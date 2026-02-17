ETV Bharat / bharat

भूपेन बोरा 22 फरवरी को BJP में शामिल होंगे, चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका

भूपेन बोरा और असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ( ANI )

गुवाहाटी: कांग्रेस की असम इकाई के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को उनसे मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी. बोरा के कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद, असम सीएम सरमा ने गुवाहाटी के घोरमारा इलाके में उनके आवास पर गए. बोरा की पत्नी और बेटे ने आरती कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया. मुलाकात के बाद, हिमंत बिस्वा ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया, उनकी पार्टी (भाजपा) में बोरा के शामिल होने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए उनके साथ चर्चा करेंगे. उनके साथ, गुवाहाटी और नॉर्थ लखीमपुर में कई कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल होंगे. हिमंत बिस्वा ने कहा कि, बोरा कांग्रेस में आखिरी जाने-माने हिंदू नेता हैं. उन्होंने कहा कि, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पहले ही उनके शामिल होने को मंज़ूरी दे दी है और उनका स्वागत करते हैं. असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "... भूपेन बोरा के शामिल होने से पूरी तरह से यह इमेज बनेगी, जो एक सच्चाई भी है, कि कांग्रेस अब मुख्यधारा के असमिया लोगों की पार्टी नहीं रही."