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ट्विशा की 80 किलो की डमी लेकर पहुंची CBI, 12 मई की रात का हो रहा सीन रिक्रिएशन

ट्विशा शर्मा मामले में रिटायर्ड जज के घर पहुंची CBI, सीन रिक्रिएशन कर रही टीम, साथ में गिरिबाला और समर्थ मौजूद, आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

CBI SCENE RECREATION TWISHA
ट्विशा की 80 किलो की डमी लेकर पहुंची CBI (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 1:36 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मॉडल व एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की जांच हर दिन आगे बढ़ रही है. सीबीआई ने जांच को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाते हुए घटनास्थल का सीन रीक्रिएशन शुरू कर दिया है. सीबीआई की टीम आरोपी समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह को लेकर उनके घर पहुंची, जहां पूरे घटनाक्रम को दोबारा दोहराकर तथ्यों का मिलान किया जा रहा है. सीबीआई की टीम 80 किलो का डमी लेकर गिरिबाला के घर आई है, बेल्ट का ही फंदा बनाया गया. जिससे यह कोशिश की जा रही है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ ने जो बयान में दिया है, वह कितना सच है, इसी को लेकर सीन रीक्रिएशन शुरू किया गया.

80 किलो डमी पुतले के साथ पहुंची CBI

सीबीआई की टीम सोमवार को गिरिबाला सिंह और समर्थ को लेकर उनके घर पहुंची है. घर में कहां ट्विशा ने आत्महत्या की थी, फंदे से उसे कैसे उतारा गया था. सीबीआई मां-बेटे को घर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रियशन कर रही है. बताया जा रहा है कि पूछताछ में समर्थ ने बताया है कि उसने ही ट्विशा को फंदे से उतारा था. जबकि मां गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली थी. रिक्रिएशन के लिए 80 किलो का डमी पुतला इस्तेमाल किया जा रहा. सीबीआई ने अलग-अलग हाइट के डमी बनवाए हैं.

सीबीआई कर रही सीन रिक्रिएशन (ETV Bharat)

लिगेचर की भी जांच, क्या बेल्ट झेल सकता था वजन

इसकी वजह यह है कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ट्विशा के परिवार ने ट्विशा की अलग-अलग हाइट बताई थी. समर्थ और गिरिबाला ने अपने बयान में जो कुछ भी बताया है, वह सब टीम घटनास्थल और परिस्थितियों से मेल खाता है या नहीं, इसकी जांच कर रही है. लिगेचर यानी उस बेल्ट की मजबूती की भी जांच की जा रही है, क्या वह बेल्ट इतना वजन झेल सकता था. लिहाजा सीबीआई लिगेचर को परख रही है.

CBI SCENE RECREATION GIRIBAL HOME
जहां ट्विशा ने किया सुसाइड वहां सीन रिक्रएशन (ETV Bharat)
TWISHA SHARMA DEATH CASE
सीबीआई टीम कर रही सीन रिक्रिएशन (ETV Bharat)

जांच एजेंसी का फोकस अब वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करने पर है कि समर्थ के बयान में कितनी सच्चाई है और घटनास्थल पर वास्तव में क्या हुआ था? मामले की हर कड़ी को जोड़ने के लिए सीबीआई लगातार साक्ष्य जुटाने और उनका परीक्षण करने में लगी हुई है.

CBI SCENE RECREATION GIRIBAL HOME
डमी के साथ समर्थ के घर पहुंची CBI (ETV Bharat)

2 जून को खत्म होगी समर्थ और गिरिबाला की रिमांड

बता दें गिरिबाला और समर्थ सीबीआई की 5-5 दिन की रिमांड पर हैं. दोनों के रिमांड की समय अविधि 2 जून को खत्म होगी. जिसके बाद दोनों मां-बेटे को फिर से न्यायालय में पेश किया जाएगा. जहां सीबीआई कोर्ट के सामने अपनी जांच रिपोर्ट रखेगी. इसके बाद यह सीबीआई आगे और रिमांड मांगेगी या फिर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग कर सकती है. सीबीआई दोनों आरोपियों से पूछताछ के अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी जांच कर रही है.

Last Updated : June 1, 2026 at 2:00 PM IST

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