'1.60 लाख BLA के बावजूद दर्ज हुईं सिर्फ दो आपत्तियां', बिहार में SIR पर भूपेंद्र यादव ने विपक्ष को घेरा
Bhupendra Yadav Bihar Visit: 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री बिहार पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया. रिपोर्ट-बृजम पाण्डेय
Published : November 5, 2026 at 5:25 PM IST
पटना : केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के विरोध पर तीखा हमला बोला है. पटना में उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वर्ष 1950 से 2024 के बीच देश में आठ बार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है.
इसके बावजूद विपक्ष की ओर से इसे पहली बार होने वाली प्रक्रिया बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता चुनाव की निष्पक्षता और लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है. इसी उद्देश्य से 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान चलाया जा रहा है.
बिहार से जुड़ी लोकतंत्र की विरासत
भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, तो इसकी लोकतांत्रिक विरासत की श्रृंखला बिहार के प्राचीन गणतंत्रों से जुड़ी हुई है. भारत में लोकतंत्र की परंपरा काफी पुरानी रही है. यहां न्याय और संवाद के माध्यम से बड़े-बड़े विषयों का समाधान निकालने की परंपरा रही है. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को खतरे में डालने का प्रयास किया था, तब लोकतंत्र की रक्षा के लिए उम्मीद, संकल्प और आंदोलन की शुरुआत भी बिहार की धरती से जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी.
''आज एसआईआर को लेकर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मानो यह पहली बार आयोजित की जा रही हो, जबकि वास्तविकता इससे अलग है. संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 समेत अन्य प्रावधानों के तहत निर्वाचन आयोग को समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का अधिकार है. विशेष गहन पुनरीक्षण का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है.''- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री
1950 से 2024 के बीच आठ बार प्रक्रिया
भूपेंद्र यादव ने बताया कि देश में वर्ष 1952, 1957, 1965, 1967, 1983, 1987, 1992 और 2002 में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई है. वर्ष 2002 में शुरू हुई प्रक्रिया एनडीए सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन यूपीए सरकार के कार्यकाल में पूरी हुई. उस समय किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया था.
''एसआईआर लोकतांत्रिक व्यवस्था का नियमित हिस्सा है. इसका उद्देश्य मृत मतदाताओं के नाम हटाना, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके लोगों के नामों का सत्यापन करना और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को ठीक करना है.''- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री
बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन
बिहार में SIR के दौरान सामने आए आंकड़े साझा करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रक्रिया शुरू होने के समय राज्य में करीब 7.89 करोड़ मतदाता थे. बूथ स्तर के अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया. इसके लिए तीन बार घरों पर जाने की व्यवस्था की गई थी. सत्यापन के दौरान करीब 22 लाख मतदाता मृत पाए गए, जबकि 36 लाख लोग स्थायी रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके थे. 7 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए. 21 लाख 33 हजार नए मतदाताओं को सूची में शामिल किया गया.
'1.60 लाख बीएलए, लेकिन केवल दो आपत्तियां'
भूपेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की भी भूमिका होती है. बीएलओ निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, जबकि बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से तैनात होते हैं. बिहार में राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर करीब 1,60,813 बीएलए नियुक्त किए थे. इनमें राजद के लगभग 35 हजार और कांग्रेस के करीब 17 हजार प्रतिनिधि शामिल थे. इसके बावजूद पूरी प्रक्रिया के दौरान बीएलए की ओर से केवल दो आपत्तियां दर्ज कराई गईं.
विपक्ष की झूठ और अराजकता के खिलाफ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @byadavbjp जी के नेतृत्व में दरभंगा में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री @sanjay_saraogi जी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री @SanjayJhaBihar जी, माननीय सांसद श्री @gopaljeebjp जी एवं बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद जी सहित अन्य गणमान्य जन सम्मिलित हुए। दरभंगा की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि जनता अब विपक्षियों की झूठ, साजिश और अराजकता की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकतंत्र के खिलाफ विपक्ष के हर साजिश को बेनकाब करने और उसका करारा जवाब देने के लिए जनता एकजुट है। #SaveDemocracyRemoveAnarchy— BJP Bihar (@BJP4Bihar) November 5, 2026
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का किया जिक्र
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सभी 12 राजनीतिक दलों को भी पक्षकार बनाया था. उन्होंने न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि करीब 1.60 लाख बीएलए की नियुक्ति के बावजूद केवल दो आपत्तियां दर्ज होना आश्चर्यजनक था.
''जब राजनीतिक दलों के पास बूथ स्तर पर अपने प्रतिनिधि मौजूद थे और उन्हें प्रारूप मतदाता सूची भी उपलब्ध कराई गई थी, तब आपत्तियों की संख्या इतनी कम क्यों रही? इसके बावजूद विपक्ष लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहा है, जो उसके दोहरे रवैये को दर्शाता है.''- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री
विपक्ष के थिंक टैंक पर निशाना
भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या उसके थिंक टैंक में एक्सट्रीम लेफ्ट विचारधारा के लोगों का प्रभाव बढ़ना है. उन्होंने आरोप लगाया कि राजद और कांग्रेस के साथ-साथ समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लोगों का प्रभाव दिखाई दे रहा है.
उनके मुताबिक, राहुल गांधी की रैलियों में भी इन लोगों को आगे रखने की कोशिश होती है और मुख्यमंत्री तक पीछे दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि यही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिजीम चेंज की बात करते हैं. ऐसी राजनीति लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर करने का प्रयास है.
89 लाख नाम काटने के आरोप पर जवाब
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बिहार में मतदाता सूची से 89 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के कांग्रेस के आरोप पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2025 को बिहार निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति का भी उन्होंने उल्लेख किया है. कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों के समर्थन में अब तक कोई ठोस तथ्य सामने नहीं रखा गया है.
''अगर किसी राजनीतिक दल को मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका है, तो उसे प्रमाण के साथ अपनी बात रखनी चाहिए. केवल आरोप लगाकर निर्वाचन आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है.''- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री
चार राज्यों के चुनाव का दिया उदाहरण
भूपेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और केरल में चुनाव हुए. केरल में विपक्षी गठबंधन को जीत मिली तो उसे लोकतंत्र की जीत बताया गया, जबकि तमिलनाडु में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. उन्होंने विपक्षी गठबंधन को अवसरवादी बताते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के अनुसार दल एक-दूसरे का साथ छोड़ते और बदलते रहते हैं.
''पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था. वहां न्यायालय ने प्रक्रिया की निगरानी के लिए न्यायिक व्यवस्था की और दूसरे राज्यों के न्यायिक अधिकारियों को भी लगाया. मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की बुनियाद है और इसमें किसी भी पात्र मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.''- भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री
विपक्ष के दोहरे मापदंड का आरोप
केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को लेकर बयान दिया था कि उनके कारण राज्य में भाजपा की स्थिति मजबूत हो रही है. अब एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के अलग-अलग रुख सामने आ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए इसे विवादित बनाने में जुटा है.
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