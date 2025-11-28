ETV Bharat / bharat

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली HC ने लोकपाल की प्रक्रिया को निरस्त किया

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 28, 2025 at 4:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) की ओर से पदोन्नति प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के मामले में लोकपाल की ओर से शुरू की गई कार्यवाही को निरस्त कर दिया. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोकपाल की कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश दिया है.

दरअसल, 28 मार्च 2023 को नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) की ओर से की गई पदोन्नति प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी. शिकायत पर गौर करते हुए लोकपाल ने इसी साल जनवरी में राजेश कुमार सिंह को नोटिस जारी किया था. लोकपाल के इस आदेश के खिलाफ रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने मार्च में लोकपाल के नोटिस पर रोक लगा दिया था.

हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि एनपीसी की ओर से पदोन्नति की प्रक्रिया राजेश कुमार सिंह के रक्षा सचिव बनने के पहले की है. राजेश कुमार सिंह ने 21 अप्रैल 2023 को प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के सचिव पद ज्वाइन किया था. याचिका में कहा गया था कि लोकपाल ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर यह आदेश जारी किया था. याचिका में कहा गया था कि लोकायुक्त कानून में ये स्पष्ट प्रावधान है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत पुख्ता सबूत होने चाहिए. लेकिन लोकायुक्त को मिली शिकायत में प्रमोशन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत नहीं आता.

बता दें कि राजेश कुमार सिंह 1989 बैच के केरल कैडर कै आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के सचिव के अलावा वह प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग के सचिव भी रहे चुके हैं. 1 नवंबर 2024 को उन्हें रक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था.

