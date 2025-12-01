ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ड्रग बरामद, दो लोग गिरफ्तार, वाहन जब्त

पुलिस ने ड्रग बरामद करने के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

पुलवामा (जम्मू कश्मीर): नार्को-टेरर सप्लाई चेन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से संदिग्ध नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप जब्त की गई है. बताया जाता है कि पुलवामा जिले के राजपोरा के रहमू ब्रिज इलाके में एक रूटीन जांच के दौरान यह सफलता मिली. आधिकारिक बयान के मुताबिक, पुलिस पोस्ट रहमू की एक पुलिस पार्टी रूटीन जांच कर रही थी. इस दौरान चेकपॉइंट पर एक संदिग्ध टाटा मोबाइल गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके09डी-7662 था, को रोका गया. गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को गाड़ी के अंदर छिपाकर रखा गया एक किलोग्राम 130 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ मिला. इसके बाद गाड़ी में सवार दो लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुनीर अहमद शेख और तौफीक अहमद शेख के रूप में हुई, जो दोनों पुलवामा जिले के हाजित्रा कर्ण इलाके के रहने वाले थे. पुलवामा पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया ड्रग्स की बरामदगी से जिले में नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप भेजने की कोशिश नाकाम हो गई.