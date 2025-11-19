ETV Bharat / bharat

16 साल की उम्र में खुद अपनी शादी रुकवायी, अब दूसरी बेटियों की जिंदगी बचा रही है सस्मिता!

ओडिशा के कई क्षेत्रो में आज भी बाल-विवाह प्रचलित हैं. सस्मिता बाल विवाह का विरोध करके दूसरों के लिए मिसाल बन गई.

child marriage
महिलाओं को समझाती सस्मिता. (ETV Bharat)
भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर के बेटी जो कभी खुद बाल विवाह से बची थी, अब मलिन बस्तियों में बाल विवाह रोक रही है. संकरी गलियों और कमजोर समुदायों वाले परिवारों को परामर्श देती है, माता-पिता से बातचीत करती और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़कियों को कम उम्र में शादी करने से रोकती है. अब तक उसने शहर में कम से कम 10 बाल विवाह रुकवाये हैं.

भुवनेश्वर के डुमडुमा की रहनेवाली 21 वर्षीय सस्मिता साहू, उन लड़कियों के लिए उम्मीद बन गई हैं, जिनके घरवाले कम उम्र में शादी करा देना चाहते हैं. उसने बाल विवाह के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है.

घरवालों ने तय कर दी शादीः

जब सस्मिता 16 साल की थीं, तो उनके परिवार वाले उसकी शादी करना चाहते थे. सोचते थे कि इससे उनके सिर पर बोझ कम होगा. सस्मिता को पहले तो इसकी भनक भी नहीं लगी कि उसकी शादी तय कर दी गयी है. लेकिन, परिवार के दूसरे सदस्यों से उसे इसके बारे में पता चला.

उसने इसका विरोध किया. लेकिन, परिवारवाले जिद पर अड़े थे. इसके बाद उसने बालिका मंडल को यह जानकारी दी. उसने परिवार को समझाया. बाद में बड़ी मुश्किल से परिवार को समझ में आया. सस्मिता को आगे पढ़ने की अनुमति मिल गई. शादी रूकवा दी गयी.

child marriage
सस्मिता को सम्मानित किया गया. (ETV Bharat)

सस्मिता कहती हैं- "जब मैं 15-16 साल की थी तभी मेरी शादी तय कर दी गयी थी, मैं पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी. किसी से बात नहीं करती थी. मैंने घरवालों को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने. वे कहते थे- बड़ी बेटी घर पर बोझ है, समाज में डर है. लेकिन बालिका मंडल को बताया तो सब रुक गया. अब घरवाले खुद कहते हैं- जितना पढ़ना है पढ़ो, हम साथ हैं."

शिक्षिका बनना चाहती हैः

यह घटना आज से 6 साल पहले की है. अब वह उन बच्चों का भविष्य संवार रही है जिनकी कम उम्र में शादी तय हो जाती. वह बाल विवाह की कट्टर विरोधी है. अब वह सबके लिए एक आदर्श बन गई हैं. सस्मिता साहू (21) का घर बेरहामपुर में है, लेकिन वह कई सालों से दुमदुमा इलाके में रह रही है. वर्तमान में नयापल्ली के देबोरा कॉलेज में स्नातक कर रही है. शिक्षिका बनना उसका लक्ष्य है.

क्या कहती हैं उसकी साथीः

उसकी साथी पूजा जानी भी बाल विवाह रोकने का काम कर रही हैं. वह कहती हैं- जहां भी बाल विवाह होता दिखता है, हम पहुंच जाते हैं. लड़की और परिवार दोनों को समझाते हैं. सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं कि पढ़ाई करो तो कितना फायदा है.

जागरुकता जरूरीः

रुचिका सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेणुधर सेनापति ने कहा कि 2030 तक भारत से बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करने को कहा जा रहा है. भारत में 23 प्रतिशत बच्चों की निर्धारित उम्र से पहले ही शादी कर दी जाती है. ओडिशा के बाल विवाह के आंकड़ें देखें, तो 20.8 प्रतिशत बच्चों की समय से पहले शादी हो रही है. जिसका मतलब है कि ओडिशा में हर 5 में से 1 व्यक्ति बाल विवाह कर रहा है.

बेणुधर सेनापति कहते हैं कि इसे रोकने के लिए हर जगह जागरूकता फैलाना होगा. स्कूल और गांव के इलाकों में, शहर और कई गैर सरकारी संगठन और सरकार भी इस संबंध में काफी उत्साह दिखा रहे हैं. एनएचएफएस-5 के आंकड़ों के आधार पर, नबरंगपुर में 39.4 प्रतिशत, नयागढ़ में 35.7, रायगढ़ में 33.2, मलकानगिरी में 32.4, मयूरभंज में 31.3, क्योंझर में 29.0 प्रतिशत बाल विवाह हुए हैं.

