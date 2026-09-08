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दिल्ली में पढ़ाई के साथ रहने की सबसे बड़ी चिंता, छात्रों की संख्या में हॉस्टल काफी कम; जानिए आंकड़ें

दिल्ली में बड़े विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या लाखों में जबकि हॉस्टल की सीटें हजारों में, सरकार और छात्रों के लिए आवास बड़ी चुनौती है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 8:35 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में देशभर से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं. विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने के बाद उनके सामने अगली बड़ी चिंता होती है रहेंगे कहां? राजधानी के बड़े विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या लाखों में है, जबकि हॉस्टल की सीटें हजारों में सीमित हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 7 लाख छात्र पढ़ते हैं और इनमें करीब 3.5 लाख छात्र दिल्ली से बाहर के हैं. इसके मुकाबले विश्वविद्यालय और कॉलेज हॉस्टलों में उपलब्ध सीटें काफी कम हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में छात्रों को निजी हॉस्टल और किराये के कमरों का सहारा लेना पड़ता है.

दिल्ली में 214 उच्च शिक्षण संस्थान

दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वर्ष 2024-25 में राजधानी में 214 उच्च शिक्षण संस्थान थे. इनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज और दूसरे उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं. हर साल बड़ी संख्या में छात्र दूसरे राज्यों और शहरों से दिल्ली पहुंचते हैं. छात्रों की इस बड़ी आबादी के लिए सत्य निकेतन, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर और कटवारिया सराय जैसे इलाके प्रमुख आवास केंद्र बन गए हैं. यहां बड़ी संख्या में छात्र PG और किराये के कमरों में रहते हैं.

DU के 91 कॉलेजों में करीब 20 के पास हॉस्टल

दिल्ली विश्वविद्यालय के 91 कॉलेजों में करीब 20 कॉलेजों के पास अपने हॉस्टल हैं. हॉस्टल की सुविधा वाले कॉलेजों में भारती कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, केशव महाविद्यालय, किरोड़ीमल कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, मिरांडा हाउस, रामजस कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हैं. इन कॉलेजों में भी हॉस्टल की सीटें सीमित हैं.

दिल्ली में रहने को लेकर बड़ी चिंता (ETV Bharat)

छात्रों के मुकाबले हॉस्टल की सीटें कम

DU में करीब 7 लाख छात्रों के मुकाबले केंद्रीय और कॉलेज हॉस्टलों की उपलब्ध क्षमता हजारों में ही है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह क्षमता करीब 7 से 8 हजार बेड के आसपास बताई जाती है. हालांकि केंद्रीय और कॉलेज हॉस्टलों की कुल क्षमता का एकीकृत ताजा आधिकारिक आंकड़ा विश्वविद्यालय की ओर से सार्वजनिक नहीं किया गया है. यही वजह है कि दिल्ली से बाहर से आने वाले बड़ी संख्या में छात्रों को कैंपस के बाहर रहना पड़ता है.

DU के कुछ हॉस्टलों की स्थिति

DU के अंडरग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स में 344 कमरे हैं. यहां उत्तर और दक्षिण कैंपस के 49 कॉलेजों और विभागों की छात्राओं को जगह मिलती है. इनमें 17 कमरे विदेशी एक्सचेंज छात्रों के लिए आरक्षित हैं. अंबेडकर-गांगुली स्टूडेंट्स हाउस फॉर वुमेन में करीब 100 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है. डीएस कोठारी हॉस्टल में 99 सीटें, जबकि ग्वायर हॉल में करीब 158 छात्रों के रहने की क्षमता है.

छात्रों की संख्या लाखों में जबकि हॉस्टल की सीटें हजारों में
छात्रों की संख्या लाखों में जबकि हॉस्टल की सीटें हजारों में (ETV Bharat)

JNU में 18 हॉस्टल, 5,500 बेड

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 18 हॉस्टल हैं और इनकी कुल क्षमता करीब 5,500 बेड है. करीब 6,000 छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं. JNU में कोयना और शिप्रा हॉस्टल की क्षमता 544-544 सीट है. ब्रह्मपुत्र और ताप्ती में 386-386 सीटें हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से भी बताया गया है कि हॉस्टल की सुविधा सीमित है और दाखिला मिलने से हॉस्टल मिलना सुनिश्चित नहीं होता.

जामिया में 15 हॉस्टल, 4120 सीट

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 15 हॉस्टल हैं. इनकी कुल क्षमता 4,120 सीट है. इनमें लड़कों के लिए आठ हॉस्टलों में 2,220 सीट और लड़कियों के लिए सात हॉस्टलों में 1,900 सीट हैं. हॉस्टल नहीं मिलने वाले छात्रों को जामिया नगर और आसपास के इलाकों में निजी हॉस्टल या किराये का कमरा लेना पड़ता है.

GGSIPU में कम से कम छह हॉस्टल

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के द्वारका कैंपस में शिवालिक, अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा चार हॉस्टल हैं. इनमें शिवालिक और अरावली लड़कों तथा नीलगिरी और सतपुड़ा लड़कियों के लिए हैं. प्रत्येक हॉस्टल में 180 से अधिक सिंगल-सीट कमरे हैं. यानी द्वारका कैंपस में ही 720 से ज्यादा बेड हैं. ईस्ट दिल्ली कैंपस में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल हैं. गर्ल्स हॉस्टल की क्षमता 176 सीट है.

हॉस्टल नहीं मिला तो PG का सहारा

हॉस्टल की सीट नहीं मिलने का सीधा असर छात्रों और उनके परिवारों की जेब पर पड़ता है. दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों को कॉलेज के आसपास PG या कमरा लेना पड़ता है. किराये के साथ खाने, बिजली, पानी और आने-जाने का खर्च भी जुड़ जाता है. सुरक्षित और कॉलेज के पास कमरा मिलना भी आसान नहीं होता. खासकर छात्राओं और पहली बार दिल्ली आने वाले छात्रों के लिए यह चिंता और बढ़ जाती है.

DU में नए हॉस्टल से अगले साल कुछ राहत

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह के मुताबिक, छात्रों की संख्या बढ़ने के मुकाबले हॉस्टल की सीटें कम हैं. उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में दो-तीन नए बड़े हॉस्टल बनाए जा रहे हैं और अगले साल तक इनके तैयार होने की उम्मीद है. कुलपति ने प्रिंसिपलों को निर्देश दिया है कि जिन कॉलेजों में छात्रावास निर्माणाधीन हैं, वहां निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने का प्रयास किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को जल्द से जल्द सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके. हालांकि नए हॉस्टल शुरू होने के बाद भी मांग पूरी नहीं होगी. ऐसे में दिल्ली में सिर्फ नए हॉस्टल बनाना ही नहीं, बल्कि छात्रों के लिए सुरक्षित और किफायती आवास की व्यवस्था करना भी जरूरी है.

सवाल सिर्फ हॉस्टल का नहीं, सस्ते आवास का भी

दिल्ली में उच्च शिक्षा के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन अगर छात्र को कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद रहने के लिए महंगा PG लेना पड़े, तो शिक्षा का कुल खर्च भी बढ़ जाता है. सरकार और विश्वविद्यालयों को मिलकर कम किराये वाले छात्र आवास विकसित करने की जरूरत है. निजी PG में सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के स्पष्ट मानक भी तय किए जा सकते हैं. दिल्ली में छात्रों के लिए सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि दाखिला किस कॉलेज में मिला, बल्कि यह भी है कि कॉलेज के पास सुरक्षित और किफायती तरीके से रहा कैसे जाए.

शिक्षा मंत्री ने छात्रों से की मुलाकात

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने हाल ही में छात्रों के एक समूह से मुलाकात की थी. इस बैठक में हॉस्टल की कमी, पेइंग गेस्ट (पीजी) व्यवस्था की समस्याएं और छात्रों के सुझावों पर विस्तृत चर्चा हुई. आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में हमारे समय में भी हॉस्टल की कमी रहती थी. धीरे-धीरे मुखर्जी नगर फिर दिल्ली सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करने के लिए हब बन गया.

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