ETV Bharat / bharat

भारत के बॉर्डर पर भूटान बसा रहा अनोखा शहर, भारतीयों के लिए 24 घंटे की फ्री एंट्री

यह दुनिया को विकास का एक अलग रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, जहां अध्यात्म और प्रकृति के साथ तालमेल जैसे पारंपरिक भूटानी मूल्यों को आधुनिक नवाचार, तकनीक और आर्थिक गतिशीलता के साथ जोड़ा गया है. इसके अलावा, यह राजा का एक स्थानीय दृष्टिकोण भी है जो "एक देश, दो व्यवस्था" की अवधारणा के तहत भूटान के प्रशासनिक सुधार और आर्थिक प्रगति के लिए एक बड़े बदलाव का काम करेगा. शाही आदेश के तहत, जीएमसी को भूटान की शाही सरकार से अलग इस विशेष क्षेत्र पर शासन करने के लिए पूरी कार्यकारी और विधायी शक्तियां दी गई हैं, साथ ही यहां की न्यायपालिका भी पूरी तरह स्वतंत्र है.

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (GMC) 2600 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है. साल 2024 में एक शाही चार्टर के जरिए स्थापित इस शहर को एक बेहद खास 'स्वायत्त विशेष प्रशासनिक क्षेत्र' (SAR) कहा जाता है. गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक का एक वैश्विक सपना है. इसका उद्देश्य बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-रणनीतिक चुनौतियों के बीच मानसिक शांति (माइंडफुलनेस) और समृद्धि का एक सुरक्षित केंद्र स्थापित करना है.

ईटीवी भारत की टीम असम के चिरांग जिले के चिरांग-रूनीखाता मार्ग से होते हुए गेलेफू पहुंची. यह रास्ता सशस्त्र सीमा बल (SSB) और भारत के सीमावर्ती शहर दादगिरी (जो भूटान के गेलेफू से सटा हुआ है) के पास बने सुरक्षा चेकपॉइंट से होकर गुजरता है.

लेकिन, भारत के असम राज्य के पास, एक दूसरे देश में एक ऐसा शहर विकसित हो रहा है जो बिल्कुल अलग है. इस शहर का नाम 'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' (GMC) है. यह भूटान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और इसकी सीमा भारत के असम राज्य से लगती है.

गेलेफू (भूटान): कोई भी शहर आम तौर पर अपनी भागदौड़ और शोर-शराबे के लिए जाना जाता है. जहां आधुनिकता की आवाज़ें, बुनियादी ढांचे के विकास और हर तरह की मशीनों की मौजूदगी के साथ-साथ चलती हैं. जिन शहरों को हम सामान्य तौर पर जानते हैं, वहां गाड़ियों के हॉर्न, प्लास्टिक कचरे और कंक्रीट की भरमार होती हैं.

कल्याण, स्थिरता और सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता (ग्रास नेशनल हैप्पीनेस) के बौद्ध सिद्धांतों पर पूरी तरह आधारित होने के कारण इस शहर को दुनिया का पहला "एंटी स्मार्ट सिटी" कहा जाता है. दुबई, सिंगापुर या न्यूयॉर्क के विपरीत, जहां सारा ध्यान कंक्रीट की ऊंची-ऊंची इमारतों और तकनीक के दबदबे पर होता है, गेलेफू को इंसानी भलाई और पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है.

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को डेनमार्क के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट ब्यार्के इंगल्स ने डिजाइन किया है. इस शहर में यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी इमारत पेड़ों से ऊंची न हो. यह शहर अपनी खुद की स्वतंत्र कानूनी व्यवस्था के साथ एक पर्यावरण-अनुकूल आर्थिक गलियारे (Green Economic Corridor) के रूप में काम करता है. जीएमसी केवल टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और जागरूक वैश्विक निवेश को ही आमंत्रित करता है.

जीएमसी का उद्देश्य देश के युवाओं के बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन को रोकना और अपनी युवा पीढ़ी को अच्छी सैलरी वाली नौकरियां देना भी है.

भूटान का गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने स्थानीय नेता छेरिंग से बात की, जो सरपांग जिले (क्षेत्रीय जिला शासन ढांचा जिसके अंतर्गत गेलेफू आता है) के ज़ोंगखाग शोगदु थ्रिज़िन (अध्यक्ष) हैं. सेरशोंग गेवोग के गुप (मुखिया) के रूप में भी सेवा दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि गेलेफू दुनिया के किसी भी अन्य शहर से अलग क्यों है?

स्थानीय नेता छेरिंग का मानना है कि "सख्त कानूनों, जुर्माना प्रणाली और प्रशासन के समर्पण के कारण ही गेलेफू शहर माइंडफुलनेस और शांतिपूर्ण बनता है."

छेरिंग ने आगे बताया, "भूटान में एसडीएफ (सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी यानी सतत विकास शुल्क) व्यवस्था है, जिसके तहत भारतीय नागरिकों के लिए देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए आव्रजन कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद प्रति दिन 1200 रुपये का शुल्क देना होता है. अन्य देशों के लिए यह डॉलर में है. वहीं, भारतीयों के लिए एक अन्य गैर-एसडीएफ (Non-SDF) व्यवस्था भी है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक चेक गेटों पर वोटर कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर सड़क मार्ग से गेलेफू में प्रवेश कर सकता है और 24 घंटे तक रह सकता है. वह 24 घंटे के बाद इसी प्रक्रिया को दोहराकर दोबारा आ सकता है."

भूटान में गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी. (ETV Bharat)

जीएमसी एक बढ़ता हुआ प्रोजेक्ट है

गेलेफू के लिए एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम पूरा हो चुका है. हालांकि, उड़ानें वर्तमान में भूटान के पारो और भारत के कोलकाता से संचालित हो रही हैं. हवाई मार्ग से इस देश की यात्रा करने के लिए रॉयल भूटान एयरलाइन 'ड्रुकएयर' एकमात्र चालू विमान सेवा है. दूसरी ओर, भूटान में प्रवेश करने के लिए असम से कई सड़क मार्ग हैं और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए कोई भी कोकराझार और चिरांग जिले के रास्ते जा सकता है.

भारत-भूटान संबंधों पर छेरिंग ने कहा, "भूटान एक शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक प्रवास के लिए तथा टिकाऊ जीवन (सस्टेनेबल लिविंग) का बेहतर माहौल तलाशने के लिए सभी भारतीयों का गेलेफू शहर में स्वागत करता है."

भूटान के राजा की मौजूदगी यहां हर जगह महसूस होती है. राजा और उनके परिवार की तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ घरों और होटल-रेस्टोरेंट में भी लगी हैं. स्थानीय नेता छेरिंग अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं, "राजा हमारे दिल में हैं, हमारी वफादारी सर्वोच्च है और सभी भूटानियों की खुशी राजा की भलाई और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है."

भूटान का गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः