केन-बेतवा लिंक परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, MP और UP के 14 जिलों को होगा फायदा

मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने विदिशा जिले के कोटा गांव में 'कोठा बैराज मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट' के लिए 21 अगस्त 2020 को पर्यावरण मंज़ूरी दे दी थी.

उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्टों के आधार पर, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) ने मंजूरी दी थी. मंत्रालय द्वारा EIA अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत ये मंज़ूरियां दी गईं:

मंत्री ने यह जानकारी लोकसभा में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी. प्रश्न में स्थानीय जैव विविधता, वन आवरण (forest cover) और जल संसाधनों पर परियोजना के प्रभावों से संबंधित टिप्पणियों के बारे में पूछा गया था.

नई दिल्ली: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना, अब लागू किए जाने वाले चरण में प्रवेश कर चुकी है. उन्होंने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना भारत की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों को आपस में जोड़ने की पहली पहल है. इसका उद्देश्य केन बेसिन के अतिरिक्त पानी को पानी की कमी वाले बेतवा बेसिन में स्थानांतरित करना है.

यादव ने कहा कि इस परियोजना के लाभों में 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई सुविधा, 62 लाख आबादी को 194 MCM (मिलियन क्यूबिक मीटर) पीने के पानी की आपूर्ति, 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन शामिल है. इससे मध्य प्रदेश के 10 जिलों और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को फायदा होगा.

उन्होंने कहा कि EIA रिपोर्ट में परियोजना के स्थानीय जैव विविधता, वन क्षेत्र और जल संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख है. इन प्रभावों में पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर और आसपास की जैव विविधता पर असर, नदी और तटवर्ती आवासों पर प्रभाव, वन्यजीव गलियारे, जंगल और गैर-जंगल भूमि का जलमग्न होना, जल विज्ञान में परिवर्तन, बहाव क्षेत्र की पारिस्थितिक प्रवाह आवश्यकताएं, खुदाई से निकलने वाली मिट्टी का प्रबंधन और प्रस्तावित बैराज के ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में भौतिक, अजैविक और जैविक मापदंडों में बदलाव शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंज़ूरी, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत मंज़ूरी और परियोजनाओं को वन्यजीव मंज़ूरी देते समय विभिन्न शमन उपायों (mitigation measures) की सिफारिश की गई है.

झांसी और ललितपुर जिलों में खनन गतिविधियों से हुए पर्यावरणीय क्षरण को ठीक करने और मुआवज़े के उपायों के विवरण पर एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, यादव ने कहा कि सभी खनन परियोजनाओं के लिए संशोधित EIA अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण मंज़ूरी (EC) आवश्यक है.

भूपेन्द्र यादव ने कहा, "झांसी और ललितपुर जिलों में खनन परियोजनाओं सहित अन्य खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण की सुरक्षा, पारिस्थितिक बहाली (ecological restoration) और प्रभावित स्थलों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा कड़े पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की सिफारिश की गई है."

इन शर्तों में मुख्य रूप से शामिल हैं:

खनन पट्टों में ग्रीनबेल्ट का विकास और रखरखाव

परिवहन सड़कों का निर्माण और रखरखाव

धूल को दबाने के लिए पानी के स्प्रिंकलर (water sprinklers) का उपयोग

सतही और भूजल संसाधनों की सुरक्षा के लिए शर्तें

जब भी आवश्यक हो विनियमित ब्लास्टिंग (विस्फोट)

नियंत्रित-ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाना

उपकरणों के लिए ध्वनिक घेरे (acoustic enclosures) की स्थापना

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि पर्यावरण मंज़ूरी में अनुसूचित प्रजातियों (scheduled species) की सुरक्षा और पारिस्थितिक सुरक्षा उपायों के लिए भी शर्तें निर्धारित की गई हैं. साथ ही ओवरबर्डन (OB) और बेकार चट्टानों का वैज्ञानिक प्रबंधन भी आवश्यक है, जिसमें उचित टेरेसिंग (terracing), ढलान सुरक्षा, घास लगाने और वनस्पति आवरण के साथ निर्दिष्ट और स्थिर डंप में उन्हें रखना शामिल है.

उन्होंने कहा, "परियोजना प्रस्तावकों (proponents) को अनिवार्य ग्रीन बेल्ट में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण भी करना आवश्यक है. यदि किसी खनन परियोजना में वन भूमि शामिल है, तो परियोजना प्रस्तावक को वन मंज़ूरी (Forest Clearance) प्राप्त करना अनिवार्य है और मुआवज़े के तौर पर वनीकरण (compensatory afforestation) करना होता है."

