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लद्दाख में लंबित नौतोड़ भूमि का मुद्दा हल हुआ, नियमितीकरण के नियमों को मिली मंजूरी

सक्सेना ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य वास्तविक नौतोड़ जमीन धारकों के वैध हितों की रक्षा और सरकारी तथा परिषद की जमीन को अतिक्रमण व अनधिकृत दावों से बचाने के बीच संतुलन बनाना है.

दस एकड़ से अधिक नौतोड़ जमीन नियमों के अनुसार पट्टे के आधार पर दी जा सकती है. उपराज्यपाल सक्सेना ने इस फैसले को लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को हल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. उपराज्यपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "लद्दाख के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन."

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि ‘लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (नौतोड़ नियमितीकरण) नियमावली, 2026’ में लद्दाख के सभी सात जिलों में नौतोड़ जमीन पर अधिकतम 10 एकड़ तक मालिकाना हक देने के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है.

नौतोड़ जमीन का मतलब सरकार के स्वामित्व वाली बंजर या बेकार जमीन से है, जिसे पहले खेती या अन्य उपयोगी कामों के लिए लोगों को दिया जाता था. लद्दाख में अभी राजस्व रिकॉर्ड में 60,000 एकड़ से अधिक जमीन नौतोड़ के रूप में दर्ज है.

लेह/श्रीनगर: लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को नौतोड़ जमीन के नियमितीकरण के नियमों को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही बंजर जमीन पर मालिकाना हक देने का रास्ता साफ हो गया है. इससे केंद्र शासित प्रदेश में काफी समय से लंबित मुद्दे के हल होने की उम्मीद है जो हजारों जमीन धारकों से जुड़ा है.

उपराज्यपाल ने कहा, "नौतोड़ का मुद्दा लद्दाख के लोगों के जीवन और आजीविका से गहराई से जुड़ा है. पीढ़ियों से हमारे लोगों ने देश के सबसे कठिन कृषि क्षेत्रों में से एक में बंजर और बेकार जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है."

उन्होंने कहा, "ये नियम काफी समय से लंबित मुद्दे के समाधान के लिए पारदर्शी और एक समान व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे तथा वास्तविक धारकों को कानूनी अधिकार की स्पष्टता देंगे. इससे ऐसी जमीन को वित्तीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल करना भी संभव होगा." सक्सेना ने कहा, "दशकों तक, कानूनी ढांचे की कमी ने 60,000 एकड़ से ज्यादा नौतोड़ जमीन के असरदार इस्तेमाल को रोक दिया था."

"इन नियमों में 27 अक्टूबर 2020 से पहले कब्जे में ली गई नौतोड़ जमीन के एक बार नियमितीकरण की व्यवस्था की गई है. इसी तिथि पर जम्मू-कश्मीर टेनेंसी एक्ट, 1980 को खत्म किया गया था. तय तारीख के बाद ऐसी जमीन पर किया गया कोई भी कब्जा नियमितीकरण के योग्य नहीं होगा."

यह ढांचा केंद्र शासित प्रदेश के सभी सात जिलों में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को नौतोड़ जमीन देने का अधिकार भी ट्रांसफर करता है. नए नियमों के तहत लद्दाख के सभी सात जिलों में नौतोड़ जमीन आवंटित करने का अधिकार लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों को दिया गया है.

नियमों के तहत, जो जमीन के मालिक पात्रता की जरूरतें पूरी करते हैं, उन्हें 10 एकड़ तक के मालिकाना हक मिल सकते हैं. ऐसे अधिकारों के लिए अदा की जाने वाली रकम, संबंधित राजस्व गांव के लिए प्रशासन द्वारा बताए गए मार्केट रेट पर आधारित होगी. 10 एकड़ से ज्यादा जमीन के लिए, अतिरिक्त जमीन लीजहोल्ड आधार पर आवंटित की जा सकती है. ऐसी जमीन के लिए प्रीमियम बताए गए मार्केट रेट का 80 प्रतिशत तय किया जाएगा.

नए सिस्टम का मकसद यह तय करने के लिए एक एकसमान प्रक्रिया देना है कि कौन नियमितीकरण के लिए योग्य होता है और सरकारी और काउंसिल की जमीन पर बिना इजाजत के दावों को रोकना है.

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