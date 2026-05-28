ETV Bharat / bharat

रिटायर्ड जज के घर 2 घंटे से मौजूद CBI, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं गिरिबाला सिंह

ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई पिछले दो से ढाई घंटे से गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रही है. हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द हो जाने के बाद गुरुवार को किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है. सीबीआई की टीम के पहुंचने के कुछ देर बाद ही गिरिबाला के वकील रहे इनोश जॉर्ज कार्लो भी बंगले पर पहुंचे. मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इनोश ने मुंह नहीं खोला और सीधे बंगले के भीतर चले गए.

भोपाल: ट्विशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई रिटायर्ड जज गिरीबाला सिंह के घर पहुंच चुकी है. हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द हो जाने के बाद आज यानि 28 मई को किसी भी समय गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है. सीबीआई की टीम गिरिबाला से उनके आवास पर पूछताछ कर रही है. पूरे आवास की थ्री डी मैपिंग भी की जा रही है. इसके लिए बाकायदा थ्री डी कैमरा घर पर इंस्टाल किया हुआ है.

कोर्ट ने गिरिबाला की जमानत तीन बिंदुओं पर रद्द की है. इनमें पहला आरोपी सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ ने गर्भपात के लिए दबाव बनाया था. दूसरा महत्वपूर्ण बिंदू ये है कि शादी के बाद जब ट्विशा विदेश गई, तब सास और पति ने पैसे दिए. इससे यह नहीं माना जा सकता कि दहेज के लिए मांग नहीं की गई. तीसरा बिंदू ये है कि घटना के बाद सास गिरिबाला सिंह ने पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया, जो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है.

गिरिबाला सिंह के घर की हो रही थ्री डी मैपिंग (ETV Bharat)

गिरिबाला सिंह के घर की हो रही थ्री डी मैपिंग

गिरिबाला सिंह के घर पर पहुंची सीबीआई पूरे घर की थ्री डी मैपिंग कर रही है. घर में थ्री डी कैमरा इंस्टाल किये गए हैं. जिससे घटना के दिन का पूरा ब्यौरा और बेहतर ढंग से मिल सके. थ्री डी मैपिग के जरिए घटनास्थल का थ्री डी मॉडल तैयार किया जाएगा. जिससे जांच में और मदद मिल सके. अपराध का जो स्थल है, वहां हर एक चीज की जांच के साथ घटना का ब्यौरा और बेहतर ढंग से मालूम हो सके.

घर के अंदर सीबीआई टीम (ETV Bharat)

इस संबंध में महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने भी कहा कि "कोर्ट में ये कहा गया था, कि एफआईआर के पूर्व ही अग्रिम जमानत पेश कर दी गई. एफआईआर विवेचना का द्वार खोलती है. एफआईआर हुई है, उसके बाद विवेचना आरंभ हुई. विवेचना जब आरंभ होती है, तभी सारे साक्ष्यों का संकलन होता है, तो साक्ष्य पूरे संकलित नहीं हो पाए और अग्रिम जमानत हो गई. चूंकि सीबीआई अब इन्वेस्टिंग टीम है, तो सारे विषयों पर सुक्षमता से विचार करेंगे."