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दिल्ली में छठ महापर्व पर बड़ा ऐलान: 16 नवंबर को सरकारी अवकाश घोषित, प्रशासनिक दफ्तर और उपक्रम रहेंगे बंद

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लोक आस्था के महापर्व 'छठ' को लेकर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है. दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस वर्ष 16 नवंबर (सोमवार) को छठ पूजा (सूर्य षष्ठी) के अवसर पर सार्वजनिक एवं सरकारी अवकाश घोषित किया गया है.

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह अवकाश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर पूरी तरह लागू होगा. 16 नवंबर को इन सभी संस्थानों में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा, ताकि कर्मचारी और अधिकारी इस बड़े लोक पर्व को पूरी श्रद्धा, उल्लास और परिवार के साथ बिना किसी रुकावट के मना सकें.

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेशानुसार और उनके नाम पर जारी इस अधिसूचना की प्रतियां दिल्ली के सभी प्रमुख विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं. इसमें उपराज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव, विधानसभा के सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्य सचिव कार्यालय, एमसीडी आयुक्त और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद सहित तमाम प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालन के लिए आदेश अग्रसारित किए गए हैं.

दिल्ली में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के पूर्वांचल मूल के करोड़ों लोग निवास करते हैं, जिनके लिए 'छठ पूजा' वर्ष का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है. इस चार दिवसीय महापर्व के दौरान डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. 16 नवंबर को अवकाश घोषित होने से राजधानी में रह रहे सरकारी कर्मचारियों और कामगारों को पूजा-अर्चना और घाटों पर व्यवस्थाओं में शामिल होने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। इस फैसले से पूर्वांचल समुदाय में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है. पूर्वांचल मोर्चा के संतोष ओझा ने सरकार के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने इसे एक जनहितैषी निर्णय बताया है, जिससे सांस्कृतिक पर्वों के प्रति सम्मान और आस्था को और मजबूती मिलती है.

बता दें कि इस वर्ष दिल्लीवासियों के लिए एक विशेष आकर्षण मुनक नहर पर तैयार किया जा रहा 11 किलोमीटर लंबा छठ घाट होगा. बाहरी रिंग रोड से इंद्रलोक तक विकसित किए जा रहे इस घाट पर व्रतियों की सुविधा के लिए दोनों ओर सीढ़ियां और सीमेंट की सड़क बनाई जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के लिए आने-जाने में सुविधा मिलेगी. 12 नवंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सिंगलपुर गांव के निकट आयोजित कार्यक्रम में इस भव्य घाट का उद्घाटन करेंगे सरकार इसे इस तरह विकसित कर रही है कि आसपास की कई विधानसभा क्षेत्रों के श्रद्धालु यहां सुविधापूर्वक छठ पूजा कर सकें.



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