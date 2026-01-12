ETV Bharat / bharat

भूटान से लग्जरी कारों की तस्करी: केरल में पहली FIR दर्ज, दिल्ली का एजेंट बुक

केरल के एर्नाकुलम निवासी शिकायतकर्ता का आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले एजेंट रोहित बेदी ने उससे 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है.

Bhutan car smuggling case First Police Case Registered in Kerala Delhi Agent Booked
भूटान से लग्जरी कारों की तस्करी: केरल में पहली FIR दर्ज, दिल्ली का एजेंट बुक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 1:25 PM IST

एर्नाकुलम (केरल): भूटान से गाड़ी तस्करी मामले में केरल पुलिस ने राज्य में पहला आपराधिक केस दर्ज किया है. कोच्चि सेंट्रल पुलिस ने एर्नाकुलम के रहने वाले याहिया की शिकायत के बाद रोहित बेदी के खिलाफ FIR दर्ज की. रोहित बेदी दिल्ली का रहने वाला है और उस पर इस रैकेट का मुख्य एजेंट होने का शक है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी रोहित ने शिकायतकर्ता याहिया से 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है. रोहित ने झूठा दावा किया कि वह भारतीय दूतावास द्वारा इस्तेमाल की गई टोयोटा लैंड क्रूजर की बिक्री हो रही है. जांच से पता चला है कि यह डील 29 जून 2024 को 50,000 रुपये के शुरुआती कैश पेमेंट के साथ हुई थी. इसके बाद, 1 जुलाई को शिकायतकर्ता ने अपने HDFC बैंक अकाउंट से आरोपी के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खाते में 4.5 लाख रुपये ट्रांसफर किए.

शिकायत के मुताबिक, बाकी राशि याहिया के दोस्त शिबिन अहमद ने दी, जिसने 5 लाख रुपये कैश दिए और 4 लाख रुपये बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए.

FIR में कहा गया है कि आरोपी ने एक गाड़ी (रजिस्ट्रेशन नंबर: HP-52-B-6295) दी, जिसे भूटान से गैर-कानूनी तरीके से आयात किया गया था और धोखे से भारत में दोबारा रजिस्टर किया गया था.

यह घोटाला तब सामने आया जब शिकायतकर्ता की गाड़ी को सीमा शुल्क विभाग ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया. यह खास ऑपरेशन पिछले साल सितंबर में तब शुरू किया गया था जब ऐसी खबरें सामने आईं कि भूटान से उपयोग से बाहर किए गए सैन्य वाहनों की भारत में तस्करी की जा रही है और हिमाचल प्रदेश में दोबारा वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. इसके बाद ऐसे वाहनों को केरल समेत कई राज्यों में बेचा जा रहा है.

इस गिरोह का पता तब चला जब एक्टर दुलकर सलमान और अमित चक्कलक्कल जैसे जाने-माने लोगों की महंगी लग्जरी गाड़ियां सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने जब्त कर लीं. जांच से पता चला है कि सिर्फ केरल में ऐसी 150 से ज्यादा गाड़ियां बेची गईं, जिससे टैक्स चोरी से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.

कस्टम अधिकारियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यह तस्करी गिरोह राष्ट्र्यी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है. हालांकि घोटाले का स्तर बहुत बड़ा होने का अनुमान है, लेकिन सीमा शुल्क विभाग अब तक 50 से भी कम गाड़ियों का पता लगा पाया है. तस्करी गिरोह की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) और GST विभाग के साथ साझा की गई थीं.

