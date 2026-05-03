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पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले भूटान और बांग्लादेश बॉर्डर सील, 48 घंटे सीमा पार करने पर पाबंदी

हालांकि, कुछ छूट दी गई हैं, जैसे- इमरजेंसी सर्विस, हेल्थकेयर— इन पाबंदियों से पूरी तरह छूट दी गई है. इसके अलावा, जो पर्यटक अभी भूटान घूमने आए हैं, उन्हें भारत लौटने की इजाजत होगी. साथ ही, जो नागरिक काम से भूटान या बांग्लादेश गए थे, उन्हें सीमा पार करके अपने देश लौटने की इजाजत होगी. लेकिन, ऐसे मामलों में, नागरिकों को वैध दस्तावेज दिखाने होंगे.

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, जलपाईगुड़ी जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि इंटरनेशनल बॉर्डर 48 घंटे के लिए कमर्शियल गाड़ियों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे—खासकर रविवार, 3 मई को सुबह 6:00 बजे से लेकर मंगलवार, 5 मई को सुबह 6:00 बजे तक. इस समय के दौरान, किसी भी गाड़ी या ड्राइवर को पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश या भूटान जाने की इजाजत नहीं होगी, और न ही वाहनों को इन दो पड़ोसी देशों से राज्य में आने की इजाजत होगी.

जलपाईगुड़ी: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती सोमवार को होनी है. चुनाव नतीजों से तय होगा कि बंगाल में सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा. मतगणना के मद्देनजर चुनाव आयोग राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. वोटों की गिनती शुरू होने से 24 घंटे पहले पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाले भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं.

आयोग के निर्देशों के अनुसार, जो नागरिक घूमने के लिए भूटान या बांग्लादेश जाना चाहते हैं, वे बॉर्डर चेकपॉइंट पर वैध दस्तावेज दिखाने और अपने ट्रिप प्लान की जानकारी देने के बाद पड़ोसी देशों में जा सकते हैं. इमरजेंसी सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को भी छूट दी जाएगी. ऐसे मामलों में, गाड़ी की अच्छी तरह से जांच और साथ में दिए गए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही सीमा के रास्ते राज्य में आने या जाने की इजाजत दी जाएगी.

इन निर्देशों के जारी होने के बाद, बानार्हाट (Banarhat) में भूटान बॉर्डर पर मौजूद कालचीनी के बॉर्डर गेट सुबह से ही बंद कर दिए गए हैं. जयगांव-भूटान बॉर्डर भी बंद है. इसके अलावा, सिलीगुड़ी के पास फुलबारी में भारत-बांग्लादेश बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है. हालांकि, बांग्लादेश बॉर्डर के मामले में, एंट्री पर खास तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों पर रोक लगाई गई है.

जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी संदीप कुमार घोष की ओर से जारी एक निर्देश में कहा गया है: "भारत-बांग्लादेश और भारत-भूटान बॉर्डर पर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस और रोजाना की जरूरी चीजों की आवाजाही बिना रुके जारी रहेगी, लेकिन बॉर्डर पार आने-जाने के बाकी सभी तरीके फिलहाल बंद रहेंगे."

माना जा रहा है कि बॉर्डर के बंद होने से स्थानीय व्यापारियों और कारोबार पर काफी असर पड़ेगा. चिंता जताई गई है कि इस इलाके के स्थानीय व्यापारियों को काफी वित्तीय नुकसान हो सकता है, खासकर जयगांव और कालचीनी बॉर्डर पर सीमा पार आने-जाने पर रोक की वजह से. कालचीनी बॉर्डर पर एक स्थानीय व्यापारी राजेश प्रधान ने कहा, "आज सुबह से यह इलाका लगभग सुनसान है. अगर बॉर्डर गेट दो दिन तक बंद रहे, तो हमारे व्यवसाय को भारी नुकसान होगा."

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