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ट्विशा शर्मा मामले में 46 कॉल की लिस्ट लीक, क्या सूबत मिटाने गिरिबाला ने CCTV मैकेनिकों से बात की!

भोपाल के ट्विशा सुसाइड केस में पिता ने जारी की 46 नंबरों की लिस्ट, परिजन ने की CBI जांच की मांग. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

TWISHA SHARMA DEATH MYSTERY
ट्विशा सुसाइड केस में 46 कॉल्स पर उठे सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 11:01 AM IST

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Updated : May 21, 2026 at 12:03 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में अब एक नया और बेहद गंभीर मोड़ सामने आया है. मृतका के पिता ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से जुड़ी 46 मोबाइल नंबरों की सूची सार्वजनिक करते हुए बड़ा दावा किया है. उनका आरोप है कि, ट्विशा की मौत के अगले ही दिन उसकी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने कई जजों, प्रभावशाली लोगों और CCTV तकनीशियनों को लगातार फोन कॉल किए. परिजन ने इसे संदिग्ध बताते हुए मामले की CBI जांच की मांग तेज कर दी है.

CDR में बड़े नामों का दावा
ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा के मुताबिक, ''जारी सूची में एक नंबर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ) का बताया गया है, जिस पर 13 मई को कई बार कॉल किए गए. वहीं एक अन्य नंबर मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जांच एजेंसी में पदस्थ एक जस्टिस का होने का दावा किया गया है.'' परिवार का आरोप है कि मौत के बाद लगातार हुई ये बातचीत मामले को प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है.

ट्विशा सुसाइड केस में पिता ने जारी की 46 नंबरों की लिस्ट (ETV Bharat)

CCTV मैकेनिकों को भी किए गए कॉल
सूची में दो नंबर CCTV कैमरे इंस्टॉल करने वाले युवकों विनोद वाणी और रोहित विश्वकर्मा के भी बताए जा रहे हैं. परिजन का कहना है कि ट्विशा की मौत के अगले दिन इन्हें कॉल किया गया, जबकि मामले में पहले से CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा चुकी है. ऐसे में इन कॉल्स ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं.

GIRIBALA SINGH MADE 46 PHONE CALLS
ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह (ETV Bharat)

फरार पति समर्थ पर 30 हजार का इनाम
इधर, मामले का मुख्य आरोपी और ट्विशा का पति समर्थ सिंह अब भी फरार है. 15 मई को FIR दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के आदेश पर समर्थ पर घोषित इनाम राशि 10 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपए कर दी गई है. कोर्ट ने भी समर्थ को 23 मई तक पेश होने के निर्देश दिए हैं.

GIRIBALA SINGH MADE 46 PHONE CALLS
ट्विशा की शादी के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री से मिले परिजन, CBI जांच की मांग
बुधवार को ट्विशा के परिजन मंत्रालय पहुंचे और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर मामले की CBI जांच कराने की मांग की. मुख्यमंत्री ने परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया. वहीं ट्विशा के पिता ने राज्यपाल मांगूभाई पटेल को पत्र लिखकर गिरिबाला सिंह को उनके वर्तमान पद से हटाने की मांग भी की है. फिलहाल गिरिबाला सिंह जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल बेंच-2 की अध्यक्ष हैं.

GIRIBALA SINGH CALL RECORDS LEAK
अपने पति समर्थ के साथ ट्विशा (ETV Bharat)

ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा कि, ''पूर्व जज गिरिबाला सिंह रसूखदार हैं, ऐसे मे वह अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही हैं. हम एक सप्ताह से इंसाफ के लिए भोपाल की सड़कों पर लड़ रहे हैं लेकिन न्याय कही से नहीं मिल रहा है.'' नवनिधि ने कहा कि, ''मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने भरोसा दिया है और राज्यपाल को भी लेटर लिखा है की गिरिबाला सिंह को उनके पद से हटाया जाये.'' उन्होंने दावा किया कि, ''एक गिरिबाला सिंह ने 13 मई को 46 कॉल्स किये जिसमें कई ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों को किये गए हैं. उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को दोहराया है.''

अब इस हाई-प्रोफाइल मामले में CDR, CCTV और फरार आरोपी समर्थ सिंह को लेकर उठ रहे सवालों ने जांच को और अधिक संवेदनशील बना दिया है. अब देखना होगा की ट्विशा डेथ मिस्ट्री कब तक सुलझेगी.

Last Updated : May 21, 2026 at 12:03 PM IST

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