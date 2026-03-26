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भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला: अब सेना के इन पदक विजेताओं को मिलेगी आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा

सरकार ने सेना पदक विजेताओं को रेलवे में आजीवन मुफ्त यात्रा दी है और पूर्व सैनिकों व अग्निवीरों के लिए बंपर भर्तियां निकाली हैं.

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वीरता पदक विजेताओं को सरकार का तोहफा (File photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 1:51 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 2:17 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के वीरता पदक विजेताओं के सम्मान में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. गुरुवार को जारी सरकारी आदेश के अनुसार, अब सेना मेडल, नौ सेना मेडल और वायु सेना मेडल (वीरता श्रेणी) से सम्मानित वीरों को भारतीय रेलवे में आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी.

किसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ?
इस नई योजना के तहत न केवल पदक विजेता, बल्कि उनके जीवनसाथी (विधवा या विधुर) भी इस लाभ के पात्र होंगे. यदि पदक विजेता अविवाहित थे और शहीद हो गए हैं, तो उनके माता-पिता को यह सुविधा मिलेगी. खास बात यह है कि लाभार्थी अपने साथ एक सहायक (Companion) को भी ले जा सकेंगे. यह यात्रा सुविधा रेलवे की प्रीमियम श्रेणियों जैसे फर्स्ट क्लास (1st AC), सेकंड एसी (2nd AC) और एसी चेयर कार में मान्य होगी.

पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के लिए रोजगार के नए अवसर
पदक विजेताओं के सम्मान के साथ-साथ, सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों और 'अग्निवीरों' के पुनर्वास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं. भारतीय रेलवे और भारतीय सेना ने एक 'सहयोग ढांचे' (Framework of Cooperation) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य सेना से रिटायर होने वाले जवानों को नागरिक जीवन में बेहतर करियर विकल्प प्रदान करना है.

रेलवे ने अपनी भर्ती नीति में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है:

  • लेवल-1 (ग्रुप डी) पदों में: 20% आरक्षण.
  • लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों में: 10% आरक्षण.
  • अग्निवीरों के लिए: लेवल-1 में 10% और लेवल-2 में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 और 2025 की रिक्तियों में पूर्व सैनिकों के लिए कुल 14,768 पद आरक्षित रखे गए हैं.

अनुबंध पर तत्काल भर्ती की पहल
रेलवे में खाली पदों को जल्द भरने के लिए मंत्रालय ने एक नई पहल की है. जब तक नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक पूर्व सैनिकों को 'पॉइंट्समैन' के पदों पर अनुबंध (Contract) के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है. वर्तमान में 5,000 से अधिक पदों पर यह प्रक्रिया जारी है और 9 रेलवे डिवीजनों ने इसके लिए सेना के साथ समझौता (MoU) भी कर लिया है.

राष्ट्र निर्माण में साझा योगदान
भारतीय रेलवे और सेना का यह तालमेल केवल नौकरियों तक सीमित नहीं है. रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' और 'उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक' ने सेना की आवाजाही को और भी सुगम बना दिया है. इसके अलावा, 'गति शक्ति विश्वविद्यालय' के माध्यम से सैनिकों के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

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Last Updated : March 26, 2026 at 2:17 PM IST

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