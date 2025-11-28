रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने लोकपाल की प्रक्रिया को निरस्त किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही रद्द कर दी.
Published : November 28, 2025 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) की ओर से पदोन्नति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के मामले में लोकपाल की ओर से शुरू की गई कार्यवाही को निरस्त कर दिया. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकपाल की कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश दिया है.
दरअसल, 28 मार्च 2023 को नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) की ओर से की गई पदोन्नति प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी. शिकायत पर गौर करते हुए लोकपाल ने इसी साल जनवरी में राजेश कुमार सिंह को नोटिस जारी किया था. लोकपाल के इस आदेश के खिलाफ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने मार्च में लोकपाल के नोटिस पर रोक लगा दिया था.
Delhi HC quashes Lokpal proceedings against Defence Secretary Rajesh Kumar Singh (a 1989-batch IAS officer) and others over alleged promotion irregularities at the National Productivity Council.— ANI (@ANI) November 28, 2025
हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि एनपीसी की ओर से पदोन्नति की प्रक्रिया राजेश कुमार सिंह के रक्षा सचिव बनने के पहले की है. राजेश कुमार सिंह ने 21 अप्रैल 2023 को प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के सचिव पद ज्वाइन किया था. याचिका में कहा गया था कि लोकपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर यह आदेश जारी किया था. याचिका में कहा गया था कि लोकायुक्त कानून में ये स्पष्ट प्रावधान है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पुख्ता सबूत होने चाहिए. लेकिन लोकायुक्त को मिली शिकायत में प्रमोशन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत नहीं आता.
बता दें कि राजेश कुमार सिंह 1989 बैच के केरल कैडर कै आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के सचिव के अलावा वह प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के सचिव भी रहे चुके हैं. 1 नवंबर 2024 को उन्हें रक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था.
