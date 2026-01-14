ETV Bharat / bharat

बड़ा हादसा : सीकर में ट्रक-कार की भिड़ंत, 6 महिलाओं की मौत और 3 लोग गंभीर घायल

राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा. NH-52 पर कार और ट्रक की टक्कर. लक्ष्मणगढ़ से लौटते वक्त हुआ हादसा. जानिए पूरा मामला...

Jaipur Bikaner Highway
फतेहपुर में हरसावा गांव के पास भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat Sikar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 6:10 PM IST

सीकर: राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे फतेहपुर कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को शोक में डुबो दिया. फतेहपुर उपखंड क्षेत्र के हरसावा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें फतेहपुर निवासी 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह तहस-नहस हो गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस व एंबुलेंस की मदद से घायलों को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

सभी महिलाएं फतेहपुर निवासी : थानाधिकारी सुरेंद्र देगड़ा ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाली महिलाओं की पहचान संतोष पत्नी सत्यनारायण माली, तुलसी देवी पत्नी ललित, मोहन देवी पत्नी महेश, इन्द्रा पुत्री महेश, आशा पत्नी मुरारी और चंदा पत्नी सुरेन्द्र के रूप में हुई है. सभी महिलाएं फतेहपुर क्षेत्र की रहने वाली थीं और रघुनाथपुर से लक्ष्मणगढ़ किसी बैठक में शामिल होकर कार से वापस लौट रही थीं. इसी दौरान हरसावा गांव के पास NH-52 पर तेज रफ्तार ट्रक से कार की जोरदार टक्कर हो गई.

तीन गंभीर घायल, सीकर रेफर : इस दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनकी पहचान वशीम पुत्र मनीर खां, सोनू पुत्री सुरेन्द्र और बरखा पत्नी ओमप्रकाश के रूप में हुई है. हादसे के तुरंत बाद घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से एंबुलेंस के माध्यम से फतेहपुर के राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने सीकर रेफर कर दिया.

दुर्घटना के बाद हाईवे पर लगा जाम, पुलिस ने संभाला मोर्चा : हादसे के बाद हाईवे-52 पर करीब आधे घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन प्रभावित हुआ. सूचना मिलते ही फतेहपुर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर ट्रक और कार को सड़क से हटवाया और यातायात को सुचारु करवाया. मृतकों के शवों को फतेहपुर के राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्यवाई सोमवार सुबह होने की संभावना है.

परिवारों में मातम, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर : एक ही इलाके की 6 महिलाओं की मौत से फतेहपुर कस्बे और आसपास के गांवों में शोक की लहर फैल गई. शाम तक मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां कोहराम मच गया. महिलाएं सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में सक्रिय मानी जाती थीं. इस वजह से उनकी अचानक मौत से इलाके में शोक की लहर है.

तेज गति और लोडिंग वाहन चिंता का विषय : स्थानीय लोगों ने बताया कि हरसावा के पास हाईवे पर ट्रकों की तेज रफ्तार बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन रही हैं. कई बार शिकायतों के बावजूद यहां गति नियंत्रण और ट्रैफिक मॉनिटरिंग की कमी है. ग्रामीणों ने प्रशासन से दुर्घटना स्थल पर स्पीड कंट्रोल, साइनबोर्ड और बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाएं करने की मांग की है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रक चालक की भूमिका तथा वाहन की स्थिति की जांच कर रही है.

