS अरविंद कुमार पर मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी