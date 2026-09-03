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सर्दियों में प्रदूषण पर रोक की बड़ी तैयारी; पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब को दिये ये निर्देश

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव. ( ETV Bharat )