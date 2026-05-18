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ट्विशा की मौत से पहले का CCTV, सीढ़ियों से ले जाते दिखे 3 लोग, पति को अग्रिम जमानत नहीं

वहीं, ट्विशा शर्मा के परिजनों और उनके वकीलों ने भी अदालत में कई गंभीर सवाल उठाए. परिजनों ने कहा कि यदि समर्थ सिंह का मेडिकल परीक्षण कराया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ड्रग्स का सेवन कौन करता था. सुनवाई के दौरान मृतका की चैट और व्हाट्सएप मैसेज भी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए.

सुनवाई के दौरान कटारा हिल्स थाना पुलिस ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए अदालत में आपत्ति दर्ज कराई. कोर्ट में पुलिस ने कहा कि आरोपी पक्ष यानि ट्विशा के ससुराल वाले रसूखदार हैं. यदि पति समर्थ सिंह को अग्रिम जमानत मिलती है, तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है. पुलिस ने कोर्ट से कहा कि जांच अभी जारी है, ऐसे में आरोपी को राहत नहीं दी जानी चाहिए.

सोमवार को भोपाल जिला अदालत में ट्विशा के पति समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई जस्टिस पल्लवी द्विवेदी की अदालत में हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.

वहीं दूसरा सीसीटीवी फुटेज 8 बजकर 17 मिनट का है, जिसमें एक शख्स जो शायद समर्थ सिंह हो सकता है, वह सीपीआर देता नजर आ रहा है. यह प्रोसेस थोड़ी देर तक चलती है, इस दौरान रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह एक रूम से दूसरे रूम आराम से जाती दिख रही हैं. वहीं इस बीच एक दूसरा शख्स दौड़कर ऊपर की ओर जाता नजर आता है, इसके बाद तीन लोग मिलकर ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं.

इस समय रिटायर्ड जज की बहू व मॉडल-एक्टर ट्विशा की मौत का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. इस केस से जुड़े हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. वहीं दोनों ही पक्षों द्वारा कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं. इस मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जहां पहले वाले सीसीटीवी फुटेज में ट्विशा 10 मई को 7 बजकर 20 मिनट पर सीढ़ियों से नंगे पैर ऊपर छत की तरफ जाती हुई नजर आई.

भोपाल: ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में जिला अदालत में पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत की सुनवाई पूरी हो गयी है. जस्टिस पल्लवी द्विवेदी ने सुनवाई के बाद ट्विशा के पति समर्थ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. सुनवाई के दौरान दोनों ही तरफ से वकीलों ने अपना पक्ष रखा. वहीं ट्विशा के परिवार वालों ने सास व रिटायर्ड जज गिरीबाला के जमानत पर भी सवाल उठाए. इसके साथ ही ससुरालियों द्वारा ट्विशा पर ड्रग्स लेने के आरोपों पर माता-पिता ने कहा कि पति समर्थ का मेडिकल चेकअप करवाया जाए, जिसके बाद पता चल जाएगा की कौन ड्रग्स लेता था. वहीं ट्विशा की मौत वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

ट्विशा शर्मा मामले में माता-पिता और पुलिस का बयान (ETV Bharat)

तीसरी मंजिल पर दिया जा सकता था CPR, क्यों लाए ग्राउंड फ्लोर

ट्विशा के परिवार पक्ष के वकील ने दलील दी कि मृतका मॉडल और एक्ट्रेस थी. दिसंबर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में परिस्थितियां अचानक बदल गईं. उन्होंने कहा कि ट्विशा एंजाइटी की दवाइयां लेती थी, लेकिन उससे पूरे मामले को आत्महत्या मान लेना उचित नहीं होगा. अदालत में यह सवाल भी उठाया गया कि यदि ट्विशा को तीसरी मंजिल पर सीपीआर दिया जा सकता था, तो उसे ग्राउंड फ्लोर तक क्यों लाया गया?

रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानने की मांग, शव का दोबारा हो पोस्टमार्टम

वकीलों ने कहा कि ऐसा सीसीटीवी फुटेज में दिखाने के उद्देश्य से किया गया, ऐसा प्रतीत होता है. उन्होंने पूरे मामले को 'संदिग्ध परिस्थितियों वाला और बेहद गंभीर' (रेयरेस्ट ऑफ द रेयर) बताया. वहीं वकीलों ने कोर्ट से ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग भी दोहराई. वकीलों का कहना था कि घर और घटनास्थल पूरी तरह आरोपी पक्ष के नियंत्रण में है, इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है. उन्होंने कहा कि यह एक 'एक्सेप्शनल केस' है, जिसमें निष्पक्ष जांच के लिए अतिरिक्त सावधानी जरूरी है.

पति समर्थ पर 10 हजार का इनाम घोषित

दूसरी ओर, समर्थ सिंह के वकीलों ने कहा कि जिन तथ्यों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, वे ट्रायल का विषय हैं और इस स्तर पर केवल अग्रिम जमानत पर विचार होना चाहिए. इसी बीच पुलिस ने समर्थ सिंह के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. भोपाल एसीपी डॉ. रजनीश कश्यप ने बताया कि "समर्थ सिंह पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है. साथ ही उसके पासपोर्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाने और निरस्त करने की अनुशंसा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को भेजी गई है, ताकि वह देश छोड़कर बाहर न जा सके. एसीपी ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की छह टीमें लगातार दबिश दे रही है."

पिता का रिटायर्ड जज के परिवार पर आरोप

वहीं मृतका के पिता नवनिधि शर्मा ने आरोप लगाया कि "समर्थ सिंह की मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के प्रभाव के कारण उन्हें न्याय मिलने में संदेह है. उन्होंने कहा कि यह बात खुद पुलिस ने कोर्ट में स्वीकार की है, कि रिटायर्ड जज का परिवार रसूखदार है. वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इनके परिवार के लोग मेडिकल, ज्यूडिशरी और लोकायुक्त में बैठे हैं, जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं. पिता ने कहा कि रविवार को कमिश्नर ने हमे पीएम-2 के लिए अप्रूव कर दिया था, लेकिन आज उसे रिजेक्टर करके ज्यूडिशरी के अप्रूवल के लिए डाल दिया गया है.

मामले में जितनी देरी होगी, बॉडी उतनी डिकंपोज हो जाएगी और साक्ष्य मिट जाएंगे. लिहाजा जल्द से जल्द शव को जांच के लिए दिल्ली एम्स में स्वतंत्र जांच के लिए भेजा जाए. उन्होंने कहा कि परिवार निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है."

मां ने भी उठाए सवाल

वहीं ट्विशा की मां सीमा शर्मा ने भी अदालत की प्रक्रिया और आरोपी पक्ष को मिल रही राहत पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "जिस दिन समर्थ की मां को राहत मिली, उसी दिन से परिवार को न्याय प्रक्रिया को लेकर चिंता बढ़ गई है." इस हाई प्रोफाइल मामले में प्रबल संभावना जताई जा रही है कि केस को सीबीआई के हवाले दिया जा सकता है.

'रिटायर्ड जज बोली- जैसा दिख रहा वैसा मामला नहीं'

इस पूरे आरोपों पर रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि "मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, ट्विशा ग्लेमर वर्ल्ड से आई थी, मैं उसकी पारिवारिक थेरेपी नहीं कर पाई, और जैसा ये मामला दिख रहा है, वैसा ये है नहीं, जो आरोप लग रहे हैं. उसको लेकर मुझे इस देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. ट्विशा के जाने का मुझे बहुत दुख है."

क्या बोले पीड़ित पक्ष के वकील

इस मामले में ट्विशा के परिवार पक्ष के वकील अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि " कायदे से पति समर्थ की याचिका खारिज होनी ही थी, क्योंकि कानून ही यह है कि अगर शादी से 7 के अंदर संदिग्ध तरीके से महिला की मौत होती है, तो वह दहेज के शक में मौत माना जाएगा. यहां तो शादी को पांच से साढ़े पांच महीने ही हुए थे और ट्विशा की मौत भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. वहीं जो चैट सामने आए हैं, वो सारी बातें इशारा कर रही हैं कि मामला क्या है. लिहाजा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होनी ही चाहिए."