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भुवनेश्वर के 'भूत बंगला' में रहस्यमयी मौत से उठा पर्दा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

भुवनेश्वर: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के चंदका थाना क्षेत्र के पैकरापुर गांव में एक पुरानी बिल्डिंग (भूत बंगला) में महनी दास नाम के व्यक्ति की रहस्यमयी मौत से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है. हत्या का पता चलने के बाद पुलिस ने आरोपी ब्रज किशोर भोई (30) को गिरफ्तार कर लिया है. ब्रज किशोर को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया. जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, ब्रज किशोर ने डंडे से महनी दास पर हमला किया था. बाद में उसने महनी के छत से गिरने का झूठा दावा किया. पुलिस ने जांच के बाद एक हफ्ते पहले हुई इस घटना का खुलासा कर दिया, जो भुवनेश्वर में चर्चा का विषय बन गया था.

1 अगस्त को हुई थी हत्या

पुलिस के मुताबिक, मृतक महनी और उसकी पत्नी कबिता दास चंदका थाने के पैकरापुर गांव में परिवार के साथ रहते थे. आरोपी ब्रज किशोर भोई और उसके पिता दिबाकर भोई उस गांव में एक खाली पड़ी इमारत की देखभाल कर रहे थे. 1 अगस्त की रात को महानी दास, बलराम भोई, विष्णु बेहरा, संदीप भोई और ब्रज किशोर उस इमारत में सो रहे थे. रात करीब 11.30 बजे, जब सब सो रहे थे, आरोपी ब्रज किशोर एक डंडा लेकर इमारत में घुस आया और सबको गालियां देने लगा.

ब्रज किशोर ने पहले विष्णु बेहरा पर डंडे से हमला किया. फिर उसने बलराम पर भी हमला किया. ब्रज किशोर के हमले में दोनों घायल हो गए. इसके अलावा, आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी. उस समय महनी सो रहा था, इसलिए वह तुरंत भाग नहीं सका. आरोपी ब्रज किशोर ने उसे डंडे से पीटा. इससे उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और बहुत खून बहने लगा. वह मौके पर बेहोश हो गई. यह घटना देखकर विष्णु और बलराम डर के मारे वहां से भाग गए. आरोपी ब्रज किशोर भी यह सोचकर मौके से भाग गया कि महनी मर गया है.

पुलिस जांच में पता चला कि घटना के बाद आरोपी ब्रज किशोर ने अपने दोस्त मानस कुमार भोई को फोन किया और कहा कि महनी छत से गिरकर घायल हो गया है. इसके बाद ब्रज किशोर और मानस घायल महनी को पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए और फिर भुवनेश्वर के AIIMS में लाए. असली घटना छिपाने के लिए ब्रज किशोर ने डॉक्टर से भी झूठ बोला कि महनी छत से गिरकर घायल हो गया था. इस बीच, जब महनी का AIIMS में इलाज चल रहा था, तो ब्रज किशोर ने उसके परिवार को घटना के बारे में बताया. उसने कहा कि महनी दुर्भाग्यवश से छत से गिर गया था और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है. फिर ब्रज किशोर वहां से भाग गया.