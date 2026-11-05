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'1.60 लाख BLA के बावजूद दर्ज हुईं सिर्फ दो आपत्तियां', बिहार में SIR पर भूपेंद्र यादव ने विपक्ष को घेरा

पटना : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के विरोध पर तीखा हमला बोला है. पटना में उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वर्ष 1950 से 2024 के बीच देश में आठ बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है.

इसके बावजूद विपक्ष की ओर से इसे पहली बार होने वाली प्रक्रिया बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता चुनाव की निष्पक्षता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है. इसी उद्देश्य से 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान चलाया जा रहा है.

बिहार से जुड़ी लोकतंत्र की विरासत

भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, तो इसकी लोकतांत्रिक विरासत की श्रृंखला बिहार के प्राचीन गणतंत्रों से जुड़ी हुई है. भारत में लोकतंत्र की परंपरा काफी पुरानी रही है. यहां न्याय और संवाद के माध्यम से बड़े-बड़े विषयों का समाधान निकालने की परंपरा रही है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को खतरे में डालने का प्रयास किया था, तब लोकतंत्र की रक्षा के लिए उम्मीद, संकल्प और आंदोलन की शुरुआत भी बिहार की धरती से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी.

भूपेंद्र यादव का बयान (ETV Bharat)

''आज एसआईआर को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मानो यह पहली बार आयोजित की जा रही हो, जबकि वास्तविकता इससे अलग है. संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 समेत अन्य प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग को समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का अधिकार है. विशेष गहन पुनरीक्षण का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है.''- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री

1950 से 2024 के बीच आठ बार प्रक्रिया

भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश में वर्ष 1952, 1957, 1965, 1967, 1983, 1987, 1992 और 2002 में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है. वर्ष 2002 में शुरू हुई प्रक्रिया एनडीए सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में पूरी हुई. उस समय किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया था.

''एसआईआर लोकतांत्रिक व्यवस्था का नियमित हिस्सा है. इसका उद्देश्य मृत मतदाताओं के नाम हटाना, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके लोगों के नामों का सत्यापन करना और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को ठीक करना है.''- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री

बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन

बिहार में SIR के दौरान सामने आए आंकड़े साझा करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रक्रिया शुरू होने के समय राज्य में करीब 7.89 करोड़ मतदाता थे. बूथ स्तर के अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया. इसके लिए तीन बार घरों पर जाने की व्यवस्था की गई थी. सत्यापन के दौरान करीब 22 लाख मतदाता मृत पाए गए, जबकि 36 लाख लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके थे. 7 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए. 21 लाख 33 हजार नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया.

'1.60 लाख बीएलए, लेकिन केवल दो आपत्तियां'

भूपेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की भी भूमिका होती है. बीएलओ निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, जबकि बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से तैनात होते हैं. बिहार में राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर करीब 1,60,813 बीएलए नियुक्त किए थे. इनमें राजद के लगभग 35 हजार और कांग्रेस के करीब 17 हजार प्रतिनिधि शामिल थे. इसके बावजूद पूरी प्रक्रिया के दौरान बीएलए की ओर से केवल दो आपत्तियां दर्ज कराई गईं.

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का किया जिक्र

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सभी 12 राजनीतिक दलों को भी पक्षकार बनाया था. उन्होंने न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि करीब 1.60 लाख बीएलए की नियुक्ति के बावजूद केवल दो आपत्तियां दर्ज होना आश्चर्यजनक था.

''जब राजनीतिक दलों के पास बूथ स्तर पर अपने प्रतिनिधि मौजूद थे और उन्हें प्रारूप मतदाता सूची भी उपलब्ध कराई गई थी, तब आपत्तियों की संख्या इतनी कम क्यों रही? इसके बावजूद विपक्ष लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहा है, जो उसके दोहरे रवैये को दर्शाता है.''- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री