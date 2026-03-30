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पति से झगड़ा के बाद पड़ोसी से मदद मांगना पड़ा भारी: स्टेशन छोड़ने के बहाने दोस्त के साथ मिलकर किया गैंगरेप

पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसका बयान दर्ज कर लिया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Bhubaneswar Woman Gang Raped
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 4:07 PM IST

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भुवनेश्वर: राजधानी में एक झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. एक बंगाली महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता ने सोमवार को तंमांडो महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसका बयान दर्ज कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है घटना

शिकायत के मुताबिक, यह घिनौनी वारदात तंमांडो थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर इलाके में शुक्रवार को हुई. बताया जा रहा है कि दो बदमाशों ने महिला को रेलवे स्टेशन छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. मानसिक तनाव और डर के कारण वह तत्काल पुलिस के पास नहीं गयी. पीड़िता ने आज तंमांडो थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पति से हुई थी लड़ाई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता का पति राजमिस्त्री है. एक आरोपी, महिला को पहले से जानता था. बीते शुक्रवार को किसी बात पर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, जिससे नाराज होकर महिला ने घर छोड़ने का फैसला किया. महिला ने आरोपी से मदद मांगी और उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने का अनुरोध किया.

इसके बाद, आरोपी उस महिला को एम्स के पास नरसिंहपुर इलाके में स्थित अपने एक साथी के घर ले गया. वहां दोनों आरोपियों ने महिला के साथ जबरदस्ती की. आरोपियों ने उसे धमकी भी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए.

पुलिस कर रही जांच

गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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