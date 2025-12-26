ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बड़ी राहत: पार्किंग व ड्रॉप-ऑफ शुल्क में भारी कटौती, नई दरें लागू

नई दिल्ली: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है. उत्तर रेलवे ने स्टेशन परिसर में यातायात को सुगम बनाने व वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से पार्किंग और 'ड्रॉप-ऑफ' शुल्क को तर्कसंगत बना दिया है. संशोधित दरों के तहत कम समय के लिए रुकने वाले यात्रियों को वित्तीय राहत दी गई है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं.

निजी वाहनों को राहत, वाणिज्यिक पर शुल्क

नई व्यवस्था के तहत निजी वाहन मालिकों के लिए राहत बरकरार रखी गई है. निजी वाहनों के लिए पहले 8 मिनट तक की 'फ्री ड्रॉप-ऑफ' सुविधा जारी रहेगी. हालांकि, स्टेशन परिसर में यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए वाणिज्यिक वाहनों पर अब पहले 8 मिनट के लिए 30 रुपये का मामूली शुल्क लागू कर दिया गया है.

रेलवे ने उन यात्रियों को विशेष राहत दी है, जिन्हें किसी कारणवश स्टेशन परिसर में 15 मिनट से अधिक समय तक रुकना पड़ता था.

15-30 मिनट: इस समयावधि के लिए शुल्क में 50 रुपये की कटौती की गई है। पहले जहां यात्रियों को 200 रुपये देने पड़ते थे, अब उन्हें सिर्फ 150 रुपये देने होंगे.

30-60 मिनट: सबसे बड़ी राहत इस श्रेणी में दी गई है. पहले 30 मिनट से अधिक रुकने पर 500 रुपये का भारी फ्लैट रेट लागू था, जिसे अब घटाकर मात्र 200 रुपये तक कर दिया गया है.