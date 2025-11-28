ETV Bharat / bharat

बस्तर में 10 नक्सलियों का सरेंडर, झीरम नक्सल हमले के मास्टरमाइंड चैतु दादा ने भी डाले हथियार

पूना मारगेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) पहल पर भरोसा जताते हुए शांति और प्रगति के मार्ग को नक्सली अपना रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं. शेष माओवादी कैडर जिनमें पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य रामदर, DKSZC सदस्य पापाराव, देवा (बार्से देवा) तथा अन्य नक्सली शामिल हैं. इन नक्सलियों के पास अब भी हिंसा त्यागकर मुख्यधारा में जुड़ने के विकल्प हैं- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

सरेंडर पर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि जगदलपुर में आज 10 माओवादी कैडरों जिनमें DKSZC के एक वरिष्ठ सदस्य चैतु दादा शामिल है. उन्होंने सरेंडर किया है. यह पुनर्वास इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हिंसक और जनविरोधी माओवादी विचारधारा का प्रभाव तीव्रता से समाप्त हो रहा है.

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस अवसर पर कहा कि पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान से प्रभावित होकर कुल 10 नक्सलियों ने बस्तर में सरेंडर किया है. इसमें DKSZC (दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी) के वरिष्ठ सदस्य चैतू उर्फ श्याम दादा ने हथियार डाले हैं. इस तरह सभी 10 नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग त्यागकर सामाजिक मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया. इस अवसर पर सभी नक्सलियों को संविधान की किताब दी गई. संविधान के किताब लेकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन को लगातार सफलता मिल रही है. एक तरफ फोर्स के माओवादियों के खिलाफ अभियान से लाल आतंक पस्त हो रहा है तो दूसरी तरफ नक्सली भारी मात्रा में सरेंडर कर रहे हैं. बीते दो दिनों के अंदर कुल 71 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है. अब दस नक्सलियों ने बस्तर में आत्मसमर्पण किया है. सभी नक्सलियों ने पूना मारगेम ( पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान) से प्रभावित होकर यह फैसला लिया है.

बस्तर में जिन 10 नक्सलियों ने शुक्रवार को सरेंडर किया है उनमें खूंखार नक्सली श्याम दादा उर्फ चैतु दादा शामिल है. इसे गिरी रेड्डी, पवन दा रेड्डी उर्फ अर्जुन उर्फ नंदू के रूप में भी जानते हैं. इसके ऊपर कुल 25 लाख रुपये का इनाम घोषित है. इस सरेंडर के मौके पर पूर्व नक्सली सतीश उर्फ रूपेश भी मौजूद रहा.

दरभा डिवीजन का इंचार्ज है चैतु-बस्तर आईजी

चैतु दादा की उम्र 60 साल है और यह बस्तर के दरभा डिवीजन में सक्रिय है और इस डिवीजन का इंचार्ज है. चैतु दादा उर्फ श्याम दादा तेलंगाना के वारंगल का रहने वाला है. इसकी पत्नी सपना उर्फ सपनक्का भी बड़ी नक्सली है. यह इंद्रावती एरिया कमेटी डीवीसीएम सचिव के रुप में कार्यरत है. इस तरह नक्सली चैतु दादा उर्फ श्याम के सरेंडर से फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है.

सरेंडर करने वाले नक्सलियों की जानकारी

सरेंडर करने वाले सभी 10 नक्सलियों पर कुल 65 लाख रुपये का इनाम घोषित था. जानिए पद और नाम अनुसार कितना इनाम घोषित था.

नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा, DKSZC, 25 लाख का इनामी

नक्सली सरोज, डीसीवीएम, 8 लाख की इनामी

नक्सली भूपेश उर्फ सहायक राम,ACM , 5 लाख का इनामी

नक्सली प्रकाश, ACM, 5 लाख का इनामी

नक्सली कमलेश उर्फ झितरु, एसीएम, 5 लाख का इनामी

कमलेश उर्फ झितरु -ACM

नक्सली जननी उर्फ रयमती कश्यप, एसीएम, 5 लाख की इनामी

नक्सली संतोष उर्फ सन्नू, एसीएम, 5 लाख रुपये का इनामी

नक्सली नवीन, एसीएम, 5 लाख रुपये का इनामी

नक्सली रमशीला, 1 लाख रुपये की इनामी

नक्सली जयती कश्यप, 1 लाख रुपये की इनामी

नक्सली चैतु झीरम नक्सल अटैक का मास्टरमाइंड है. इस नक्सली हमले में कुल 30 कांग्रेस नेताओं की मौत हुई थी. साल 2013 में झीरम में हुए इस नक्सली हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इसमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे. नक्सली चैतु माओवादियों की दरभा डिवीजन का इंचार्ज है- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर

बस्तर में 10 नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)

सरेंडर नक्सली चैतु ने कहा कि कुछ महीने पहले आत्मसमर्पण कर चुके सेंट्रल कमेटी मेम्बर रुपेश और सोनू दादा के विचारों से सहमत होकर आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया. वर्तमान में बदली परिस्थितियों में पुराने तरीके को छोड़ नए तरीके से जनता के बीच काम करने का सोचा है.

