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हाईकमान का फैसला बदला नहीं जा सकता: पंजाब कांग्रेस में 'बगावत' पर बोले भूपेश बघेल

अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के साथ भूपेश बघेल ( X/ @INCPunjab )

चंडीगढ़: पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई चर्चा का विषय बन गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच गुटबाजी ने पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है. पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चंडीगढ़ का दौरा कर रहे हैं. भूपेश बघेल ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया है. उन्होंने बुधवार को कहा, "अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे. हमारी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की मीटिंग हुई और कल जिला अध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई. सभी ने हाईकमान के फैसले का स्वागत किया है और धन्यवाद भी दिया है. बैठकों के दौरान, जिला अध्यक्षों समेत सभी नेताओं ने अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को अध्यक्ष बनाने पर सहमति जताई है और सभी नेता हाईकमान के फैसले से खुश हैं." भूपेश बघेल ने कहा, "सबने सुखविंदर सिंह डैनी, राज कुमार वेरका और संगत सिंह गिलजियां को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर भी सहमति जताई है. एक बार हाईकमान कोई फैसला ले ले, तो उसे बदला नहीं जा सकता. यह कोई कठपुतलियों का खेल नहीं है जिसे बार-बार बदला जा सके. मैंने चरणजीत सिंह चन्नी से भी बात की है, वह कुछ दिनों के लिए बाहर हैं और जल्द ही मुझसे मिलने आएंगे. मैंने सुखजिंदर सिंह रंधावा से भी बात की है, वह भी बाहर हैं और हमारी मीटिंग जल्द ही होगी. मैंने उनसे कहा है कि मैं आपके घर आऊंगा, मैं सबके घर जाकर मीटिंग कर रहा हूं." 'हाईकमान के फैसले लागू रहेंगे'

चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर रंधावा पर कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने कहा, "मैंने कल उनसे फोन पर बात की थी. उन्होंने मुझे बताया कि वह कुछ दिनों के लिए किसी काम में व्यस्त थे और शहर से बाहर थे, लेकिन लौटने पर वह मुझसे संपर्क करेंगे. या तो मैं उनके घर चाय पीने जाऊंगा या PCC ऑफिस आऊंगा. पार्टी हाईकमान पर कोई दबाव काम नहीं करता, मैं नहीं मानता कि दबाव में फैसले लिए जाते हैं - और न ही लेने चाहिए. इसलिए, जो फैसले पहले ही लिए जा चुके हैं, वे लागू रहेंगे." बैठकों का दौर जारी

मंगलवार को भूपेश बघेल ने कांग्रेस भवन में कार्यकारी अध्यक्ष राज कुमार वेरका और सुखविंदर सिंह डैनी, जिला अध्यक्षों और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग मीटिंग की. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शमशेर सिंह दुल्लो, पूर्व मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, बलबीर सिंह सिद्धू, जगमोहन सिंह कांग, पूर्व विधायक कुलजीत सिंह नागरा, हरदयाल कंबोज और साधु सिंह धर्मसोत, विधायक सुखपाल सिंह खैरा और अन्य नेताओं ने भूपेश बघेल से मुलाकात की और उन्हें जमीनी हकीकत से अवगत कराया.