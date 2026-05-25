नवीन पटनायक को बड़ा झटका, बीजू जनता दल के देबाशीष सामंतराय ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल
देबाशीष सामंतराय का बीजेडी से नाता तोड़ना नवीन पटनायक के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
Published : May 25, 2026 at 3:26 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका लगा है. यहां वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने बीजेडी से नाता तोड़ लिया है. देबाशीष ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को अपना इस्तीफा भेज दिया है.
बीजेडी छोड़ने के कुछ समय बाद देबाशीष सामंतराय ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपकर राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया.
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ @Naveen_Odisha ଙ୍କୁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାଠୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ମୁଁ ମୋର ସେବା, ସଂଗଠନ ଓ ସମର୍ପଣ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ 🙏 pic.twitter.com/Qfgy16PbLl— Debashish Samantaray (@debashish_mla) May 25, 2026
देबाशीष ने राज्यसभा और पार्टी के अलग-अलग संगठनों में जिम्मेदारी दिए जाने पर शुक्रिया अदा किया है. सांसद ने पार्टी में अनदेखी के आरोप लगाए हैं. देबाशीष ने अपने पत्र में कहा है कि उन्होंने पार्टी तब छोड़ी जब उन्हें लगा कि पार्टी अब उनकी सेवा नहीं चाहती.
देखा जाए तो नवीन पटनायक के बेहद करीबी माने जाने वाले बीजेडी नेता देबाशीष के पार्टी छोड़ने से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है. देबाशीष सामंतराय ने सुजीत कुमार और ममता महंत की राह पकड़ ली है. राज्यसभा सदस्य और तीन बार के विधायक देबाशीष सामंतरॉय ने बीजेडी छोड़ दी है. वे कई वजहों से पार्टी से नाखुश नजर आ रहे थे.
पार्टी से नाता तोड़ने के बाद देबाशीष ने कहा, "मैंने हमेशा पार्टी के फायदे के लिए खुद को समर्पित किया है. मैंने कई सालों तक लगातार पार्टी के लिए काम किया है. मुझे लगता है कि पार्टी मुझे नजरअंदाज कर रही है. मुझे लगता है कि पार्टी मेरी सेवा नहीं चाहती। इसलिए, मैंने आम लोगों के फ़ायदे में इतना बड़ा फैसला लिया है."
इसी तरह, देबाशीष ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मैंने बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को अपना इस्तीफा दे दिया है. पार्टी बनने के बाद से, मैंने सेवा, संगठन और समर्पण के सिद्धांतों पर काम किया है. मैं भविष्य में भी ओडिशा के लोगों के लिए अपना संघर्ष जारी रखूंगा."
देबाशीष बीजेडी के टिकट पर तीन बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं. वे एक बार तिर्तोल और दो बार कटक बाराबती से विधायक रहे हैं. वे 2000 से 2004 तक तिर्तोल से और 2009 से 2019 तक दो बार बाराबती से विधायक रहे. इसी तरह, पार्टी ने 2024 में देबाशीष को राज्यसभा भेजा. देबाशीष, जो पहले पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक के बहुत करीबी थे, कई कारणों से नाखुश थे.
ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକରି, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି।@VPIndia pic.twitter.com/8B9zug1xAK— Debashish Samantaray (@debashish_mla) May 25, 2026
देबाशीष कई बार शिकायत करते रहे थे कि उनके और पार्टी अध्यक्ष के बीच दूरी बनाई जा रही है. वे जानबूझकर अपने समर्थकों पर पार्टी में महत्व न दिए जाने का आरोप लगाते रहे थे. इसके लिए, देबाशीष ने पार्टी द्वारा दिए गए सीनियर उपाध्यक्ष के पद को अस्वीकार कर दिया था. देबाशीष ने वर्कफोर्स बिल के मुद्दे पर पार्टी के रुख में बदलाव की खुलकर आलोचना की थी. इसके लिए, उन्होंने बीके पांडियन का कड़ा विरोध किया था.
इसी तरह, पिछले कुछ महीनों से, देबाशीष पार्टी के अंदर हो रहे बदलावों के बारे में कोई भी आलोचनात्मक टिप्पणी करने से बच रहे थे. वहीं, देबाशीष के बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. देबाशीष अभी दिल्ली में हैं, वहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, राज्य बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सामल और संगठन मंत्री मानस मोहंती भी दिल्ली पहुंच गए हैं.
इसलिए आज या कल देबाशीष के भाजपा में शामिल होने की चर्चा है. बाद में, राज्य भाजपा ऑफिस में देबाशीष के समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं. अगर देबाशीष भाजपा में शामिल होते हैं, तो उम्मीद है कि कटक, तिर्तोल और पारादीप की राजनीति में उनका असर दिखेगा. इसी तरह, सुजीत और ममता के रूप में देबाशीष फिर से राज्यसभा जा सकते हैं.
जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने कहा, "देबाशीष के पार्टी छोड़ने से बीजू जनता दल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. देबाशीष ने पार्टी से पांच बार टिकट लिया है. वह पार्टी अध्यक्ष के आशीर्वाद से तीन बार विधायक बने. वह अपनी गलतियों के कारण दो बार हारे."
उन्होंने कहा, देबाशीष पार्टी की अलग-अलग संगठनात्मक जिम्मेदारियों के साथ राज्यसभा गए. उन्होंने अपने फायदे के लिए पार्टी और राज्यसभा पद छोड़ा. मोहंती ने कहा कि, देबाशीष ने पिछले चार सालों में पार्टी के लिए कुछ भी योगदान नहीं दिया है. वह खराब हालात में पार्टी के साथ नहीं हैं.
मोहंती ने आगे कहा कि, देबाशीष ने निजी फायदे के लिए पार्टी छोड़ी. कटक में उनका कोई संगठन नहीं है. दिल्ली में उनकी कभी कोई आवाज नहीं रही. दिल्ली में पार्टी की आवाज उठाने वाले बहुत से लोग हैं. उन्होंने कहा कि, पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है. बीजेडी देबाशीष को उनके हक से ज्यादा दिया.
राज्य विधानसभा में BJD की सदस्य संख्या 5 पर आ गई है. वहीं, राज्यसभा में BJD की सदस्य संख्या देबाशीष के इस्तीफे के बाद 6 से घटकर 5 हो गई है.
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