भूपेन बोरा 22 फरवरी को BJP में शामिल होंगे, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका
भूपेन बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे. ऐसा हिमंत बिस्वा सरमा का कहना है.
Published : February 17, 2026 at 9:35 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 9:40 PM IST
गुवाहाटी: कांग्रेस की असम इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को उनसे मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.
बोरा के कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद, असम सीएम सरमा ने गुवाहाटी के घोरमारा इलाके में उनके आवास पर गए. बोरा की पत्नी और बेटे ने आरती कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया.
#WATCH | Guwahati | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " ... bhupen borah will join bjp on 22nd february. dilip saikia will work out the details. along with him, a good number of congress leaders will join the bjp in guwahati and north lakhimpur ... he is the last recognised hindu… pic.twitter.com/IO8ErSW9iu— ANI (@ANI) February 17, 2026
मुलाकात के बाद, हिमंत बिस्वा ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया, उनकी पार्टी (भाजपा) में बोरा के शामिल होने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए उनके साथ चर्चा करेंगे. उनके साथ, गुवाहाटी और नॉर्थ लखीमपुर में कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल होंगे.
हिमंत बिस्वा ने कहा कि, बोरा कांग्रेस में आखिरी जाने-माने हिंदू नेता हैं. उन्होंने कहा कि, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पहले ही उनके शामिल होने को मंज़ूरी दे दी है और उनका स्वागत करते हैं. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "... भूपेन बोरा के शामिल होने से पूरी तरह से यह इमेज बनेगी, जो एक सच्चाई भी है, कि कांग्रेस अब मुख्यधारा के असमिया लोगों की पार्टी नहीं रही."
#WATCH | Guwahati | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " ... bhupen borah's joining will completely create an image, which is a reality too, that congress is no longer a party of mainstream assamese people." pic.twitter.com/7tNbaE2Eco— ANI (@ANI) February 17, 2026
उन्होंने कहा कि, भाजपा में भूपेन बोरा को पूरा सम्मान और इज्जत दी जाएगी. उन्होंने कहा कि, भूपेन बोरा का भाजपा में शामिल होना उनके लिए घर वापसी जैसा होगा क्योंकि यह एक ऐसी पार्टी है जिसमें उनके जैसे कई लोग हैं, जिनके पिता किसी बड़े पद पर नहीं रहे.
उन्होंने दावा किया कि बोरा का भाजपा में शामिल होना यह साबित करेगा कि कांग्रेस में हिंदुओं के लिए जगह नहीं है. हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि बोरा ने कांग्रेस में लंबे समय तक संघर्ष किया है, और भाजपा में उन्हें वह सब कुछ करने का मौका मिलेगा जो वह चाहते हैं.
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए था जिनके कारण बोरा को 32 साल बाद पार्टी छोड़नी पड़ी और उसे सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए थे.
#WATCH | Guwahati | On being asked if Congress MP Priyanka Gandhi's visit to Guwahati will have an impact, Assam CM Himanta Biswa Sarma says, " why? is she going to vote here? i am a bigger leader. bhupen bohra is a bigger leader. dilip saikia is a bigger leader. as far as assam… pic.twitter.com/aKMNCwxSw8— ANI (@ANI) February 17, 2026
यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के गुवाहाटी दौरे का असर पड़ेगा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पूछा कि, क्या वह यहां वोट करने जा रही हैं. जहां तक असम की बात है वह बड़े नेता हैं...भूपेन बोहरा और दिलीप सैकिया बड़े लीडर हैं.
बोरा ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उन्हें इसे वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश की. इसके बाद, उन्होंने अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए समय मांगा था.
