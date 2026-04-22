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कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री KCR को राहत, हाई कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाई

हैदराबाद: कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (KCR) और भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेता टी हरीश राव को बड़ी राहत मिली है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने जस्टिस पीसी घोष आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को KCR और अन्य के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया है.

आयोग ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) को लागू करने और मेडिगड्डा, अन्नाराम और सुंडिला बैराज के प्रबंधन में कथित गड़बड़ियों की जांच की थी. हाई कोर्ट ने पाया कि घोष आयोग ने जांच आयोग अधिनियम, के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया.

तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की पीठ ने 12 मार्च को KCR, पूर्व मंत्री हरीश राव, आईएएस अधिकारी एसके जोशी और स्मिता सभरवाल की याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं में 14 मार्च, 2024 को जारी सरकारी आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बैराज के प्रबंधन में गड़बड़ियों की जांच के लिए जस्टिस पीसी घोष आयोग को नियुक्त किया गया था.

सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने कहा था कि जस्टिस घोष आयोग पर फैसला 8 अप्रैल को सुनाया जाएगा, लेकिन बाद में इसे 22 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया. याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि जस्टिस घोष आयोग की जांच प्रक्रिया गलत था क्योंकि उनके खिलाफ आरोप तय करने से पहले उनकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया.

दूसरी ओर, सरकार के वकीलों ने दलीलें देते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बांधों पर आयोग का गठन जनता के हित को ध्यान में रखकर किया गया था.