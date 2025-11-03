ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव में हारे कोई भी प्रत्याशी लेकिन इस 'जाति' की जीत पक्की! जानें किसका पलड़ा भारी?

"भूमिहार जाति पूरी तरह एनडीए के साथ इंटैक्ट है और हमने बड़ी संख्या में भूमिहार जाति के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. भूमिहार जाति के वोटर तेजस्वी यादव के बहकावे में आने वाले नहीं हैं. वह लोग प्रलोभन देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन वह किसी भी हाल में कामयाब होने वाले नहीं है. हमारे ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे और महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ेगा." - नीरज कुमार सिंह, बीजेपी प्रवक्ता

बिहार में भूमिहार बनाम भूमिहार: 2023 में संपन्न हुए जातिगत जनगणना के अनुसार, भूमिहार जाति की आबादी राज्य की कुल आबादी का 2.86% है. आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, सवर्णों में भूमिहार जाति के सबसे अधिक 27.58% परिवार गरीब पाए गए हैं. बावजूद इसके बिहार के राजनीतिक दलों ने भूमिहार जाति के कुल 47 उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारे हैं.

सूरजभान की पत्नी को टिकट: राष्ट्रीय जनता दल ने सात उम्मीदवार भूमिहार जाति से मैदान में उतरे हैं. महागठबंधन से कुल 15 उम्मीदवार भूमिहार जाति से हैं. मोकामा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह को चुनाव से ठीक पहले ज्वाइन कराया और उनकी पत्नी वीणा देवी को टिकट भी दिया.

"हमारे नेता लालू प्रसाद यादव को बदनाम करने की कोशिश की जाती है. कभी भी उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा नहीं दिया था. जब वह मुख्यमंत्री थे तो सभी जाति के लोग उनकी सरकार में मंत्री हुआ करते थे. इस बार भी महागठबंधन ने भूमिहार जाति के कई नेताओं को मैदान में उतारा है और हमें पूरा भरोसा है कि ज्यादातर उम्मीदवार चुनाव में जीत कर आएंगे. "- एजाज अहमद, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल

मोकामा में राजद ने सूरजभान पर जताया भरोसा: लालू प्रसाद यादव कभी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया करते थे. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी हाल में भूरा बाल साफ करो के पक्ष में आवाज बुलंद किया था. बात जब टिकट बंटवारे और वोट बैंक की सामने आई तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल मैं भूमिहार जाति के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है.

NDA ने 32 भूमिहार जाति के उम्मीदवार: बिहार की राजनीति जातिगत समीकरण के इर्द-गिर्द घूमती है. 2025 के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने भूमिहार जाति को सबसे अधिक तवज्जो दिया है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने जहां भूमिहार जाति से 32 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं, वहीं इस बार महागठबंधन ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. कई विधानसभा सीटें ऐसी है, जिस पर भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई है.

पटना: बिहार चुनाव 2025 में भूमिहार समुदाय निर्णायक भूमिका में है. परंपरागत रूप से बीजेपी का समर्थन करने वाले भूमिहार अब भूमिहार बनाम भूमिहार के मुकाबलों में उलझे हैं. बीजेपी ने 32 और महागठबंधन ने 15 भूमिहार प्रत्याशी उतारे हैं. कई सीटों पर इस बार जाति से अधिक स्थानीय और विकास आधारित राजनीति हावी दिख रही है.

किस-किस सीट पर निर्णायक भूमिका में हैं भूमिहार: 2025 के दंगल में कई सीटें ऐसी हैं,जिस पर मुकाबला भूमिहार बनाम भूमिहार का है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही एक ही जाति के उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. नीचे पढ़ें कौन-कौन सी सीटों पर भूमिहार का मुकाबला भूमिहार प्रत्याशी से है.