नई सोच, लोकतंत्र और सविंधान को मानते हुए जनता के बीच काम करेंगे. मैं अन्य बाकि नक्सलियों से भी अपील करता हूं की बदली परिस्थितियों को देखते हुए उनको भी मुख्यधारा में आना चाहिए. जिस तरह से माओवादी संगठन को नुकसान पहुंचा है ऐसे में उन्हें सोच विचारकर आत्मसमर्पण करना चाहिए और नई सोच के साथ जनता के बीच काम करना चाहिए- चैतु दादा उर्फ श्याम दादा, सरेंडर करने वाले नक्सल कमांडर

नक्सल संगठन में बचे सदस्यों से भी अपील है कि जैसे मैं जंगल से निकलते समय कहा था. वैसे ही आज भी कह रहा हूं. पुलिस के बीच बैठकर बोल रहा हूं इसका कोई गलत मतलब नहीं है. क्योंकि हथियार छोड़कर जनता के बीच में भी दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं- सतीश उर्फ रूपेश, पूर्व नक्सली

नवंबर 2025 में हुए बड़े नक्सल सरेंडर की जानकारी

25 नवंबर को नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया. 26 नवंबर को बीजापुर में 41 नक्सलियों ने हथियार डाले. 26 नवंबर को खैरागढ़ में 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया . इस तरह कुल 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया. अब 28 नवंबर को बस्तर में कुल 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इसमें झीरम नक्सली हमले का मास्टरमाइंड चैतु दादा भी शामिल है.

नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के अंदर बड़े नक्सल सरेंडर हुए हैं. 26 नवंबर 2025 को बीजापुर में 41 नक्सलियों ने सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियो में 12 महिला और 29 पुरुष नक्सली शामिल हैं. हथियार डालने वाले सभी माओवादी साउथ सब जोनल ब्यूरो के सदस्य थे. इनके ऊपर 1 करोड़ 19 लाख रुपये का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वाले माओवादियों में DKSZC(दंडकारण्य स्टेट जोनल कमेटी) के अलावा तेलंगाना स्टेट कमेटी, धमतरी- गरियाबंद- नुआपाड़ डिवीजन के माओवादी शामिल हैं.

25 नवंबर को नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर

इससे पहले 25 नवंबर को नारायणपुर में कुल 28 नक्सलियों ने सरेडर किया. सरेंडर करने वाले सभी नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के एक्टिव मेंबर थे. जिन 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें 19 महिला नक्सली और 9 पुरुष नक्सली थे. सभी नक्सलियों ने पुनर्वास से पुनर्जीवन (पूना मार्गेम) अभियान से प्रभावित होकर हथियार डाले. इनमें 89 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं.

अक्टूबर महीने में फोर्स को मिली बड़ी सफलता

नक्सलियों के सरेंडर को लेकर अक्टूबर 2025 के महीने में फोर्स को बड़ी सफलता मिली. 17 अक्टूबर को बस्तर में एक साथ 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इन 210 नक्सलियों में कई बड़े माओवादी शामिल हैं जिन्होंने लाल आतंक से तौबा कर लिया. इनमें नक्सलियों के केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश उर्फ ​​सतीश, भास्कर उर्फ ​​राजमन मंडावी, रनिता, राजू सलाम और धन्नू वेट्टी उर्फ ​​संतू शामिल हैं. ये चारों दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति (डीकेएसजेडसी) के सदस्य हैं और टॉप माओवादियों की लिस्ट में शुमार थे. इनके साथ क्षेत्रीय समिति सदस्य रतन एलम ने हथियार छोड़कर सरेंडर कर दिया.

छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सल सरेंडर की जानकारी (ETV BHARAT)

साल 2025 में नक्सलियों की टॉप लीडरशिप हुई तबाह

साल 2025 फोर्स के ऑपरेशन में टॉप नक्सल कमांडर बसवाराजू, मनोज उर्फ मॉडेम बालकृष्ण उर्फ, राजू दादा, कोसा दादा और नक्सली जयराम का खात्मा हुआ. नक्सलियों को फोर्स के ऑपरेशन से लगातार झटके लगे. इससे नक्सलियों पर दबाव बढ़ा और कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर करने की ठानी. 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर टॉप नक्सल कमांडर हिड़मा मारा गया. उसके बाद से कई बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं.