गर्मी में ठंडक देगा वैदिक पेंट, घर में पॉजिटिव एनर्जी के साथ बारिश में बरकार रहेगी चमक

भोपाल में गोबर और गोंद से महिलाएं बना रहीं वैदिक पेंट. पुताई के बाद 5 से 6 डिग्री तक कम रहता है घर का तापमान.

COW DUNG VEDIC PAINT
भोपाल में गोबर और गोंद से महिलाएं बना रहीं वैदिक पेंट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 5:38 PM IST

Updated : December 4, 2025 at 6:23 PM IST

भोपाल: दीवारें भी सांस लेती हैं, यदि पेंट में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए. ऐसे घरों के अंदर यदि हम सांस लेते हैं तो शुद्ध हवा हमारे अंदर जाएगी. क्योंकि इस पेंट में गोबर का इस्तेमाल किया है. इसमें कोई केमिकल की मिलावट नहीं है. जबकि बाजार में जो प्लास्टिक पेंट बिक रहे हैं, वो बहुत हार्मफुल हैं. लेकिन गोबर से बने पेंट को यदि बच्चा चाट भी ले तो उसे कुछ नहीं होगा.

ये कहना है गोबर और गोंद से प्राकृतिक पेंट का स्टार्टअप तैयार करने वाली यशोलता सिंह का. यशोलता ने ईटीवी भारत से चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें यह वैदिक पेंट बनाने का आइडिया कैसे आया और इसकी खासियत क्या है.

ऐसे आया वैदिक पेंट बनाने का आइडिया

वैदिक पेंट तैयार करने वाली यशोलता सिंह ने बताया कि "गोबर को तो हम सदियों से अच्छा ही मानते चले आए हैं. हमारी दादी-नानी भी घर और दीवारों पर गोबर से लेप करती थीं. जिससे घर देखने में सुंदर दिखता था और इससे पाजिटिव एनर्जी आती थी. फिर पता चला कि गोबर से पेंट और पुट्टी भी बनाई जा सकती है.

भोपाल की यशोलता सिंह 50 से अधिक महिलाओं के साथ मिलकर बना रहीं वैदिक पेंट (ETV Bharat)

इसके बाद गोबर से पेंट बनाने का प्रशिक्षण लिया और स्टार्टअप शुरू कर दिया. आज हम बस्तियों में रहने वाली 50 से अधिक महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उनको भी रोजगार दे रहे हैं और इससे हम भी अपनी कमाई निकाल रहे हैं. हालांकि अभी हमारा कोई ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन जल्द ही इसकी तैयारी भी की जा रही है."

'रेडिएशन जीरो, बिजली की खपत भी कम'

यशोलता सिंह ने बताया कि "वैदिक पेंट और पुट्टी का इस्तेमाल जिन घरों में होता है, वहां रेडिएशन जीरो होता है. ये कई बार मशीनों से भी टेस्ट किया गया है. इसके साथ ही ऐसे घरों में ठंड के समय गर्म और गर्मी के समय ठंडक बनी रहती है. जिससे ऐसे घरों में बिजली का खर्च भी कम होता है. गोबर से बने होने के कारण इससे वातावरण भी शुद्ध होता है. खास बात यह है कि बाजारों में मिलने वाले प्लास्टिक पेंट और डिस्टेंपर की तरह इसमें केमिकल नहीं मिला होता है. यह पेंट घातक रसायनों से मुक्त है. इसके कारण ही हम और हमारे बच्चे पूर्णतः स्वस्थ हैं."

BHOPAL WOMEN MAKING VEDIC PAINT
वैदिक पेंट के 8 फायदे (ETV Bharat)

'केवल देशी गाय के गोबर का इस्तेमाल'

इस वैदिक पेंट का बेस देशी गाय का गोबर होता है. जिसके साथ बाइंडर का यूज किया है, यह रबड़ के पौधे का गम होता है. इसके साथ ही ग्वारगम और चूने के पानी का इस्तेमाल भी किया गया है. लेकिन इसमें मूल तत्व जो है वो गाय का गोबर ही है. इसमें देशी गाय के गोबर और गौमूत्र के अलावा पेंट बनाने के लिए अन्य किसी गाय या जानवर के गोबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.

GOBAR PAINT STARTUP BHOPAL
पेंट बनाने में केवल देशी गाय के गोबर का इस्तेमाल (ETV Bharat)

यशोलता ने बताया कि "हमारे द्वारा वैदिक पेंट के अलावा गोबर से प्राकृतिक पुट्टी भी बनाई जा रही है. इसमें एक प्रतिशत भी केमिकल नहीं है. सबसे खास बात यह है कि यदि हम अपने घरों में बाजार से खरीदी गई पुट्टी लगाते हैं, तो दीवार में सीलन आने के बाद इसमें पपड़ियां निकलने लगती है. लेकिन गोबर के पेंट और पुट्टी लगाने के बाद इसमें बारिश और सीलन के बाद भी पपड़ियां नहीं निकलती हैं."

वैदिक पेंट के 8 फायदे

  • 1. जीवाणुरोधी - जीवाणुओं को पनपने से रोकता है.
  • 2. एंटीफंगल - फंगस को रोकने में समर्थ है.
  • 3. उष्णता रोधक- बाहरी गर्मी को रोकने की क्षमता है.
  • 4. पर्यावरण पूरक - मुख्य घटक गोबर जो नैसर्गिक रूप में होता है.
  • 5. किफायती - 150 से 230 रुपये प्रति लीटर है.
  • 6. गंधरहित - इसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं होती.
  • 7. विष रहित - विषैले पदार्थ का समावेश नहीं किया गया है.
  • 8. भारी धातुओं से मुक्त - निर्माण में किसी भी भारी धातुओं का उपयोग नहीं किया जाता.

ऐसे तैयार होता है वैदिक पेंट

यशोलता सिंह बताती हैं कि "वैदिक पेंट बनाने के लिए जितना गोबर की मात्रा ली जाती है, उसी अनुपात में पानी मिलाया जाता है. इसके बाद इस मिश्रण को 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है. फिर इसमें कास्टिक सोडा मिलाया जाता है. इससे रंग थोड़ा लाइट आता है. इसमें जो भी तरल अवस्था में मिलता है, उसे पेंट बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है. जबकि उसके सालिड पार्ट को सुखाकर उसमें चूना और टेल्कम पावडर मिलाकर बाजार के अनुसार बेहतरीन पुट्टी तैयार करते हैं. जिसमें एक भी प्रतिशत केमिकल नहीं होता है."

COW DUNG NATURAL PAINT
गोबर और गौ मूत्र से बन रही पुट्टी और पेंट (ETV Bharat)

'बीआईएस मानकों द्वारा प्रमाणित है यह पेंट'

मैपकास्ट के पीआरओ विकास शेंडे ने बताया कि "भोपाल की यशोलता सिंह के द्वारा गाय के गोबर से जो डिस्टेंपर और इमलशन पेंट बनाया गया है. इस पेंट से 8 प्रकार के फायदे हैं. यह पेंट पुट्टी, दिवालों के लिए एक आदर्श सुरक्षा कवच बनाता है, जलरोधक और टिकाऊ होता है. यह उपयोग के चार घंटे बाद ही सूख जाता है. साथ ही यह पेंट बीआईएस मानकों द्वारा प्रमाणित है. दरअसल देशी गाय के गोबर के पेंट में नगण्य वाष्पशील कार्बन यौगिक होते हैं, जिससे वाष्पीकरण भी कम होता है और इस पेंट से लोगों की आंखो में जलन भी नहीं होती है."

