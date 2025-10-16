छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, अमित शाह ने कहा नक्सल मुक्त हो रहा बस्तर, सीएम साय ने जताई खुशी
छत्तीसगढ़ में एक साथ 170 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. अमित शाह ने टवीट कर जानकारी दी है.
बस्तर/रायपुर/ नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में नक्सल फ्रंट पर सुरक्षाबलों को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है. गुरुवार को कुल 170 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है. अमित शाह ने कहा कि कुल 170 नक्सलियों ने बस्तर में सरेंडर किया है. यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इस समस्या को समाप्त करने के अथक प्रयासों के कारण नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है.
सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जानकारी: सरेंडर करने वाले नक्सलियों में नक्सली सतीश उर्फ टी वासुदेव भी शामिल है. वासुदेव, नक्सलियों के सीसीएम पद पर कार्यरत है. इनके अलावा 10 वरिष्ठ नक्सली इभी इसमें शामिल हैं. सभी नक्सलियों पर कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित है.
छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कल 27 ने हथियार डाले थे। महाराष्ट्र में भी कल 61 नक्सली हथियार त्याग कर मुख्यधारा में लौटे। पिछले दो दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है।
सरेंडर करने वाले बड़े नक्सलियों के नाम: जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है उनमें ये बड़े चेहरे हैं.
- सतीश उर्फ टी वासुदेव राव (सीसीएम), 1 करोड़ रुपये का इनाम
- रनिता (एसजेडसीएम, माड़ डीवीसी की सचिव), 25 लाख रुपये का इनाम
- भास्कर (डीवीसीएम, पीएल), 10 से 15 लाख रुपये का इनाम
- नीला उर्फ नंदे (डीवीसीएम, आईसी और नेलनार एसी की सचिव)
- दीपक पालो (डीवीसीएम, आईसी और इंद्रावती एसी के सचिव)
- इसके अलावा एसीएम स्तर के नक्सलियों पर 5 लाख रुपये का इनाम था
सरेंडर नक्सलियों से भारी संख्या में हथियार बरामद: सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने हथियार के साथ हिंसा का रास्ता छोड़ा है. नक्सलियों ने एके-47, इंसास, एसएलआर और थ्री नॉट थ्री की राइफलें भी फोर्स के सामने डाले हैं.
नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक ऐतिहासिक दिन है. आज छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है. कल राज्य में 27 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे. महाराष्ट्र में बुधवार को 61 नक्सली मुख्यधारा में लौट आए. पिछले दो दिनों में कुल 258 युद्ध-प्रशिक्षित वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का त्याग किया है. मैं भारत के संविधान में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए हिंसा का त्याग करने के उनके निर्णय की सराहना करता हूं- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
मोदी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के प्रयास में जुटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट में आगे लिखा कि यह इस बात का प्रमाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा इस समस्या को समाप्त करने के अथक प्रयासों के कारण नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है. मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है: जो लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, उनका स्वागत है और जो लोग बंदूक चलाना जारी रखेंगे, उन्हें हमारी सेना के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा.
नक्सलियों से अमित शाह की अपील: अमित शाह ने नक्सली रास्ते पर चल रहे लोगों से अपील की है. उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से फिर से अपील करता हूं जो अभी भी नक्सलवाद के रास्ते पर हैं वे अपने हथियार डाल दें और मुख्यधारा में शामिल हो जाएं हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर, जो कभी आतंकवादियों के गढ़ थे, आज नक्सली आतंक से मुक्त घोषित कर दिए गए हैं. जनवरी 2024 से, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद, 2100 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 1785 गिरफ्तार किए गए हैं और 477 का सफाया किया गया है. ये संख्याएं 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री
साल 2024 से कितने नक्सलियों ने किया सरेंडर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के बाद साल 2024 से अब तक कुल 2100 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. 1785 गिरफ्तार किए गए हैं, और 477 का सफाया किया गया है. ये आंकड़े हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं. 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का सफाया होगा.
सीएम साय ने जताई खुशी, जवानों को दी बधाई: सीएम साय ने 170 नक्सलियों के सरेंडर पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ नक्सलमुक्त हो गए हैं. बस्तर में शांति और विकास का नया युग शुरू हो रहा है. इसके साथ ही सीएम साय ने कहा कि हिंसा की राह देती है अंतहीन दर्द, आत्मसमर्पण देता है जीवन को नई दिशा. पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सल उन्मूलन अभियान ऐतिहासिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है.
"नक्सलवाद अंत के करीब पहुंचा": सीएम साय ने कहा कि उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ का नक्सलमुक्त होना यह प्रमाण है कि अब बस्तर भय नहीं, बल्कि विश्वास और विकास की नई पहचान बन चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में भारत आज नक्सलवाद के अंत की दहलीज़ पर खड़ा है.
बीते दो दिनों में 258 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का प्रतीक है कि बंदूक नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति जीत रही है. बीते 22 महीनों में छत्तीसगढ़ में 477 नक्सली मारे गए, 2110 ने आत्मसमर्पण किया और 1785 गिरफ्तार हुए हैं. यह आंकड़े हमारे राज्य को नक्सलमुक्त बनाने के अडिग संकल्प के साक्षी हैं- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ होगा नक्सलमुक्त: सीएम साय ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य अब बहुत पास आ चुका है. यह परिवर्तन राज्य सरकार की नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 तथा नियद नेल्ला नार योजना की सफलता का प्रत्यक्ष परिणाम है. डबल इंजन सरकार की संवेदनशील नीतियों, बस्तर में लगातार स्थापित हो रहे सुरक्षा शिविरों और वनांचलों में शासन के प्रति बढ़ते विश्वास ने इस सकारात्मक परिवर्तन को संभव बनाया है.
अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 64 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे न केवल सुरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि विकास और विश्वास की किरण भी हर गांव तक पहुंची है. अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर नक्सल आतंक से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, जबकि दक्षिण बस्तर में यह लड़ाई अपने निर्णायक चरण में है. नियद नेल्ला नार जैसी योजनाओं ने बस्तर में संवाद, विकास और संवेदना की नई धरती तैयार की है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़े: सीएम साय ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट और दो टूक नीति है कि हिंसा का कोई रास्ता नहीं है. जो नक्सली शांति और विकास का मार्ग चुनना चाहते हैं, उनका स्वागत है. लेकिन जो बंदूक उठाकर समाज में आतंक फैलाने की कोशिश करेंगे, उन्हें सुरक्षा बलों की सख़्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
हिंसा का रास्ता अंतहीन दर्द पैदा करती है जबकि आत्मसमर्पण जीवन को एक नई दिशा देते हुए एक नई शुरुआत का मार्ग खोलती है. अपनी मातृभूमि के भविष्य और अपने परिवारों के उज्जवल कल के लिए नक्सली हथियार त्यागें और विकास की रोशनी में कदम रखें- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
भारत की आंतरिक सुरक्षा हो रही मजबूत: सीएम साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर जैसे क्षेत्र, जो कभी नक्सल आतंक के गढ़ हुआ करते थे, अब पूरी तरह नक्सलमुक्त घोषित हो चुके हैं. यह न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी सफलता है, बल्कि विकास, विश्वास और संवेदना की नई कहानी को दर्शाता है. देश में बीते दो दिनों के अंदर कुल 258 नक्सलियों ने खून खराबे का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है.