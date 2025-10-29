ETV Bharat / bharat

आसाराम को मिली 6 माह की अंतरिम जमानत, बिना पुलिस कस्टडी के रहेगा

राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत. कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत. पुलिसकर्मियों को रखने की शर्त हटाई गई. जानिए पूरा मामला...

Asaram Gets Interim Bail
आसाराम को मिली अंतरिम जमानत (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 29, 2025 at 2:35 PM IST

जोधपुर: नाबालिग के साथ दुराचार के आरोप में आजीवन सजा भुगत रहे आसाराम को राजस्थान हाइकोर्ट ने छह माह की अंतरिम जमानत दी है. इस बार जमानत में आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए जमानत अवधि में उसके साथ तीन पुलिसकर्मियों को रखने की शर्त हटाई गई है. जिसके चलते आसाराम के साथ अब जमानत के दौरान पुलिस साथ नहीं रहेगी.

आसाराम के अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने बताया कि न्यायाधीश एसपी शर्मा और संगीता शर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 माह की अंतिम जमानत दी है. उन्होंने बताया कि खंडपीठ ने 7 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के जमानत के आदेश में वर्णित शर्तों में बदलाव किया है. जिसके तहत इसके तहत 3 पुलिसकर्मी साथ रहने की शर्त हटा दी है. अन्य शर्तें यथावत हैं. वर्तमान में आसाराम जेल में है, लेकिन स्वास्थ्य सही नहीं होने से निजी आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती है.

अधिवक्ता यशपाल राजपुरोहित ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं : आसाराम को नहीं मिली राहत, जमानत के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने का निर्देश

यह है पूरा मामला : जोधपुर में आसाराम के खिलाफ साल 2013 में नाबालिग ने यौन दुराचार का आरोप लगाया था. जिसके बाद जोधपुर पुलिस आसाराम को छिंदवाड़ा आश्रम से पकड़कर जोधपुर लेकर आई एवं सेंट्रल जेल भेजा गया था. 25 अप्रैल 2018 को आसाराम को जोधपुर की अदालत से यौन दुराचार के आरोप में आजीवन कारावास यानि जीवन पर्यन्त सजा काटने का आदेश दिया था. जिसके बाद आसाराम की ओर से सजा स्थगन याचिका पेश की, लेकिन राहत नहीं मिली तो आसाराम ने साल 2025 में उपचार के लिए अंतरिम जमानत का सहारा लिया.

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात केस में आसाराम को 7 जनवरी 2025 को उपचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आसाराम को अंतरिम जमानत दी, जिसे समय-समय पर आगे बढ़ाया गया, लेकिन 27 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत को बढ़ाने से इनकार करते हुए सरेंडर करने का आदेश दिया. जिसके बाद आसाराम ने सरेंडर कर दिया.

