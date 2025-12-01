जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ड्रग बरामद, दो लोग गिरफ्तार, वाहन जब्त
पुलिस ने ड्रग बरामद करने के साथ ही इससे जुड़े लोगों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.
Published : December 1, 2025 at 2:33 PM IST
पुलवामा (जम्मू कश्मीर): नार्को-टेरर सप्लाई चेन के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से संदिग्ध नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप जब्त की गई है.
बताया जाता है कि पुलवामा जिले के राजपोरा के रहमू ब्रिज इलाके में एक रूटीन जांच के दौरान यह सफलता मिली. आधिकारिक बयान के मुताबिक, पुलिस पोस्ट रहमू की एक पुलिस पार्टी रूटीन जांच कर रही थी. इस दौरान चेकपॉइंट पर एक संदिग्ध टाटा मोबाइल गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर जेके09डी-7662 था, को रोका गया.
गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को गाड़ी के अंदर छिपाकर रखा गया एक किलोग्राम 130 ग्राम ब्राउन शुगर जैसा पदार्थ मिला. इसके बाद गाड़ी में सवार दो लोगों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुनीर अहमद शेख और तौफीक अहमद शेख के रूप में हुई, जो दोनों पुलवामा जिले के हाजित्रा कर्ण इलाके के रहने वाले थे.
पुलवामा पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया ड्रग्स की बरामदगी से जिले में नशीली दवाओं की एक बड़ी खेप भेजने की कोशिश नाकाम हो गई.
इसमें आगे कहा गया, “जब्त किया गया प्रतिबंधित सामान गैर-कानूनी बाजार में बहुत महंगा है, जिससे यह ऑपरेशन ड्रग नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है. जुर्म करने में इस्तेमाल की गई टाटा मोबाइल गाड़ी भी मौके पर ही जब्त कर ली गई.”
इस संबंध में, पुलिस स्टेशन राजपोरा में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के साथ ही संभावित प्राप्तकर्ता सहित पूरी सप्लाई चेन का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस ने कहा कि नेटवर्क में शामिल और लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जब्त किए गए पदार्थ का इस इलाके में चल रहे किसी बड़े ड्रग वितरण रैकेट से कोई संबंध है या नहीं. अधिकारियों ने दोहराया कि ड्रग से जुड़ी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- कर्नाटक: उडुपी में NH-66 पर पलटा वाहन, 5 मजदूरों की मौत, असम-त्रिपुरा के निवासी