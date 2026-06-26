ETV Bharat / bharat

BHU की इस रिसर्च को मिला पेटेंट, हर फील्ड में होगा कारगर

बीएचयू को छोटे प्रयोगात्मक पशुओं पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने वाला पेटेंट मिला है. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) को छोटे प्रयोगात्मक पशुओं पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले एक कम लागत एवं पोर्टेबल उपकरण तैयार करने के लिए भारतीय पेटेंट मिला है. इस खोज को, ए लो कॉस्ट एन्ड पोर्टेबल, स्माल एनिमल्स डिवाइस फ़ॉर सिम्युलेशन ऑफ डिफरिंग इंवॉरमेंटल कंडीशन नाम दिया गया है. यह आविष्कार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में डॉ अनिल कुमार यादव ने डॉ. कुमार सर्वोत्तम के मार्गदर्शन में उनके पीएच.डी. शोध कार्य के दौरान विकसित किया है. यह उपकरण छोटे प्रयोगात्मक पशुओं के लिए कृत्रिम रूप से अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियाँ तैयार कर सकता है. इसके जरिये ऑक्सीजन की मात्रा, वायुदाब, तापमान, आर्द्रता (नमी), वायु की गुणवत्ता तथा प्रकाश जैसी परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है. इससे वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिलेगी कि बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों का जीवों के शरीर क्रिया और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है.