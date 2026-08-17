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1000 पन्नों में खुला ट्विशा शर्मा की मौत का राज, CBI ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट

ट्विशा मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट ( ETV Bharat )

ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा कि "चार्जशीट में क्रूरता के आरोपों की पुष्टि हुई है. हालांकि, चार्जशीट और उससे जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही जांच के सभी पहलुओं की स्थिति स्पष्ट होगी. "

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पांडे ने बताया कि "ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सीबीआई ने विशेष अदालत में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. जिसमें पूर्व जज गिरीबाला सिंह और ट्विशा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या, क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक कृत्य से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं. सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85, 108 और 3(5) के साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई है.

भोपाल: एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद सोमवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में आरोपी पति समर्थ सिंह और उसकी मां रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या, क्रूरता, आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक कृत्य से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं. सीबीआई ने मामले में करीब 150 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. करीब एक हज़ार पन्नों की चार्जशीट पेश की गयी है. वहीं अभी फॉरेंसिक लैब ऑडियो, वीडियो, लैपटॉप और मोबाइल की जांच रिपोर्ट आना भी बाकी है. इसको लेकर सीबीआई ने अदालत से समय मांगा है.

दूसरे पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट भी अहम

मामले में दिल्ली एम्स के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया था. बोर्ड ने 10 जुलाई को अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सीबीआई को सौंपी थी. रिपोर्ट में जिम बेल्ट पर स्किन टिश्यू मिलने की पुष्टि हुई है. साथ ही बेल्ट और गर्दन पर मिले चोट के निशानों के बीच वैज्ञानिक समानता पाए जाने की बात सामने आई थी.

इस घर में मृत मिली थी ट्विशा (ETV Bharat)

ट्विशा के पित शर्मा ने कहा कि मामले से जुड़े अधिकारियों की घटना के आसपास के दो-तीन दिनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड की भी जांच कराने की मांग की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि जांच को प्रभावित करने की कोई कोशिश हुई थी या नहीं. इससे पहले 3 अगस्त को हुई सुनवाई में सीबीआई ने आरोपी समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल लेने और उसके लैपटॉप का पासवर्ड हासिल करने की मांग की थी.

समर्थ सिंह की ओर से पेश वकील ने लैपटॉप का पासवर्ड देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, जबकि वॉइस सैंपल को लेकर यह शर्त रखी गई कि उसकी एक कॉपी सुरक्षित रूप से कोर्ट में भी रखी जाए. जिस पर सीबीआई का कहना था कि डिजिटल साक्ष्यों की जांच और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विश्लेषण के लिए लैपटॉप का पासवर्ड और वॉइस सैंपल महत्वपूर्ण है.

रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह (ETV Bharat)

12 मई को ससुराल में मृत मिली थी ट्विशा

ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत मिली थी. ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया था. ट्विशा के पति और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला को पुलिस ने गिरफ्तार किया. वहीं पहले पोस्टमॉर्टम को लेकर सवाल उठने के बाद मामले की जांच में दिल्ली AIIMS के मेडिकल बोर्ड से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराया गई थी.