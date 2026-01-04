ETV Bharat / bharat

हनीमून पर जा रहा 'बिग बॉस' विजेता गिरफ्तार! जानें क्या है पूरा मामला

ठाणे पुलिस ने यह कार्रवाई चार महीने पहले ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में की है.

Bigg Boss winner arrest
जय दुधाणे गिरफ्तार. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
ठाणे (महाराष्ट्र): 'बिग बॉस मराठी 3' के विजेता जय दुधाणे को ठाणे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है. ठाणे पुलिस ने यह कार्रवाई चार महीने पहले ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में की है. यह गिरफ्तारी उस वक्त की गयी जब वह हनीमून के लिए विदेश जा रहा था. पुलिस उपायुक्त प्रशांत कदम ने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला एक संपत्ति से जुड़ा है.

"शादी के बाद, जब मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए विदेश जा रहा था, तभी पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया. उन्होंने मुझे बताया कि मैं देश छोड़कर नहीं जा सकता. मैं पुलिस का सहयोग कर रहा हूं."- जय दुधाणे, बिग बॉस 3 के विजेता

'बिग बॉस मराठी 3' के विजेता जय दुधाणे गिरफ्तार. (ETV Bharat)

वारंट की जानकारी नहीं

जय दुधाणे एक जिम पेशेवर हैं और फिटनेस ट्रेनर, एथलीट व मॉडल के रूप में भी काम करते हैं. उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ दर्ज किया गया मामला पूरी तरह गलत है. उन्होंने बताया कि उसके दादा-दादी को भी आरोपी बनाया गया है. उसने बताया कि उसे नहीं पता था कि उनके नाम पर कोई अरेस्ट वारंट जारी हुआ है.

"मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ यह अफवाह किसने फैलाई है. जल्द ही जांच के बाद सच सामने आ जाएगा. मैं अपना चेहरा नहीं छिपाऊंगा, क्योंकि यह पूरा मामला झूठा है. मुझमें हिम्मत है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसीलिए मुझमें इस स्थिति का सामना करने का साहस है."- जय दुधाणे, बिग बॉस 3 के विजेता

करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला

जय दुधाणे और उनके परिवार के खिलाफ यह मामला कुछ दिन पहले वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस को जय दुधाणे की तलाश थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था. काफी खोजबीन के बाद, आज ठाणे पुलिस को उनके बारे में पुख्ता जानकारी मिली, तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया.

क्या कहती है पुलिस

पुलिस उपायुक्त प्रशांत कदम ने बताया कि यह संपत्ति से जुड़ा एक अपराध है, जिसमें फर्जी दस्तावेज तैयार करने और धोखाधड़ी करने जैसी धाराएं शामिल हैं.आगे की जांच के बाद पुलिस इस मामले में अगली कार्रवाई करेगी.

