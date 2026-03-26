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भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला: अब सेना के इन पदक विजेताओं को मिलेगी आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा

वीरता पदक विजेताओं को सरकार का तोहफा ( File photo )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के वीरता पदक विजेताओं के सम्मान में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. गुरुवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, अब सेना मेडल, नौ सेना मेडल और वायु सेना मेडल (वीरता श्रेणी) से सम्मानित वीरों को भारतीय रेलवे में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. किसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ?

इस नई योजना के तहत न केवल पदक विजेता, बल्कि उनके जीवनसाथी (विधवा या विधुर) भी इस लाभ के पात्र होंगे. यदि पदक विजेता अविवाहित थे और शहीद हो गए हैं, तो उनके माता-पिता को यह सुविधा मिलेगी. खास बात यह है कि लाभार्थी अपने साथ एक सहायक (Companion) को भी ले जा सकेंगे. यह यात्रा सुविधा रेलवे की प्रीमियम श्रेणियों जैसे फर्स्ट क्लास (1st AC), सेकंड एसी (2nd AC) और एसी चेयर कार में मान्य होगी. पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर

पदक विजेताओं के सम्मान के साथ-साथ, सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और 'अग्निवीरों' के पुनर्वास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं. भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने एक 'सहयोग ढांचे' (Framework of Cooperation) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य सेना से रिटायर होने वाले जवानों को नागरिक जीवन में बेहतर करियर विकल्प प्रदान करना है.