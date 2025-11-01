ETV Bharat / bharat

'अब नीतीश के हाथ में कुछ नहीं..' बिहार चुनाव प्रचार में ऐसा क्यों बोले भूपेश बघेल?

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रीगा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी टुन्ना भैया के लिए प्रचार किया. इस दौरान नीतीश पर निशाना साधा-

Published : November 1, 2025 at 8:21 PM IST

सीतामढ़ी : बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रीगा पहुंचे जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया. सभा को संबोधित करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि अब बिहार में नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं है. उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि पिछले बार नारा लगाया जाता रहा है कि 'बिहार में बहार है फिर से नीतीशे कुमार है..' लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है.

नीतीश पर भूपेश बघेल का निशाना : भूपेश बघेल ने बीजेपी पर घटक दलों के साथ धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बल्कि बीजेपी में जो सीएम की रेस में होगा उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि यही वजह है कि नीतीश के हाथ में अब कुछ नहीं है. उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी टुन्ना भैया को लोगों से जिताकर विधानसभा भेजने की अपील की.

भूपेश बघेल को सुनने आई भीड़
भूपेश बघेल को सुनने आई भीड़ (ETV Bharat)

''अब नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं है. बीजेपी उसे मुख्यमंत्री बनाएगी जो बीजेपी में सीएम की रेस में होगा. यही वजह है कि अब बिहार में बहार है नीतीशे कुमार है का नारा नहीं लगता. रीगा में बाहरी कैंडिडेट नहीं चलेगा. आपसे निवेदन है कि इस बार टुन्ना भैया को चुनकर विधानसभा भेजें.''- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

'केंद्र सरकार चल रही बिहार' : मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बिहार की सरकार को केंद्र सरकार चला रही रही है. खासतौर से अमित शाह पर उन्होंने जमकर निशाना साधा. उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपने शासनकाल को याद करते हुए कहा कि-''मैं जब मुख्यमंत्री था तो अपने राज्य में किसानों को कई सुविधाएं उपलब्ध कराई. उनका लोन माफ किया यहां तक कि जो किसान को धान की खरीदारी 1600 रुपए प्रति कुंतल मिलती थी उन्हें 2850 रुपए प्रति कुंतल हमने देने का काम किया.''

'रीगा को बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए' : भूपेश बघेल ने रीगा विधानसभा चुनाव में लड़ रहे प्रतिद्वंदी दल के प्रत्याशी को बाहरी बताया और कहा कि रीगा में कोई भी बाहरी कैंडिडेट नहीं चलेगा. सभा में आए लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि- ''आप लोग स्थानीय प्रत्याशी को जिताइएजिससे आपका और आपके क्षेत्र का विकास होगा.''

'टुन्ना भैया को अपार मतों से विजयी बनाएं' : इस दौरान भूपेश बघेल ने टुन्ना भैया की तारीफ करते हुए कहा कि वह असली जनसेवक हैं. जनता की सेवा करना वो जानते हैं. जब भी मुझे बिहार में कोई काम होता है तो मैं खुद टुन्ना भैया से बात करता हूं. इसलिए आप सभी इन्हें अपार मत देकर जिताएं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके.

