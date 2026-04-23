ETV Bharat / bharat

IIT Jodhpur ने विकसित किया उपचार का स्मार्ट थेरानोस्टिक्स, कैंसर उपचार में होगी महत्वपूर्ण भूमिका

आईआईटी जोधपुर की बड़ी पहल. कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित कर खत्म करने पर काम किया जा रहा काम. जानिए कैसे काम करेगा नैनोमटेरियल्स...

Smart Theranostics
अपनी टीम के साथ डॉ. रविराज वनकायाला (Source : IIT Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 23, 2026 at 7:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिक स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव थेरानोस्टिक्स, जिसमें रोग का निदान व उपचार एक ही जगह होता है, पर गहन अध्ययन कर रहे हैं. इसके तहत बीमारियों का पता कैसे लगाया जाएगा और उनका इलाज कैसे किया जाएगा पर काम हो रहा है. IIT जोधपुर की नैनोमेड लैब में इस परिकल्पना को अत्यंत सूक्ष्म, विशेष रूप से तैयार किए गए नैनोमटेरियल्स के उपयोग के माध्यम से वास्तविकता में बदला जा रहा है.

इन नैनोमटेरियल्स को मानव शरीर के भीतर अत्यंत सटीकता के साथ विचरण करने के लिए डिजाइन किया गया है. खास तौर से कैंसर कोशिकाओं को नियंत्रित कर खत्म करने पर काम किया जा रहा है. शोधकर्ता नैनोटेक्नोलॉजी की शक्ति का उपयोग करके दुनिया की कुछ सबसे बड़ी चिकित्सा चुनौतियों से निपट रहे हैं. इस अग्रणी कार्य का नेतृत्व डॉ. रविराज वनकायाला कर रहे हैं, जो बायोसाइंस और बायोइंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मेडटेक सेंटर में एक संबद्ध संकाय सदस्य हैं. थेरानोस्टिक्स के क्षेत्र में उनका शोध सटीक चिकित्सा (Precision Medicine) में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है.

स्मार्ट थेरानोस्टिक्स, सुनिए डॉ. रविराज वनकायाला ने क्या कहा... (Source : IIT Jodhpur)

डॉ. वंकायाला और उनकी टीम अगली पीढ़ी के द्वि-आयामी (2D) नैनोमटेरियल्स जैसे MXenes, Metal-Organic Frameworks (MOFs), Black Phosphorus और Borophene पर कार्य कर रही है. ये अत्याधुनिक सामग्री, जिन्हें सूक्ष्म सुपरहीरो (Tiny Superheroes) भी कहा जाता है. अपनी विशिष्ट सतह गुणों (Surface Properties) के कारण दवाओं को सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने में सक्षम हैं.

पढ़ें : IIT Jodhpur : रीयल-टाइम स्वास्थ्य निगरानी करने वाले सेमीकंडक्टर सेंसर, कैंसर का पता लग सकेगा

साथ ही यह निदान संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं. प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए, शोधकर्ता बायोमिमेटिक नैनो-कैरियर्स भी विकसित कर रहे हैं. ये सूक्ष्म वितरण प्रणालियां शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली को पार कर सीधे लक्षित स्थान पर दवा पहुंचाती हैं, जिससे उपचार की प्रभावशीलता (Treatment Efficiency) बढ़ती है और दुष्प्रभाव (Side Effects) कम होते हैं.

Smart Theranostics
उपचार का स्मार्ट थेरानोस्टिक्स (Source : IIT Jodhpur)

कैंसर पर नियंत्रण होगा, मॉडल पर टेस्ट : इस शोध की एक प्रमुख विशेषता 'फोटोथेरानोस्टिक्स' है, जिसमें प्रकाश और नैनोप्रौद्योगिकी के संयोजन से रोगों का निदान, उपचार और निगरानी की जाती है. विशेष रूप से निकट-अवरक्त (Near-Infrared-NIR) प्रकाश का उपयोग कर ये नैनोमैटेरियल्स स्थानीय ताप उत्पन्न करते हैं, सक्रिय ऑक्सीजन कण बनाते हैं और नियंत्रित तरीके से दवा रिलीज करते हैं, जिससे कैंसर कोशिकाओं को सटीक और न्यूनतम आक्रामक (Minimally Invasive) तरीके से नष्ट किया जा सकता है.

पढ़ें : बड़ी पहल : IIT Jodhpur ने विकसित किए अगली पीढ़ी के बायो-ब्रिक्स और एग्रो-प्लास्टिक ब्लॉक्स

NIR प्रकाश की ऊतकों में गहराई तक पहुंचने की क्षमता इसे क्लिनिकल उपयोग के लिए और अधिक उपयुक्त बनाती है. इन तकनीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत कोशिकीय मॉडल्स (Advanced Cellular Models) पर परीक्षण किए जा रहे हैं, जो मानव शरीर की वास्तविक परिस्थितियों का सटीक अनुकरण करते हैं. इससे शोधकर्ताओं को क्लिनिकल उपयोग से पहले इनके प्रभाव को गहराई से समझने में मदद मिलती है.

अपने शोध के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए डॉ. रविराज वंकायाला ने कहा- हम ऐसे पदार्थों पर साथ काम कर रहे हैं जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन बदल सकता है. हमारा लक्ष्य ऐसे स्मार्ट सिस्टम विकसित करना है जो न केवल रोगों का शीघ्र पता लगा सकें, बल्कि उनका सटीक उपचार भी कर सकें, जिससे रोगियों पर आर्थिक और भावनात्मक बोझ कम हो.

पढ़ें : IIT Jodhpur : अगली पीढ़ी की ऊर्जा तकनीक पर शोध, होगा ये क्रांतिकारी बदलाव...

हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां चिकित्सा हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत (Personalized) हो, जैसे आपकी पसंद की प्लेलिस्ट. नैनोप्रौद्योगिकी के माध्यम से हम ऐसे उपचारों की ओर बढ़ रहे हैं जो अधिक प्रभावी, कम आक्रामक और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने वाले हों. आईआईटी जोधपुर की नैनोमेड लैब में नवाचार (Innovation) आशा की नई किरण बनकर उभर रहा है.

TAGGED:

EARLY CANCER DETECTION
ROLE OF NANOMATERIALS
PRECISION MEDICINE
स्वास्थ्य क्षेत्र के बड़ा बदलाव
IIT JODHPUR ACHIEVEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.