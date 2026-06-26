BHU की इस रिसर्च को मिला पेटेंट, हर फील्ड में होगा कारगर
इस खोज को, ए लो कॉस्ट एन्ड पोर्टेबल, स्माल एनिमल्स डिवाइस फ़ॉर सिम्युलेशन ऑफ डिफरिंग इंवॉरमेंटल कंडीशन नाम दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 12:07 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) को छोटे प्रयोगात्मक पशुओं पर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले एक कम लागत एवं पोर्टेबल उपकरण तैयार करने के लिए भारतीय पेटेंट मिला है.
इस खोज को, ए लो कॉस्ट एन्ड पोर्टेबल, स्माल एनिमल्स डिवाइस फ़ॉर सिम्युलेशन ऑफ डिफरिंग इंवॉरमेंटल कंडीशन नाम दिया गया है.
यह आविष्कार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग में डॉ अनिल कुमार यादव ने डॉ. कुमार सर्वोत्तम के मार्गदर्शन में उनके पीएच.डी. शोध कार्य के दौरान विकसित किया है.
यह उपकरण छोटे प्रयोगात्मक पशुओं के लिए कृत्रिम रूप से अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियाँ तैयार कर सकता है.
इसके जरिये ऑक्सीजन की मात्रा, वायुदाब, तापमान, आर्द्रता (नमी), वायु की गुणवत्ता तथा प्रकाश जैसी परिस्थितियों को नियंत्रित किया जा सकता है.
इससे वैज्ञानिकों को समझने में मदद मिलेगी कि बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों का जीवों के शरीर क्रिया और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है.
अब तक इस प्रकार के अधिकांश उपकरण या तो बहुत महंगे थे और एक समय में केवल एक-दो पर्यावरणीय स्थितियों का ही अध्ययन कर सकते थे.
बीएचयू के डॉ अनिल कुमार यादव ने डॉ कुमार सर्वोत्तम के अंडर विकसित यह स्वदेशी उपकरण कम लागत में कई पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक साथ अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करता है.
इससे देश के सीमित संसाधनों वाले शैक्षणिक एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं को भी कम खर्च में आधुनिक शोध सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी.
इस उपकरण का उपयोग ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में कम ऑक्सीजन की स्थिति, वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, श्वसन संबंधी रोगों, अंतरिक्ष एवं विमानन चिकित्सा तथा अन्य जैव-चिकित्सकीय अनुसंधानों में किया जा सकेगा.
वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उपकरण भविष्य में नई दवाओं के परीक्षण और मानव स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न शोधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
इस आविष्कार के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भारतीय पेटेंट प्रदान किया गया है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय में हो रहे स्वदेशी अनुसंधान एवं नवाचार को नई पहचान देने वाली है.