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23 रुपये में हिमाचल से शुरु हुई थी ये को-ऑपरेटिव सोसायटी, आज देश-विदेश में कर रही करोड़ों का कारोबार

23 रुपये से शुरू होकर करोड़ों के टर्नओवर तक, जानें हिमाचल की प्रतिष्ठित 'भुट्टिको' संस्था की प्रेरणादायक कहानी.

1956 ठाकुर वेदराम ने संभाली थी भुट्टिको की कमान
1956 ठाकुर वेदराम ने संभाली थी भुट्टिको की कमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 3:12 PM IST

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Updated : April 25, 2026 at 4:05 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की लग घाटी से निकलकर सात समंदर पार विदेश में अपने नाम की छाप छोड़ने तक हिमाचल के इस हथकरघा उद्योग की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है. लाहौर में पंजीकृत होने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' में सराहे जाने तक, इस संस्था ने कभी अपने नाम और गुणवत्ता से समझौता नहीं किया. इस संस्था ने आज कुल्लू की पारंपरिक कला को जीवित रखा है. आज ये हजारों बुनकर परिवारों के लिए आजीविका का सशक्त आधार भी बनी है.

जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इसका नाम विदेशों में भी सुनाई देगा. 12 बुनकरों ने इसकी शुरुआत 23 रुपये की पूंजी से की थी. भुट्टी गांव में इसकी नींव रखी गई थी, इसलिए यहीं से इसका नाम भुट्टिको रखा गया, जो आज करोड़ों रुपए का कारोबार कर चुकी है. शुरुआत में इस संस्था को लाहौर में पंजीकृत किया गया था. साल 1944 से 1956 तक भुट्टिको संस्था की प्रगति काफी कम रही और उस दौर में इसे बंद करने तक की नौबत आ गई थी.

करोड़ों का कारोबार कर रहा भुट्टिको (ETV Bharat)

1956 में ठाकुर वेदराम ने संभाली कमान

इस संस्था से संकट के बादल उस समय छंटे जब 1956 में 35 साल के ठाकुर वेद राम ने इस संस्था की बागडोर अपने हाथ में ले ली. उन्होंने 1944 में इसमें 12 रुपये का निवेश किया था. वेद राम इस संस्थापक सदस्यों में से थे. उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में कुल्लू के अधिकतर लोगों को खड्डियों पर ही रोजगार मुहैया करवाया. उस दौर के को-ऑपरेटिव सोसायटियों के इंस्पेक्टर सरदार गुरचरण सिंह ने भुट्टिको को सहकारिता के क्षेत्र से जोड़ दिया. इसके बाद इसका नाम भुट्टिको को-ऑपरेटिव सोसायटी हो गया और इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

भुट्टी गांव में रखी गई थी नींव
भुट्टी गांव में रखी गई थी नींव (ETV Bharat)

बुनकरों के लिए की थी क्वार्टर की व्यवस्था

ठाकुर वेद राम ने इस संस्था के जरिए कुल्लू शॉल के हुनर को आगे ले जाने का लक्ष्य रखा था. उन्होंने सोसायटी को नो-प्रॉफिट, नो-लॉस के आधार पर चलाया था, लेकिन उनका ये जुनून भुट्टिको को एक दिन देश में पहचान दिलवाएगा ये किसी को पता नहीं था. सोसायटी जब अपने पैरो पर खड़ी हो रही थी उसी समय से ही बुनकरों के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया था. साल 1960 में भुट्टिको के 70 क्वार्टर बुनकरों के बनाकर तैयार किए गए और कारीगरों के बुनने के लिए शेड बनाए गए. इससे ये संस्था बुनकरों की मदद से लगातार आगे बढ़ने लगी.

पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री और राजा रघुवीर के साथ ठाकुर वेद राम
पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री और राजा रघुवीर के साथ ठाकुर वेद राम (PIC CREDIT:BHUTTICO)

23 साल की उम्र में सत्य प्रकाश ठाकुर ने संभाली बागडोर

अभी भुट्टिको का नाम देशभर में चमकना शुरू ही हुआ था कि साल 1971 में चेयरमैन ठाकुर वेद राम का निधन हो गया. ये सोसायटी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि वही इसके मार्गदर्शक थे. अब भुट्टिको सोसायटी की बागडोर मात्र 23 वर्ष की उम्र में वेद राम ठाकुर के बड़े बेटे ठाकुर सत्य प्रकाश के हाथों में आ गई. उस समय भुट्टिको का कारोबार 14 करोड़ में पहुंच चुका था. भुट्टिको नाम के पौधे को ठाकुर वेद राम ने मेहनत से सींचा था उसे ठाकुर सत्य प्रकाश ने बड़ी लगन से बड़ा आज हिमाचल और अन्य प्रदेशों में भुट्टिको के 35 शोरूम चल रहे हैं. सत्य प्रकाश ठाकुर ने भुट्टिको को शॉल इंडस्ट्री में अग्रणी बनाने के सपने को जीवित रखा है. ये सोसायटी एक समय में पूरे एशिया में बुनकरों की नंबर वन संस्था बन चुकी थी. सहकारिता में अमूल के बाद एक समय में इसी सोसायटी का नाम गिना जाता था.

