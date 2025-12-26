ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बड़ी राहत: पार्किंग व ड्रॉप-ऑफ शुल्क में भारी कटौती, नई दरें लागू

निजी वाहनों के लिए पहले 8 मिनट तक की 'फ्री ड्रॉप-ऑफ' सुविधा जारी रहेगी.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 26, 2025 at 5:51 PM IST

नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है. उत्तर रेलवे ने स्टेशन परिसर में यातायात को सुगम बनाने व वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पार्किंग और 'ड्रॉप-ऑफ' शुल्क को तर्कसंगत बना दिया है. संशोधित दरों के तहत कम समय के लिए रुकने वाले यात्रियों को वित्तीय राहत दी गई है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं.

निजी वाहनों को राहत, वाणिज्यिक पर शुल्क
नई व्यवस्था के तहत निजी वाहन मालिकों के लिए राहत बरकरार रखी गई है. निजी वाहनों के लिए पहले 8 मिनट तक की 'फ्री ड्रॉप-ऑफ' सुविधा जारी रहेगी. हालांकि, स्टेशन परिसर में यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाणिज्यिक वाहनों पर अब पहले 8 मिनट के लिए 30 रुपये का मामूली शुल्क लागू कर दिया गया है.

रेलवे ने उन यात्रियों को विशेष राहत दी है, जिन्हें किसी कारणवश स्टेशन परिसर में 15 मिनट से अधिक समय तक रुकना पड़ता था.

15-30 मिनट: इस समयावधि के लिए शुल्क में 50 रुपये की कटौती की गई है। पहले जहां यात्रियों को 200 रुपये देने पड़ते थे, अब उन्हें सिर्फ 150 रुपये देने होंगे.

30-60 मिनट: सबसे बड़ी राहत इस श्रेणी में दी गई है. पहले 30 मिनट से अधिक रुकने पर 500 रुपये का भारी फ्लैट रेट लागू था, जिसे अब घटाकर मात्र 200 रुपये तक कर दिया गया है.

भीड़भाड़ रोकने के लिए सख्त नियम
स्टेशन पर जाम की स्थिति को रोकने के लिए उत्तर रेलवे ने सख्त कदम भी उठाए हैं. किसी भी वाहन को ड्रॉप-ऑफ लेन में 60 मिनट से अधिक समय तक पार्क करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि कोई वाहन इस समय सीमा का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे तत्काल टो कर लिया जाएगा. वहां मालिक को 300 रुपये का टोइंग शुल्क भी देना होगा.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय के अनुसार इन संशोधित दरों का मुख्य उद्देश्य पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ जोन में लंबी अवधि के अनावश्यक ठहराव को हतोत्साहित करना है. इससे स्टेशन परिसर के सीमित स्थान का समान और सुचारू उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा. यात्रियों को ट्रेनों के समय पर पहुंचने या स्टेशन से बाहर निकलने में देरी नहीं होगी.

नई शुल्क संरचना 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी गई है. रेल प्रशासन ने सभी यात्रियों व वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है, जिससे स्टेशन पर यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखा जा सके.

