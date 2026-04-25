पंचकूला में कांग्रेस को जोरदार झटका, कांग्रेस की पूर्व मेयर ने BJP जॉइन की, CM नायब सैनी ने खुद घर पहुंचकर कराया शामिल
हरियाणा के पंचकूला में कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है. पंचकूला की पूर्व मेयर उपिंद्र कौर आहलूवालिया ने भाजपा जॉइन कर ली है.
Published : April 25, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 6:42 PM IST
पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है. पंचकूला में कांग्रेस की पूर्व मेयर उपिंद्र कौर आहलूवालिया ने अपने पति धनेंद्र आहलूवालिया और समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है. भाजपा में शामिल कराने के लिए खुद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी उनके घर पहुंचे और भाजपा में शामिल करवाया.
बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मेयर : बीजेपी में शामिल करवाने के बाद हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "आज पंचकूला की पूर्व मेयर उपिंदर आहलूवालिया और वरिष्ठ नेता धनेंद्र आहलूवालिया अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए. मैं आप सभी का भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 'मोदी का परिवार' निरंतर बढ़ रहा है. लोगों और जन प्रतिनिधियों का ये अटूट विश्वास दर्शाता है कि देश और प्रदेश की प्रगति केवल भाजपा के हाथों में ही सुरक्षित है. हम सब मिलकर 'विकसित हरियाणा-विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करेंगे.
आज पंचकूला की पूर्व मेयर श्रीमती उपिंदर आहलुवालिया जी और वरिष्ठ नेता श्री धनेंद्र आहलुवालिया जी ने अपने समर्थकों संग भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मैं आप सभी का भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) April 25, 2026
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में 'मोदी का परिवार'… pic.twitter.com/2na3t1sRlw
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