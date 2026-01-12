ETV Bharat / bharat

भूटान से लग्जरी कारों की तस्करी: केरल में पहली FIR दर्ज, दिल्ली का एजेंट बुक

एर्नाकुलम (केरल): भूटान से गाड़ी तस्करी मामले में केरल पुलिस ने राज्य में पहला आपराधिक केस दर्ज किया है. कोच्चि सेंट्रल पुलिस ने एर्नाकुलम के रहने वाले याहिया की शिकायत के बाद रोहित बेदी के खिलाफ FIR दर्ज की. रोहित बेदी दिल्ली का रहने वाला है और उस पर इस रैकेट का मुख्य एजेंट होने का शक है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी रोहित ने शिकायतकर्ता याहिया से 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. रोहित ने झूठा दावा किया कि वह भारतीय दूतावास द्वारा इस्तेमाल की गई टोयोटा लैंड क्रूजर की बिक्री हो रही है. जांच से पता चला है कि यह डील 29 जून 2024 को 50,000 रुपये के शुरुआती कैश पेमेंट के साथ हुई थी. इसके बाद, 1 जुलाई को शिकायतकर्ता ने अपने HDFC बैंक अकाउंट से आरोपी के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खाते में 4.5 लाख रुपये ट्रांसफर किए. शिकायत के मुताबिक, बाकी राशि याहिया के दोस्त शिबिन अहमद ने दी, जिसने 5 लाख रुपये कैश दिए और 4 लाख रुपये बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए. FIR में कहा गया है कि आरोपी ने एक गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर: HP-52-B-6295) दी, जिसे भूटान से गैर-कानूनी तरीके से आयात किया गया था और धोखे से भारत में दोबारा रजिस्टर किया गया था.