PIC CREDIT:BHUTTICO
पिता ठाकुर वेद राम के साथ सत्य प्रकाश ठाकुर (PIC CREDIT:BHUTTICO)

बुनकरों की समस्याओं को जानते थे वेदराम

हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर सूरत ठाकुर का कहना है कि 'स्वर्गीय वेदराम ठाकुर ने कड़े संघर्ष के साथ इस समिति को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है और उनके बेटे सत्य प्रकाश ठाकुर भी लगातार समिति के हित में काम कर रहे हैं. स्वर्गीय वेदराम ठाकुर बुनकरों की समस्याओं को जानते थे और किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया जाए. उसके लिए भी वह पूरे देश का भ्रमण करते थे. आज उनकी मेहनत के बूते भुट्टिको एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है.'

भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ठाकुर वेद राम
भारत सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ ठाकुर वेद राम (PIC CREDIT:BHUTTICO)

राष्ट्रीय स्तर पर मिले कई पुरस्कार

बुनकरों और सोसायटी के सदस्यों की मेहनत से भुट्टिको न केवल एक राष्ट्रीय नाम बन गया, बल्कि अपने उत्पादों की अनूठी गुणवत्ता और मानक के बारे में विदेशी ग्राहकों से सराहना भी प्राप्त की. साल 1993-94 में भुट्टिको को कपड़ा मंत्रालय से राष्ट्रीय पुरस्कार (स्वर्ण) हासिल किया. इसके अलावा साल 2005 में भुट्टिको को अपने सामाजिक आर्थिक विकास के लिए PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से उद्योग रत्न पुरस्कार भी मिला. ये पुरस्कार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान किया गया था. 2008-2009 में "सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से दिया गया था. साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भुट्टिको का जिक्र किया था.

जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ ठाकुर वेदराम
जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ ठाकुर वेदराम (PIC CREDIT:BHUTTICO)

एक हजार से अधिक बुनकरों के परिवार जुड़े

भुट्टिको के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने बताया 'जब भुट्टिको की बागडोर अपने हाथों में ली, तो एक ही निर्णय लिया कि क्वालिटी से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा. आज जिला कुल्लू से करीब 1000 से अधिक बुनकरों के परिवार इससे जुड़ा हुए हैं, जो इस सोसायटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. इसके अलावा यहां पर धागे के गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है. प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उस माल को रिजेक्ट किया जाता है. बाजार में सिर्फ उच्च गुणवत्ता के उत्पाद ही उतारे जाते हैं और किसी भी प्रकार के धागों में यहां पर मिलावट नहीं की जाती है.'

भुट्टिको की उपलब्धियां
भुट्टिको की उपलब्धियां (ETV Bharat)

20 हजार रुपये तक जाती है इसकी कीमत

भुट्टिको मुख्य रूप से खड्डी(हैंडलूम) पर बुने हुए ऊनी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें पारंपरिक कुल्लू शॉल, लोइयां, स्टोल, मफलर, जैकेट, कोट और कुल्लू टोपियां प्रमुख हैं. इनकी गुणवत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये शुद्ध ऊन, अंगोरा और पश्मीना जैसे बेहतरीन धागों का उपयोग करते हैं, जिन पर हैंडलूम और वूलमार्क की गारंटी होती है. कीमत की बात करें तो टोपियां और मफलर 300 से 1000 रुपये के बीच मिल जाते हैं, जबकि सामान्य शॉल 1,500 से शुरू होकर बेहतरीन पश्मीना और याक वूल के साथ 20,000 रुपये या उससे अधिक तक जाते हैं. कुल मिलाकर इनके उत्पाद अपनी बारीक बुनाई, पारंपरिक बॉर्डर डिजाइन और दशकों तक चलने वाली मजबूती के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं.

विदेशों में भी लगती है प्रदर्शनी
विदेशों में भी लगती है प्रदर्शनी (ETV Bharat)

बेहतरीन धागे और ऊन के साथ तैयार होते हैं उत्पाद

साल 2020 में जब कोरोना महामारी पूरे भारत में फैली, तो इससे सोसायटी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि सोसायटी के अधिकतर शोरूम पर्यटन स्थलों पर थे. वहां पर सैलानियों के न आने के चलते इसकी बिक्री काफी कम हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी सोसायटी ने हार नहीं मानी और बुनकरों को उनके सारे लाभ की अदायगी होती रही. कोरोना महामारी का प्रकोप कम होने के बाद भी सोसाइटी काफी समय तक घाटे में चलती रही, लेकिन निदेशक मंडल और बुनकरों की कड़ी मेहनत से एक बार फिर से इसका कारोबार पटरी पर लौट आया है.

हैंडलूम पर बनते हैं उत्पाद
हैंडलूम पर बनते हैं उत्पाद (ETV Bharat)

विदेशों में भी जमाई धाक

देश विदेश की अगर बात करें तो यहां पर भुट्टिको आज एक बड़ा ब्रांड बन चुका है. हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाला हर सैलानी भुट्टिको के शोरूम में आकर हिमाचली टोपी, शॉल, मफलर और पट्टू(लोई) की खरीदारी जरूर करता है. भुट्टिको विवर्ज बेहतरीन धागे और ऊन के साथ अपने उत्पाद तैयार करते हैं.

देशभर में 30 से अधिक शो रूम
भुट्टिको के देशभर में 35 शो रूम (ETV Bharat)

विदेशियों की भी पसंद बने इसके उत्पाद

भुट्टिको के प्रोडक्शन जीएम दिनेश ठाकुर ने बताया कि 'भुट्टिको सोसायटी जो भी उत्पाद तैयार किए जाते हैं वो आज भारत ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोगों की पसंद बन चुके हैं. बाहरी देशों में भी सोसायटी कई बार अपनी प्रदर्शनी लगा चुकी है. जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे कई देशों में सोसायटी बुनकरों को प्रदर्शनी के लिए भेजती है. ऑनलाइन माध्यम से विदेश से ऑर्डर आते हैं. भारत के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों पर इसके शोरूम खुले हैं और बुनकर परिवारों को ही इस सोसायटी से जोड़ा गया है. सोसायटी में जो भी व्यक्ति काम करता है वह बुनकर परिवार से ही संबंध रखता है. इसके अलावा सोसायटी की ओऱ से बुनकरों को इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत सभी लाभ दिए जा रहे हैं और अंग्रेजों के जमाने से बनाई गई यह सोसायटी आज करोड़ों रुपए का कारोबार कर रही है.'

1944 में हुई थी स्थापना
1944 में हुई थी स्थापना (ETV Bharat)

बुनकर राजू को मिला बड़ा सम्मान

इस संस्था में बुनकरों को हर माह 15 से 25 हजार रुपये वेतन मिलता है. साथ ही कुछ लोगों को प्रति उत्पाद भी भुगतान किया जाता है. इस संस्था के बुनकर देशभर में अपना नाम चमका चुके हैं. कुल्लू जिले के कशाबली धार के रहने वाले बुनकर राजू भुट्टिको से जुडे़ हैं. उन्होंने अपने परिवार की गरीबी से उबरने के लिए बुनाई की कला सीखी थी, लेकिन आज उनकी कला और अच्छी डिजाइनिंग के चलते ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया. बुनकर राजू ने बॉलीवुड अभिनेत्री एवं मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत के लिए भी कुल्लुवी डिजाइन की शॉल तैयार की थी, जिसे एक लाख रुपए से अधिक दाम में बेचा गया था. इतना ही नहीं आध्यात्मिक आदियोगी धाम के लिए भी राजू के द्वारा कुल्लवी डिजाइन में एक चादर तैयार की गई थी.

कुल्लवी टोपी
कुल्लवी टोपी (ETV Bharat)

शॉल बनाने में लगे 68 दिन

बुनकर राजू ने कहा कि, 'साल 2025 में सांसद कंगना रनौत ने भी एक शॉल बनाने का ऑर्डर दिया था. उसके डिजाइन को बनाने में 68 दिन लगे थे. तैयार होने के बाद वह शॉल सांसद कंगना रनौत को काफी पसंद भी आई थी. मैं कई तरह के डिजाइन तैयार कर लेता हूं. कई बार लोग अपने डिजाइन भी देते हैं. जिस पर उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ती है. आज भी कई तरह के डिजाइनों से शॉल उनसे बनी साड़ियां, मफलर और पट्टू तैयार करते हैं, जिन्हें भुट्टिको संस्था के माध्यम से बाजार में बेचा जाता है.'

ये भी पढ़ें: ये हाथ बुनते हैं कला का संसार, कुल्लुवी साड़ी, शाल और पट्टू में बोलता है राजू की अंगुलियों का जादू

Last Updated : April 25, 2026 at 4:05 PM IST

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