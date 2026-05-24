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नंदनकानन चिड़ियाघर में भीषण गर्मी पर कवायद: भालुओं को बर्फ और चिंपांजी को एयर कूलर रखेगा ठंडा

भीषण गर्मी को देखते हुए नंदनकानन जू में पक्षियों और जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.

In view of the heat, special arrangements were made for the animals in Nandankanan Zoo.
नंदनकानन चिड़ियाघर में गर्मी के मद्देनजर जानवरों के लिए विशेष व्यवस्था की गई. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 3:42 PM IST

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भुवनेश्वर: पूरे राज्य में बेकाबू गर्मी का कहर जारी है. न सिर्फ इंसान, बल्कि जानवर और पक्षी भी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं. इसे ध्यान में रखते हुए, नंदनकानन चिड़ियाघर के अधिकारियों ने 4,000 से ज़्यादा जानवरों और पक्षियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए पूरी तैयारी की है. एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की सिंचाई का इंतजाम किया गया है. इसके अलावा, पानी से भरपूर फल जैसे खीरा, तरबूज और खरबूजा का भी इंतजाम किया जा रहा है.

गर्मी की लहर के बीच, नंदनकानन के अधिकारी जानवरों का खास ख्याल रख रहे हैं. बाड़ों में एयर कूलर, बर्फ की सिल्लियां और पानी की सिंचाई का सही इंतजाम किया गया है.

Water is being sprayed on the giraffe
जिराफ पर पानी की बौछारें की जा रहीं (ETV Bharat)

चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों को तरबूज, गन्ना और गर्मी से बचाने वाली दवाइयां दी जा रही हैं. बाड़ों को बांस के शेड से ढक दिया गया है. दूसरे अस्थायी इंतजाम भी किए गए हैं ताकि जानवर पनाह ले सकें और धूप में न रहें. सभी बाड़ों में पूरे सप्ताह 24 घंटे काफी पानी दिया जा रहा है.

बंदर, चिंपांजी, गिब्बन और हीट स्ट्रोक से प्रभावित पक्षियों जैसे जानवरों का खास ध्यान रखा जा रहा है. भालुओं के लिए भी बर्फ के पानी में नहाने का इंतजाम किया गया है.

इसी तरह, पक्षियों के लिए एक आर्टिफिशियल झरना बनाया गया है. उन पर लगातार पानी छिड़का जा रहा है. हीट स्ट्रोक को ध्यान में रखते हुए, जानवरों को खास डाइट दी जा रही है.

जानवरों को हर दिन खूब सारा जूस और रसीले फल भी दिए जा रहे हैं. रेप्टाइल गार्डन में काफी पानी और बर्फ रखी गई है. जिराफ के बाड़े में फॉगिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है.

Bears bathing in water to escape the heat
गर्मी से बचने पानी में नहाते भालू (ETv Bharat)

नंदनकानन के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप मिरासे ने कहा, "जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं. पुआल, पानी के स्प्रिंकलर और ठंडे खाने-पीने का इंतजाम किया गया है."

जानवरों के लिए विशेष इंतजाम: नंदनकानन के 329 बाड़ों में रहने वाले 179 तरह के जानवरों के लिए खास इंतज़ाम किए गए हैं. चिंपांजी, बंदर और रेंगने वाले जानवरों के बाड़ों में एयर कूलर लगाए गए हैं. चिड़ियों के घोंसलों पर हरे जाल लगाए गए हैं और दूसरे जानवरों के रहने की जगह पर पुआल/बांस की चटाई बिछाई गई है.

बाघ, शेर और भालू के बाड़ों में पर्याप्त पानी और बर्फ रखी गई है. जिससे वे नहाकर खुद को ठंडा रख रहे हैं. इसके साथ ही बर्फ भी खिलाई जा रही है. तरबूज के अलावा फल भी दिए जा रहे हैं. हाथियों को दिन में तीन बार नहलाया जा रहा है. वे सफारी तालाब में वॉटर स्पोर्ट्स खेलकर गर्मी से राहत पा रहे हैं. हाथियों के रहने की जगह में पंखे लगाए गए हैं. इसके साथ ही पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है.

जानवरों को पानी वाले फल दिए जा रहे हैं: जानवरों को तरबूज, सिंघाड़ा, खीरा, सेब और अंगूर जैसे पानी वाले फल खूब दिए जा रहे हैं.

Water is being poured on the elephants.
हाथियों पर पानी डाला जा रहा. (ETV Bharat)

जानवरों और पक्षियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए पानी में एंटी-हीट ट्रेस और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलाकर पिलाया जा रहा है.

पक्षियों के बाड़े में स्प्रिंकलर लगे: पक्षियों के बाड़े को ठंडा रखने के लिए स्प्रिंकलर से बाड़े के अंदर पानी का छिड़काव किया जा रहा है. सभी पक्षियों या जानवरों के बाड़े में 24 घंटे पानी की सप्लाई का इंतजाम किया गया है. इसके अलावा, पक्षियों के बाड़े पर पुआल के साथ बांस की चटाई बिछाकर बाड़े को ठंडा रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं.

Exercise on scorching heat in Nandankanan Zoo
नंदनकानन चिड़ियाघर में भीषण गर्मी पर कवायद (ETV Bharat)

टूरिस्ट के लिए सावधानी: चिड़ियाघर में आने वाले टूरिस्ट के लिए 10 से अधिक जगहों पर आराम करने की जगह और ठंडे पीने के पानी का इंतजाम किया गया है.

टूरिस्ट को सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ टोपी, सनग्लास और पानी की बोतल रखें. अगर किसी को स्ट्रोक आता है, तो उन्हें फर्स्ट एड देने का भी इंतजाम किया जाता है.

2-3 घंटे गर्मी में घूमने के बाद एक टूरिस्ट सुनीता ने कहा, "यहां हर जगह पैदल चलने की अच्छी सुविधाएं हैं. जो लोग गर्मी में नहीं चल सकते, उनके लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियां हैं. टूरिस्ट के लिए ठंडे पानी का भी इंतजाम किया गया है."

Bears are being given ice to protect them from the heat.
गर्मी से बचाने भालू को बर्फ दी जा रही (ETV Bharat)

इसी तरह, एक और टूरिस्ट ने कहा, "गर्मी में जानवरों पर पानी छिड़का जा रहा है. यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. टूरिस्ट के लिए पानी का इंतजाम किया गया है. हर चौराहे पर रेस्ट हाउस हैं. हर तरह के इंतजाम ठीक से किए गए हैं.”

नंदनकानन के डिप्टी डायरेक्टर प्रदीप मिरासे ने कहा, "गर्मी की वजह से टूरिस्ट की संख्या थोड़ी कम हुई है. सुबह ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. दोपहर 3 बजे के बाद टूरिस्ट की संख्या थोड़ी बढ़ जाती है."

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