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नवीन पटनायक को बड़ा झटका, बीजू जनता दल के देबाशीष सामंतराय ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिले देबाशीष, राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका लगा है. यहां वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने बीजेडी से नाता तोड़ लिया है. देबाशीष ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को अपना इस्तीफा भेज दिया है. बीजेडी छोड़ने के कुछ समय बाद देबाशीष सामंतराय ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपकर राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया. देबाशीष ने राज्यसभा और पार्टी के अलग-अलग संगठनों में जिम्मेदारी दिए जाने पर शुक्रिया अदा किया है. सांसद ने पार्टी में अनदेखी के आरोप लगाए हैं. देबाशीष ने अपने पत्र में कहा है कि उन्होंने पार्टी तब छोड़ी जब उन्हें लगा कि पार्टी अब उनकी सेवा नहीं चाहती. देखा जाए तो नवीन पटनायक के बेहद करीबी माने जाने वाले बीजेडी नेता देबाशीष के पार्टी छोड़ने से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है. देबाशीष सामंतराय ने सुजीत कुमार और ममता महंत की राह पकड़ ली है. राज्यसभा सदस्य और तीन बार के विधायक देबाशीष सामंतरॉय ने बीजेडी छोड़ दी है. वे कई वजहों से पार्टी से नाखुश नजर आ रहे थे. पार्टी से नाता तोड़ने के बाद देबाशीष ने कहा, "मैंने हमेशा पार्टी के फायदे के लिए खुद को समर्पित किया है. मैंने कई सालों तक लगातार पार्टी के लिए काम किया है. मुझे लगता है कि पार्टी मुझे नजरअंदाज कर रही है. मुझे लगता है कि पार्टी मेरी सेवा नहीं चाहती। इसलिए, मैंने आम लोगों के फ़ायदे में इतना बड़ा फैसला लिया है." इसी तरह, देबाशीष ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मैंने बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को अपना इस्तीफा दे दिया है. पार्टी बनने के बाद से, मैंने सेवा, संगठन और समर्पण के सिद्धांतों पर काम किया है. मैं भविष्य में भी ओडिशा के लोगों के लिए अपना संघर्ष जारी रखूंगा." देबाशीष बीजेडी के टिकट पर तीन बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं. वे एक बार तिर्तोल और दो बार कटक बाराबती से विधायक रहे हैं. वे 2000 से 2004 तक तिर्तोल से और 2009 से 2019 तक दो बार बाराबती से विधायक रहे. इसी तरह, पार्टी ने 2024 में देबाशीष को राज्यसभा भेजा. देबाशीष, जो पहले पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक के बहुत करीबी थे, कई कारणों से नाखुश थे.