मोकामा विधानसभा सीट: भूमिहार जाति की सियासत की दिशा और दशा बहुत हद तक मोकामा से भी तय होती है. मोकामा विधानसभा सीट इन दोनों हॉट सीट बना हुआ है जनता दल यूनाइटेड में जहां मोकामा सीट पर अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी बाहुबली छवि के नेता पर भरोसा जताया है. चुनावी हिंसा के बाद मोकामा में राजनीतिक समीकरण भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं. जाति विशेष की गोलबंदी भी शुरू हो गई है.

बेगूसराय में भूमिहार वोट बैंक का होगा लिटमस टेस्ट: बेगूसराय जिला भूमिहार सियासत का केंद्र बिंदु माना जाता है और इस बार बेगूसराय जिले के दो विधानसभा सीट पर भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई है. बेगूसराय सदर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भूमिहार जाति से आने वाले कुंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया है कुंदन सिंह वर्तमान में विधायक भी हैं कुंदन सिंह से मुकाबले के लिए कांग्रेस पार्टी ने भूमिहार जाति से आने वाली अमिताभ भूषण को उम्मीदवार बनाया है .अमिता भूषण 2015 में बेगूसराय विधानसभा सीट पर विधायक रह चुकी हैं.

मटिहानी विधानसभा सीट: इसके अलावा मटिहानी विधानसभा सीट पर भी मुकाबला भूमिहार बनाम भूमिहार का है राष्ट्रीय जनता दल ने जहां बाहुबली नेता बोगो सिंह को उम्मीदवार बनाया है. वहीं जनता दल यूनाइटेड ने राजकुमार सिंह को मैदान में उतारा है. राजकुमार सिंह वर्तमान में विधायक हैं और 2020 में लोजपा की टिकट पर चुनाव जीते थे. बाद में वह जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे.

बरबीघा विधानसभा सीट: गांव में कहा जाता है कि बरबीघा के बाभन और लंका के रावण एक से होते हैं. बरबीघा विधानसभा सीट भी भूमिहार डोमिनेंट माना जाता है. भूमिहार डोमिनेंट होने के चलते दोनों ही गठबंधन की ओर से भूमिहार उम्मीदवार मैदान में उतर गया है.

जनता दल यूनाइटेड ने बरबीघा विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने आर पी शर्मा के पुत्र पुष्पांजय को उम्मीदवार बनाया है. आरपी शर्मा बिहार में कई कॉलेज के मालिक हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से बरबीघा विधानसभा सीट पर त्रिशूल धारी को मैदान में उतारा है दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं.

लखीसराय विधानसभा सीट: बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं. विजय सिन्हा के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अनीश को उम्मीदवार बनाया है.

बिक्रम विधानसभा सीट: कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए वर्तमान विधायक सिद्धार्थ को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है तो भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके अनिल को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है.

हिसुआ विधानसभा सीट: हिसुआ में कांग्रेस पार्टी ने नीतू सिंह को मैदान में उतारा है तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक अनिल को उम्मीदवार बनाया है.

तेघड़ा विधानसभा सीट: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राम रतन सिंह को उम्मीदवार बनाया है तो बीजेपी ने रजनीश को मैदान में उतारा है दोनों ही भूमिहार जाति से आते हैं.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे का मानना है कि बिहार में भूमिहार एक सशक्त जाति के रूप में उभर कर सामने आई है. जिस तरीके से यादव जाति बैकवर्ड में मजबूत जानी मानी जाती है उसी तरीके से भूमिहार जाति फॉरवर्ड में मजबूत जाती है. इस जाति के पास धनबल बाहुबल और जनबल है.

"संघर्षशील जाति होने के चलते राजनीतिक दलों ने भूमिहार जाति पर भरोसा जताया है. जिस तरीके से यादव जाति को महागठबंधन का मजबूत स्तंभ माना जाता है उसी तरीके से भूमिहार जाति को एनडीए का मजबूत स्तंभ माना जाता है. कुछ वोट जरूर इधर-उधर हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर हिस्सा पारंपरिक तौर पर ही जाने की संभावना है."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक