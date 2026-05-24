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आज शाम होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, पति समर्थ सिंह हो सकता है शामिल

भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार, भाई ने कहा- ट्विशा का अंतिम संस्कार कोई न्योता नहीं है.

BHOPAL VISHRAM GHAT TWISHA FUNERAL
आज शाम होगा ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 2:39 PM IST

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भोपाल: हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा मामले में करीब 13 दिनों के बाद रविवार यानि आज शाम 5 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा. परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद भोपाल में अंतिम संस्कार को लेकर अपनी सहमति प्रदान कर दी है. भदभदा विश्राम घाट अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. वहीं ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पति समर्थ भी ट्विशा के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है. दूसरी और एम्स में दूसरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है. यह प्रक्रिया दिल्ली एम्स से आई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में चल रही है.

भदभदा विश्राम घाट में किया जाएगा ट्विशा का अंतिम संस्कार

भाई मेजर हर्षित शर्मा और आशीष शर्मा के अनुसार "पोस्टमार्टम की कार्रवाई समय पर पूरी होने के बाद ट्विशा शर्मा का अंतिम संस्कार भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में किया जाएगा. इसको लेकर परिजनों ने फैसला लिया है. परिवार का कहना है कि सभी मेडिकल और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा. खबर है कि ट्विशा का पति समर्थ भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है.

SAMARTH MAY ATTEND TWISHA FUNERAL
ट्विशा के भाई का अंतिम संस्कार को लेकर लेटर (ETV Bharat)

दूसरे पोस्टमार्टम पर सबकी नजरें

बताया जा रहा है कि दूसरे पोस्टमार्टम में फॉरेंसिक विशेषज्ञों का विशेष पैनल मौजूद है." जांच में पारदर्शिता बनी रहे, उसको लेकर पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले में पुलिस जांच लगातार जारी है. आरोपी पति समर्थ सिंह को सात दिन की रिमांड पर लेकर एसआईटी पूछताछ कर रही है. अब सभी की नजर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जिससे मौत के कारणों को लेकर कई अहम तथ्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है.

BHOPAL TWISHA SHARMA FUNERAL
पोस्टमार्टम रूम के बाहर पुलिस तैनात (ETV Bharat)

अंतिम संस्कार न्योता नहीं

आरोपी समर्थ सिंह और उनके परिवार वाले के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सवाल पर आशीष शर्मा ने कहा कि "यह कोई न्योते (Invitation) वाला काम नहीं है. जो आना चाहे अंतिम संस्कार में आ सकता है. परिवार को अंतिम संस्कार में किसी के भी शामिल होने पर आपत्ति नहीं है." बताया गया कि ट्विशा की अस्थियों का विसर्जन ऋषिकेश में होगा. वह ऋषिकेश अपने पिता के साथ हमेशा जाया करती थी. परिजन चाहते हैं कि मृतका की सबसे पसंदीदा जगह में से एक ऋषिकेश में उसकी अस्थियों का विसर्जन किया जाए.

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