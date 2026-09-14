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IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक: बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस के 3 इटैलियन पैसेंजर्स दिल्ली से रवाना, एयर इंडिया को नोटिस जारी

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया को नोटिस जारी किया है. तीनों विदेशी नागरिक अमृतसर से एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंचे थे.

3 Italian passengers leave Delhi without immigration clearance
बिना इमिग्रेशन क्लीयरेंस के 3 इटैलियन पैसेंजर्स दिल्ली से रवाना (प्रतीकात्मक फोटो-ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 10:19 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. इसमें तीन इटली के नागरिकों के बिना इमिग्रेशन क्लियरेंस पूरा किए बिना कथित तौर पर जर्मनी की यात्रा की. मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया को नोटिस जारी करके सात दिन के भीतर जवाब मांगा है.

मंत्रालय ने इस मामले को पैसेंजर-हैंडलिंग सिस्टम में बड़ी कमी माना है. ईटीवी भारत ने नोटिस देखा है जिसमें कहा गया है कि हब और स्पोक ऑपरेशन (Hub and Spoke Operations) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, जिसके कारण तीन विदेशी नागरिक बिना जरूरी इमिग्रेशन क्लियरेंस के भारत से चले गए.

इसमें आगे कहा गया है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ध्यान में आया है कि 3/4 सितंबर 2026 को अमृतसर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1115 की फ्लाइट से तीनों यात्री दिल्ली पहुंचे. वहीं ऑपरेशन के दौरान गंभीर सुरक्षा और इमिग्रेशन से जुड़ी चूक हुई. इसके साथ ही तीनों इटली के नागरिक 4 सितंबर 2026 को 01.45 बजे लुफ्थांसा फ्लाइट नंबर नंबर LH763 से दिल्ली से म्यूनिख के लिए बिना किसी जरूरी डिपार्चर इमिग्रेशन क्लियरेंस पूरा किए ही रवाना हो गए.

मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, 4 सितंबर, 2026 को सुबह 00:50 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से तीन यात्री इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे. नोटिस में पूछा गया है कि एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?

आईजीआई एयरपोर्ट पर क्या हुआ

  • घटना 3-4 सितंबर, 2026 की रात को हुई थी
  • तीन इटैलियन यात्रियों ने एयर इंडिया AI-1115 से अमृतसर-दिल्ली की उड़ान भरी
  • फ्लाइट दिल्ली में 12:50 AM पर लैंड हुई
  • सुबह 1:45 बजे, वे म्यूनिख के लिए लुफ्थांसा LH-763 में सवार हुए.
  • यात्रियों ने इमिग्रेशन क्लियरेंस पूरा नहीं किया
  • बोर्डिंग पास प्रक्रिया जांच के दायरे में

अधिकारी ने यह भी कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयर इंडिया से यह भी पूछा है कि यात्री इंटरनेशनल-टू-इंटरनेशनल ट्रांसफर एरिया में कैसे प्रवेश कर पाए. मंत्रालय ने यात्रियों को संभालने और ट्रांसफर करने में शामिल एयर इंडिया और एसएटीएस स्टाफ की भूमिका के बारे में जानकारी मांगी है. उन्होंने कहा कि इसमें यह भी पूछा गया है कि घटना के समय नामित नोडल अधिकारी और निगरानी टीम कहां थी और दिल्ली में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जरूरी मिलान प्रक्रिया क्यों पूरी नहीं की गई. ईटीवी भारत ने इस घटना पर एयर इंडिया से भी जवाब मांगा. हालांकि, समाचार लिखे जाने तक उनका जवाब नहीं मिला था.

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