NIA करेगी आजाद नगर ब्लास्ट केस की जांच, RDX और आतंकी कनेक्शन की होगी पड़ताल
भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा स्थित आजाद नगर इलाके में 27 जनवरी को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था.
Published : April 9, 2026 at 4:56 PM IST
भुवनेश्वर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा स्थित आजाद नगर इलाके में हुए बम बलास्ट की आगे की जांच शुरू कर दी है. एजेंसी ने बम में आरडीएक्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के इस्तेमाल के सबूत मिलने के बाद इस घटना को गंभीरता से लिया है.
NIA की तीन सदस्यों वाली टीम आज (गुरुवार) एयरफील्ड पुलिस स्टेशन जाकर मामले की जांच शुरू की. एनआईए टीम ने पुलिस स्टेशन अधिकारी दीपिका देवी राय से घटना पर चर्चा की और मामले से जुड़ी जानकारी ली.
आरडीएक्स का इस्तेमाल खासकर आतंकवादी करते हैं. ऐसे में जांच एजेंसी गंभीरता से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बम ब्लास्ट में मारे गए अपराधी शाहनवाज मलिक उर्फ मुफी ने यह केमिकल कहां से लाया था. इस बारे में लैब रिपोर्ट आने के बाद कुछ दिन पहले भुवनेश्वर में NIA ब्रांच ने केस (नंबर 1/2026) दर्ज किया था.
एनआईए बम का इस्तेमाल कहां किया गया, क्या इसका कोई इंटर-स्टेट लिंक है या आतंकवादी लिंक, समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है. एयरफील्ड थाने में पहले ही मामला दर्ज कर लिया गया था. एनआईए ने मामले की पूरी जांच अपने हाथ में ले ली है.
भुवनेश्वर के सुंदरपाड़ा स्थित आजाद नगर इलाके में 27 जनवरी को एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था. मुख्य आरोपी शाहनवाज मलिक उर्फ मुफी कथित तौर पर किराये के घर की छत पर बम बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी वह फट गया. घटना के बाद इलाज के दौरान उसकी और उसकी मां की मौत हो गई.
विस्फोट में मुफी समेत चार लोग घायल हो गए थे. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि छत धुएं से ढक गई थी और स्थानीय इलाका भी हिल गया था. इस घटना के बाद स्थानीय इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. विस्फोट में मुफी की हथेली फट गई थी और उसके पैरों का मांस भी फट गया था. वहीं मुफी की मां भी विस्फोट में झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी.
मुफी की इलाज के दौरान 4 फरवरी को मौत हो गई थी. फिर 10 तारीख को मुफी की मां 51 वर्षीय लिजातुन बीबी की मौत हो गई मामले की जांच के बाद इस बात के सबूत मिले कि आरडीएक्स में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया गया था. धमाके के कुछ दिनों बाद घटनास्थल का CCTV वीडियो वायरल हो गया. इस पर हर तरफ चर्चा हुई.
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