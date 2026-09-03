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सर्दियों में प्रदूषण पर रोक की बड़ी तैयारी; पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब को दिये ये निर्देश

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी को प्रदूषण हॉटस्पॉट्स के लिए व्यापक एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया. संतू दास की रिपोर्ट.

Bhupender Yadav
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 5:43 PM IST

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नई दिल्लीः उत्तर भारत में सर्दियों से पहले वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली समेत अन्य उत्तरी राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों के प्रदूषण हॉटस्पॉट्स के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के शीर्ष अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किया.

बैठक के दौरान, उन्होंने सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों में वायु प्रदूषण से निपटने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की.

यहां पर्यावरण भवन में हुई बैठक का जिक्र करते हुए भूपेंद्र यादव ने पत्रकारों से कहा, "मैंने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अपने-अपने क्षेत्रों में प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स के लिए एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है. इससे एक एकीकृत कार्रवाई के जरिए उन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी."

दिल्ली और अन्य पड़ोसी राज्यों के हॉटस्पॉट्स पर व्यावहारिक और प्रभावी कार्य योजना पर ध्यान केंद्रित करने की बात को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए उन्होंने कहा, "मुख्य उद्देश्य इसके पीछे के विभिन्न कारणों की पहचान करना और उसी के अनुसार उन समस्याओं को कम करने के लिए एक योजना तैयार करना है."

ईटीवी भारत के सवाल पर कि दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्य इस कार्य योजना को कब तक सौंपेंगे, उन्होंने कहा, "मैंने कार्य योजना मांगी है. इसे प्राप्त करने के बाद, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ इस संबंध में एक बैठक की जाएगी. और, फिर उसी के अनुसार हम आगे की गतिविधियों को जारी रखेंगे."


मंत्री ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सभी हितधारकों को साथ जोड़ने पर भी जोर दिया. दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों द्वारा तैयार की गई सूचना, शिक्षा और संचार कार्य योजना का जिक्र करते हुए यादव ने कहा, "हम सभी हितधारकों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. यह हर राज्य में जमीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए."

मंत्री ने वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले विभिन्न स्रोतों का भी उल्लेख किया, जिनमें उद्योग, निर्माण और तोड़फोड़ का कचरा और पराली जलाना शामिल हैं. औद्योगिक प्रदूषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के लिए, हमने उद्योगों को ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज लगाने का निर्देश दिया है. हमें इसमें काफी सफलता मिली है."

पर्यावरण मंत्री ने यह भी सूचित किया कि दिल्ली और अन्य उत्तरी राज्यों से आईईसी (IEC) अभियान के तहत इस संबंध में सभी संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ाव कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है, जो इस साल सितंबर से अगले साल मार्च तक चलेगा. पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर कृषि मंत्री के साथ दो बैठकें की हैं.

मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने दिल्ली और अन्य राज्यों से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अपनाए गए अपने सर्वोत्तम तरीकों को साझा करने के लिए भी कहा है, ताकि वे इन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में लागू कर सकें. यादव ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, "हर किसी के सामूहिक प्रयास से हम प्रदूषण की समस्या से लड़ सकते हैं. हम सब मिलकर लड़ेंगे."

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