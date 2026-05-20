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मोहन यादव से मिले ट्विशा शर्मा के पिता, सीएम ने की CBI जांच की सिफारिश

ट्विशा शर्मा के परिजनों ने 20 मई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से की मुलाकात,सीएम जांच में मदद और CBI से कराने का दिया आश्वासन.

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मोहन यादव से मिले ट्विशा शर्मा के पिता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 6:16 PM IST

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भोपाल: हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मामले में सीधे संज्ञान लेते हुए ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा से बातचीत की और परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया. सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

सीएम मोहन यादव से मिला ट्विशा का परिवार

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधी शर्मा ने पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर सीएम मोहन यादव से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है. जहां मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है. सीएम मोहन यादव ने ट्विशा के पिता से कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है. मामले में हर संभव मदद की जाएगी. सीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

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ट्विशा के पिता सीएम से मिले (ETV Bharat)

जांच CBI को सौंपने की अनुशंसा करेगी एमपी सरकार

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने के लिए अनुशंसा करेगी, ताकि जांच को लेकर किसी भी तरह का संदेह न रहे. लगातार उठ रहे सवालों और परिवार की मांग को देखते हुए सरकार अब केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है. इसके अलावा सरकार की ओर से आरोपियों को मिली राहत के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "सरकार अदालत में बेल रिजेक्ट कराने के लिए आवेदन लगाएगी, ताकि मामले की निष्पक्ष जांच प्रभावित न हो सके."

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शादी के दौरान परिवार के साथ ट्विशा (ETV Bharat)

दोबारा पोस्टमार्टम होता है, तो सरकार दिल्ली भेजने की करेगी व्यवस्था

वहीं ट्विशा के दोबारा पोस्टमॉर्टम को लेकर भी सरकार ने बड़ा आश्वासन दिया है. सीएम मोहन ने कहा कि "यदि अदालत की ओर से आदेश मिलता है तो शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. परिवार लगातार पहले पोस्टमॉर्टम पर सवाल उठा रहा है और स्वतंत्र मेडिकल जांच की मांग कर रहा है. सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि यदि जरूरत पड़ी तो ट्विशा के शव को दिल्ली भेजने की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार करेगी. परिवार चाहता है कि दोबारा पोस्टमॉर्टम किसी बड़े और निष्पक्ष मेडिकल संस्थान में कराया जाए."

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ट्विशा को खीर खिलाता पति समर्थ (ETV Bharat)

इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला अब राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक चर्चा में आ गया है. इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग भी मामले में स्वतः संज्ञान ले चुका है और मध्य प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर चुका है. वहीं दूसरी ओर परिवार, सामाजिक संगठन और पूर्व सैनिक लगातार निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

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